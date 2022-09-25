https://ria.ru/20220925/arkheologi-1818917392.html

"Большой прорыв": археологи решили одну из главных загадок Древнего Египта

"Большой прорыв": археологи решили одну из главных загадок Древнего Египта - РИА Новости, 25.09.2022

"Большой прорыв": археологи решили одну из главных загадок Древнего Египта

Известный египтолог Захи Хавасс сообщил, что обнаружил мумию легендарной царицы Нефертити. Исследователи, посвятившие десятилетия ее поиску, отнеслись к этому... РИА Новости, 25.09.2022

2022-09-25T08:00

2022-09-25T08:00

2022-09-25T08:16

религия

тутанхамон

древний египет

египет

мадрид

национальное географическое общество

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Никита Бизин. Известный египтолог Захи Хавасс сообщил, что обнаружил мумию легендарной царицы Нефертити. Исследователи, посвятившие десятилетия ее поиску, отнеслись к этому очень скептически. Версий, где она могла находиться, было множество. Действительно ли в Египте совершили открытие — в материале РИА Новости.Археологические раскопкиАрхеолог, бывший министр древностей Египта Захи Хавасс несколько десятилетий изучает древнеегипетскую цивилизацию. В октябре в Мадриде состоится его выставка "Дочери Нила", посвященная женщинам-фараонам, в том числе Нефертити.В преддверии мероприятия ученый заявил, что нашел останки Нефертити. Обнаружили две мумии. "Одну мы идентифицировали, — говорит египтолог. — Это Анхесенамон, главная жена Тутанхамона". Анхесенамон, или Анхеменамон — дочь Нефертити. Генетический анализ показал: возраст второй мумии — около 45 лет. Именно столько, по приблизительным подсчетам, прожила царица.Впрочем, нужно подождать — точно идентифицируют останки через месяц-два.Достоверно известно, что Нефертити (ее настоящее имя — Нефернеферуатен) жила в XIV веке до н.э. и была женой Эхнатона, фараона из XVIII династии (1550-1292 гг. до н.э.). Вместе с супругом она совершила настоящую религиозную революцию, утвердив в Египте монотеизм. Однако реформа продержалась недолго, почти сразу после смерти фараона многобожие вернулось.Насчет происхождения Нефертити есть две версии. Возможно, она — представительница хурритов, народа, населяющего север Месопотамии. Была принцессой, дочерью хурритского правителя Тушратты. Ее имя в переводе означает "красавица пришла". По второй гипотезе она египтянка.Как погибла Нефертити, неясно. К середине правления Эхнатона все упоминания о ней исчезают. Поэтому с самого возникновения египтологии в XIX веке поиски ее гробницы стали основной целью археологов из разных стран.Самозванка в парикеНефертити искали в Долине царей в Луксоре, где обрели последнее пристанище большинство фараонов и их родственники. В XIX веке, когда наткнулись на эти захоронения, идентифицировать останки абсолютно точно возможности не было. Только в ХХ столетии, с появлением углеродного анализа и развитием генетики, это стало решаемой задачей.В 2003-м археологи Сьюзен Джеймс и Джоан Флетчер из Йоркского университета заявили, что нашли легендарную царицу. В гробнице под номером KV35 лежала мумия женщины, которую специалисты называли "юной леди".Генетическая экспертиза показала: покойная не старше 25 лет. Решили, что останки принадлежат Нефертити.В египетском Министерстве древностей не согласились. И указали: не только женщины, все особы голубых кровей носили парики и двойные серьги в ушах. К тому же были сомнения по поводу пола мумии.В 2010-м выяснилось, что на самом деле это молодой человек 15-18 лет. Археологи считают его сыном фараона Эхнатона.Строят гробницы при жизниПять лет спустя британский археолог Николас Ривз дал наводку: Нефертити нужно искать в гробнице фараона Тутанхамона. Царица была его мачехой. Ривз заметил, что размеры усыпальницы Тутанхамона гораздо меньше обычного — всего четыре помещения. У других — минимум десять.С помощью геодезического оборудования его команда изучила стены склепа. Увидели очертания дверного проема. Однако последующие исследования Национального географического общества доказали: никаких скрытых помещений нет.По словам Захи Хавасса, остался единственный вариант: нетронутая гробница под номером KV21, которую открыли еще в начале XIX века."Мы располагаем образцами ДНК почти всех мумий XVIII династии, начиная с Эхнатона", — отмечает Хавасс. Сопоставив их с теми, что в KV21, можно уверенно сказать, что загадка Нефертити наконец решена.

https://ria.ru/20220904/bogi-1814121920.html

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египет

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Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

тутанхамон, древний египет, египет, мадрид, национальное географическое общество, аналитика - религия и мировоззрение