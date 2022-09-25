08:00 25.09.2022 (обновлено: 08:16 25.09.2022)
"Большой прорыв": археологи решили одну из главных загадок Древнего Египта
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМужчины около экспоната "Бюст Нефертити" на выставке "Сокровища гробницы Тутанхамона"
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Никита Бизин. Известный египтолог Захи Хавасс сообщил, что обнаружил мумию легендарной царицы Нефертити. Исследователи, посвятившие десятилетия ее поиску, отнеслись к этому очень скептически. Версий, где она могла находиться, было множество. Действительно ли в Египте совершили открытие — в материале РИА Новости.
Археологические раскопки
Археолог, бывший министр древностей Египта Захи Хавасс несколько десятилетий изучает древнеегипетскую цивилизацию. В октябре в Мадриде состоится его выставка "Дочери Нила", посвященная женщинам-фараонам, в том числе Нефертити.
В преддверии мероприятия ученый заявил, что нашел останки Нефертити. Обнаружили две мумии. "Одну мы идентифицировали, — говорит египтолог. — Это Анхесенамон, главная жена Тутанхамона".
Анхесенамон, или Анхеменамон — дочь Нефертити. Генетический анализ показал: возраст второй мумии — около 45 лет. Именно столько, по приблизительным подсчетам, прожила царица.
Впрочем, нужно подождать — точно идентифицируют останки через месяц-два.
Статуя фараона Эхнатона в Каирском египетском музее
Достоверно известно, что Нефертити (ее настоящее имя — Нефернеферуатен) жила в XIV веке до н.э. и была женой Эхнатона, фараона из XVIII династии (1550-1292 гг. до н.э.). Вместе с супругом она совершила настоящую религиозную революцию, утвердив в Египте монотеизм. Однако реформа продержалась недолго, почти сразу после смерти фараона многобожие вернулось.
Насчет происхождения Нефертити есть две версии. Возможно, она — представительница хурритов, народа, населяющего север Месопотамии. Была принцессой, дочерью хурритского правителя Тушратты. Ее имя в переводе означает "красавица пришла". По второй гипотезе она египтянка.
Как погибла Нефертити, неясно. К середине правления Эхнатона все упоминания о ней исчезают. Поэтому с самого возникновения египтологии в XIX веке поиски ее гробницы стали основной целью археологов из разных стран.
Самозванка в парике
Нефертити искали в Долине царей в Луксоре, где обрели последнее пристанище большинство фараонов и их родственники. В XIX веке, когда наткнулись на эти захоронения, идентифицировать останки абсолютно точно возможности не было. Только в ХХ столетии, с появлением углеродного анализа и развитием генетики, это стало решаемой задачей.
CC BY 4.0 / Vyacheslav Argenberg / Thebes, Luxor, Egypt, Valley of the Kings from above / Cropped imageОбщий вид на Долину царей в Египте
Общий вид на Долину царей в Египте
В 2003-м археологи Сьюзен Джеймс и Джоан Флетчер из Йоркского университета заявили, что нашли легендарную царицу. В гробнице под номером KV35 лежала мумия женщины, которую специалисты называли "юной леди".
"Мы обратили внимание, что на ней был нубийский парик, а уши проколоты в двух местах. Это весьма популярные атрибуты в эпоху Эхнатона, — писала Флетчер. — К тому же тип бальзамирования "леди" схож с царским: правая рука вытянута вдоль тела, а левая согнута у груди. Предположительно, она держала в ней золотой скипетр".
Генетическая экспертиза показала: покойная не старше 25 лет. Решили, что останки принадлежат Нефертити.
В египетском Министерстве древностей не согласились. И указали: не только женщины, все особы голубых кровей носили парики и двойные серьги в ушах. К тому же были сомнения по поводу пола мумии.
В 2010-м выяснилось, что на самом деле это молодой человек 15-18 лет. Археологи считают его сыном фараона Эхнатона.
© Иллюстрация РИА НовостиГробница Тутанхамона и скрытые помещения
© Иллюстрация РИА Новости
Гробница Тутанхамона и скрытые помещения
Строят гробницы при жизни
Пять лет спустя британский археолог Николас Ривз дал наводку: Нефертити нужно искать в гробнице фараона Тутанхамона. Царица была его мачехой. Ривз заметил, что размеры усыпальницы Тутанхамона гораздо меньше обычного — всего четыре помещения. У других — минимум десять.
"Фараоны строили гробницы задолго до смерти. Тутанхамон же скончался внезапно в возрасте 16 лет. Вполне возможно, что его похоронили с кем-то из родственников. Как вариант — с Нефертити", — пояснил Николас Ривз.
С помощью геодезического оборудования его команда изучила стены склепа. Увидели очертания дверного проема. Однако последующие исследования Национального географического общества доказали: никаких скрытых помещений нет.
© AP Photo / Nariman El-MoftyГробница Тутанхамона в Египте
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Гробница Тутанхамона в Египте
По словам Захи Хавасса, остался единственный вариант: нетронутая гробница под номером KV21, которую открыли еще в начале XIX века.
"Мы располагаем образцами ДНК почти всех мумий XVIII династии, начиная с Эхнатона", — отмечает Хавасс. Сопоставив их с теми, что в KV21, можно уверенно сказать, что загадка Нефертити наконец решена.