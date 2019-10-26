Срок первого пуска "водородной" ракеты "Ангара-А5В" пока не определен

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Срок первого пуска ракеты-носителя "Ангара-А5В" с кислородно-водородной ступенью пока не определен, так как до сих пор не сформированы требования к облику ракеты, сообщил РИА Новости генеральный конструктор КБ "Салют" Центра Хруничева (предприятие Роскосмоса) Сергей Кузнецов.

В ноябре 2018 года генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что первый пуск ракеты "Ангара-А5В" с космодрома Восточный намечается в 2026 году.

"Дата пуска ракеты "Ангара-А5В" в настоящий момент не определена, так как проводится формирование требований к ее облику", - сказал Кузнецов.

Ракета "Ангара-А5В" будет состоять из трех ступеней. На первой ступени, представленной четырьмя боковыми блоками УРМ-1М (универсальный ракетный модуль), будут использоваться двигатели РД-191М. Они будут крепиться к центральному блоку УРМ-1М второй ступени также с двигателем РД-191М. На блоке УРМ-3В третьей ступени будут применяться два кислородно-водородных двигателя РД-0150. В качестве разгонных блоков будут использоваться ДМ-УЗ и КВТК-УЗ.

Согласно данным Центра Хруничева, "Ангара-А5В" сможет выводить 37,5 тонны полезного груза на низкую околоземную орбиту и 8 тонн - на геостационарную орбиту (круговую орбиту высотой 35786 километров) с использованием разгонного блока КВТК-УЗ.