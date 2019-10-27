Пуски ракеты "Ангара" повышенной грузоподъемности начнутся в 2027 году

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Летные испытания кислородно-водородного разгонного блока КВТК на ракете-носителе "Ангара" планируется начать в 2027 году при выделении необходимого финансирования, сообщил РИА Новости генеральный конструктор КБ "Салют" Центра Хруничева (предприятие Роскосмоса) Сергей Кузнецов.

Ранее в материалах Роскосмоса на сайте госзакупок отмечалось, что создание КВТК, который значительно увеличит грузоподъемность ракеты "Ангара", потребует затрат в размере 9,1 миллиарда рублей до 2026 года.

"В настоящий момент при выделении необходимого финансирования Центр Хруничева планирует начать летные испытания разгонного блока КВТК в 2027 году", - сказал Кузнецов.

КВТК планируется использовать на ракетах тяжелого класса "Ангара-А5М" и "Ангара-А5В".

Согласно представленной генеральным директором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным в мае на лекции в МГУ презентации, при использовании разгонного блока ДМ-03 ракета "Ангара-А5М" при пуске с космодрома Восточный сможет выводить на геостационарную орбиту (круговую орбиту высотой 35786 километров) полезную нагрузку массой 3,5-4,1 тонны, при использовании КВТК - 5 тонн. Для ракеты "Ангара-А5В" эти показатели составят соответственно 5,5 и 8 тонн.