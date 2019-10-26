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РИА Новости
Хочу стать космонавтом

Срок первого пуска "водородной" ракеты "Ангара-А5В" пока не определен

03:03 26.10.2019
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© Фото : Предоставлено холдингом "Швабе"Ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5"
Ракета-носитель тяжелого класса Ангара-А5
© Фото : Предоставлено холдингом "Швабе"
Ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5". Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Срок первого пуска ракеты-носителя "Ангара-А5В" с кислородно-водородной ступенью пока не определен, так как до сих пор не сформированы требования к облику ракеты, сообщил РИА Новости генеральный конструктор КБ "Салют" Центра Хруничева (предприятие Роскосмоса) Сергей Кузнецов.
В ноябре 2018 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что первый пуск ракеты "Ангара-А5В" с космодрома Восточный намечается в 2026 году.
"Дата пуска ракеты "Ангара-А5В" в настоящий момент не определена, так как проводится формирование требований к ее облику", - сказал Кузнецов.
Ракета "Ангара-А5В" будет состоять из трех ступеней. На первой ступени, представленной четырьмя боковыми блоками УРМ-1М (универсальный ракетный модуль), будут использоваться двигатели РД-191М. Они будут крепиться к центральному блоку УРМ-1М второй ступени также с двигателем РД-191М. На блоке УРМ-3В третьей ступени будут применяться два кислородно-водородных двигателя РД-0150. В качестве разгонных блоков будут использоваться ДМ-УЗ и КВТК-УЗ.
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Согласно данным Центра Хруничева, "Ангара-А5В" сможет выводить 37,5 тонны полезного груза на низкую околоземную орбиту и 8 тонн - на геостационарную орбиту (круговую орбиту высотой 35786 километров) с использованием разгонного блока КВТК-УЗ.
"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".
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Спортсмены и команды
Сергей Кузнецов
Хочу стать космонавтомКосмос - РИА НаукаАнгара (ракета)РоскосмосДмитрий РогозинРоссия
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