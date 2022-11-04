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Открытие гробницы фараона Тутанхамона (1922)

Открытие гробницы фараона Тутанхамона (1922) - РИА Новости, 04.11.2022

Открытие гробницы фараона Тутанхамона (1922)

Территория Египта, находящегося на северо-востоке Африки, в нижнем течении реки Нил и на Синайском полуострове в Азии, является одним из древнейших очагов... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T05:11

2022-11-04T05:11

2022-11-04T05:11

справки

тутанхамон

египет

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Территория Египта, находящегося на северо-востоке Африки, в нижнем течении реки Нил и на Синайском полуострове в Азии, является одним из древнейших очагов цивилизации.Государство в долине Нила существует с конца IV тысячелетия до нашей эры. Географическая изолированность Египта обусловила самобытность его культуры, одной из главных особенностей которой являлась практика мумификации тел умерших, существовавшая на протяжении всей древнеегипетской истории.Древние египтяне воспринимали смерть как переход к вечной жизни в ином мире. Сохранение тела являлось необходимым требованием воскресения в загробном мире и обретения вечной жизни. После смерти человека его тело подвергалось мумификации. Затем готовая мумия обертывалась льняными бинтами, между которыми помещались многочисленные амулеты, предназначенные оберегать умершего от враждебных демонов преисподней. Украшенную портретной маской мумию укладывали в деревянный расписной гроб (или несколько гробов), а затем в массивный каменный саркофаг. Пышность погребения и количество погребальной утвари варьировалось в зависимости от социального и имущественного положения покойного. Захоронения правителей Древнего Египта (фараонов), которые считались одновременно богами и людьми, являются самыми роскошными. Фараонов XVIII-XX династий (около XVI-XIвеков до н.э.) погребали на северном склоне так называемой Фиванской горы – пустынного плато (Долина царей) на левом берегу реки Нил, напротив древнего города Фивы (в районе современного города Луксор). Гробницы фараонов вырубались в известняке, каждой из них на берегу реки соответствовал храм, где совершались обряды, необходимые для загробного благополучия царя. Несмотря на то, что места захоронений были замаскированы, значительная часть их была разграблена в древности. С XVIII века Долина царей начала привлекать археологов. К началу XX века они открыли и исследовали несколько десятков гробниц, большинство из которых были разграблены на протяжении тысячелетий. Ведущие египтологи считали, что в Долине царей невозможны никакие новые находки. Однако у британского археолога Говарда Картера была своя точка зрения. Он надеялся найти там гробницу, принадлежащую малоизвестному фараону Тутанхамону (древнеегипетский царь XVIII династии). О его существовании свидетельствовали найденные исследователями в разных местах фаянсовый кубок и обломок золотой пластинки с именем. В 1914 году концессия на исследования в Долине царей перешла к Картеру и богатому лорду Карнарвону, коллекционеру древностей, с которым Картер начал работать с 1907 года и который финансировал раскопки. Тщательно выбрав место, Картер с 1917 года приступил к целенаправленным поискам гробницы Тутанхамона на средства лорда Карнарвона. Несколько лет археолог вел планомерные раскопки по соседству с обнаруженными гробницами других фараонов. Ученые и рабочие слой за слоем исследовали почву. Им удалось найти хижины рабочих, тайники, сосуды и много других артефактов. Гробницы Тутанхамона все не было. Оказалось, что она была засыпана мусором от более позднего строительства. 4 ноября 1922 года Картер нашел первый признак того, что впоследствии оказалось гробницей Тутанхамона. Лопаты рабочих стукнулись обо что-то твердое, оказавшееся ступенькой. К вечеру 6 ноября лестницу полностью расчистили. Она вела к двери, печати на которой оказались нетронутыми. Картер не торопился проникнуть внутрь, так как необходимо было установить первоначальное расположение всех найденных у входа предметов, основательно подготовиться и принять все необходимые меры для их консервации, обработки и упаковки. Кроме того, необходимо было собрать солидный штат специалистов, фотографов, рисовальщиков, химиков. Археолог известил о находке лорда Карнарвона, который сразу же выехал из Лондона (Великобритания) в Египет. 26 ноября 1922 года Говард Картер снял печати с замурованной двери и увидел комнату с артефактами, но саркофага фараона в нем не было. Археолог и другие ученые решили, что это не гробница, а тайник. Они долго рисовали и описывали находки. Только 16 февраля 1923 года под бдительным оком ряда важных чиновников Картер открыл дверь в последнюю камеру. В ней было три саркофага, но лишь один из них возвышался на громадном золотом ковчеге, украшенном полудрагоценными камнями – здесь и покоилась мумия фараона. Как потом установили ученые, с фараоном были захоронены два недоношенных младенца – его дети. Саркофаг фараона вскрыли в 1927 году. Мумифицированное тело было заключено в три саркофага, внутренний – из чистого золота, на лице лежала погребальная маска. Мумия Тутанхамона была исследована. За исключением лица и ног, не соприкасавшихся с маслами, она плохо сохранилась. Окисление смолянистых веществ вызвало самовозгорание, в результате чего обуглились даже кости.План гробницы Тутанхамона отличается от других царских гробниц. Она занимает четыре небольших помещения, только одно из них было расписано, отсутствуют обычные для XVIII-XX династий длинные просторные коридоры. Гробница Тутанхамона оказалась единственной из усыпальниц фараонов, почти не тронутой грабителями. Похоронная камера и другие помещения были заполнены уникальной коллекцией драгоценностей, оружия и других предметов. Общий вес найденных там золотых изделий и украшений превысил 1,2 тонны. Десять лет длились расчистка гробницы, изучение и перевоз находок в Каир (Египет), где они стали жемчужиной собрания Египетского музея. Сокровища, найденные в гробнице, произвели сенсацию в мире археологии, и дали ученым бесценный материал для изучения древнеегипетского искусства. Все артефакты были обстоятельно изучены не только египтологами, но и физиками, химиками и другими представителями наук, далекими от истории и археологии. Найдя гробницу, Говард Картер не только прославился вместе со своим напарником лордом Карнарвоном, но и сделал из малоизвестного египетского правителя объект повышенного внимания. Короткая история жизни Тутанхамона (считается, что он правил Египтом с 1348 по 1339 год до нашей эры, взойдя на трон в 9-летнем возрасте, а умер примерно в 19 лет) до сих пор полна загадок – исследователи не знают, от чего скончался фараон, кто точно был его матерью, почему он был захоронен в такой небольшой гробнице. Кроме того, после обнаружения мумии членов экспедиции начала косить смерть. 5 апреля 1923 года неожиданно умер лорд Карнарвон в результате заражения от укуса комара. Позднее выяснилось, что погибли еще 22 человека. 13 из них присутствовали при вскрытии гробницы. В прессе середины XX века стали ходить многочисленные легенды о проклятии фараона. Журналистов не смутил тот факт, что большинство участников экспедиции дожили до преклонного возраста, включая самого Говарда Картера, который умер естественной смертью в 1939 году, через 16 лет после вскрытия гробницы. Важно, что в египетской религиозной и магической практике не было самого понятия "проклятие". Поэтому вину за распространение слухов можно смело возложить на журналистов, гнавшихся за сенсацией.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

египет

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, тутанхамон, египет