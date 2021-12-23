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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211223/tutankhamon-1765053789.html
Выставка копий сокровищ из гробницы Тутанхамона открылась на ВДНХ
Выставка копий сокровищ из гробницы Тутанхамона открылась на ВДНХ - РИА Новости, 23.12.2021
Выставка копий сокровищ из гробницы Тутанхамона открылась на ВДНХ
Выставка "Сокровища гробницы Тутанхамона" открылась на ВДНХ — в числе экспонатов восстановленные копии реальных предметов из гробницы фараона, сообщает... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T10:59
2021-12-23T10:59
культура
тутанхамон
древний египет
вднх
выставки
новости культуры
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Выставка "Сокровища гробницы Тутанхамона" открылась на ВДНХ — в числе экспонатов восстановленные копии реальных предметов из гробницы фараона, сообщает пресс-служба ВДНХ."Выставка "Сокровища гробницы Тутанхамона" — образовательно-развлекательный проект, где будет представлено более ста экспонатов, точных копий вещей, обнаруженных в легендарной гробнице египетского фараона. Команда художников, музейных реставраторов и египтологов не один год работала над воссозданием этих предметов", — говорится в сообщении.Как рассказали в пресс-службе, выставка приурочена к столетию важной даты — в 1922 году британский археолог Говард Картер ступил в гробницу Тутанхамона и подарил миру пять тысяч произведений искусства, обнаруженных в сокровищнице, а также легенду, которая оказала существенное влияние на киноиндустрию, литературу и даже моду."Тутанхамон, чья гробница была обнаружена практически нетронутой, стал символом Древнего Египта в современном мире, а сокровища, найденные в его гробнице, произвели сенсацию в мире археологии и дали учёным бесценный материал для изучения древнеегипетского искусства", — объяснили значимость произошедшего сто лет назад события в пресс-службе.Вниманию зрителей предстанут копии вещей, которые сегодня нельзя увидеть ни в одном музее мира — безвозвратно утраченные или полностью разрушенные предметы. Среди них — скульптурный портрет Нефертити и величественная маска Тутанхамона.Экспозиция представляет собой интерактивную среду для изучения истории. Кроме стандартного посещения экспозиции посетителям будут предложены открытые уроки, лекции для взрослых и детей, а также организованные групповые посещения для образовательных учреждений.Выставка открыта для посетителей в 33 павильоне ВДНХ — справа от макета ракеты-носителя "Восток" на площади Промышленности, и продлится до 30 августа.
https://ria.ru/20211222/korovin-1764854715.html
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тутанхамон, древний египет, вднх, выставки, новости культуры
10:59 23.12.2021
 
Выставка копий сокровищ из гробницы Тутанхамона открылась на ВДНХ

Выставка копий сокровищ из гробницы Тутанхамона открылась на ВДНХ

© Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЖенщины около экспоната "Бюст Нефертити", представленного на выставке "Сокровища гробницы Тутанхамона"
Женщины около экспоната Бюст Нефертити, представленного на выставке Сокровища гробницы Тутанхамона
© Григорий Сысоев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Выставка "Сокровища гробницы Тутанхамона" открылась на ВДНХ — в числе экспонатов восстановленные копии реальных предметов из гробницы фараона, сообщает пресс-служба ВДНХ.
"Выставка "Сокровища гробницы Тутанхамона" — образовательно-развлекательный проект, где будет представлено более ста экспонатов, точных копий вещей, обнаруженных в легендарной гробнице египетского фараона. Команда художников, музейных реставраторов и египтологов не один год работала над воссозданием этих предметов", — говорится в сообщении.
© Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосетитель фотографирует экспонат на выставке "Сокровища гробницы Тутанхамона" на ВДНХ в Москве.
Посетитель фотографирует экспонат на выставке Сокровища гробницы Тутанхамона на ВДНХ в Москве.
© Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Посетитель фотографирует экспонат на выставке "Сокровища гробницы Тутанхамона" на ВДНХ в Москве.
Как рассказали в пресс-службе, выставка приурочена к столетию важной даты — в 1922 году британский археолог Говард Картер ступил в гробницу Тутанхамона и подарил миру пять тысяч произведений искусства, обнаруженных в сокровищнице, а также легенду, которая оказала существенное влияние на киноиндустрию, литературу и даже моду.
"Тутанхамон, чья гробница была обнаружена практически нетронутой, стал символом Древнего Египта в современном мире, а сокровища, найденные в его гробнице, произвели сенсацию в мире археологии и дали учёным бесценный материал для изучения древнеегипетского искусства", — объяснили значимость произошедшего сто лет назад события в пресс-службе.
© Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосол Арабской Республики Египет в РФ Назих Наггари (справа) на открытии выставки "Сокровища гробницы Тутанхамона", в павильоне No33 на ВДНХ в Москве.
Посол Арабской Республики Египет в РФ Назих Наггари (справа) на открытии выставки Сокровища гробницы Тутанхамона, в павильоне No33 на ВДНХ в Москве.
© Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Посол Арабской Республики Египет в РФ Назих Наггари (справа) на открытии выставки "Сокровища гробницы Тутанхамона", в павильоне No33 на ВДНХ в Москве.
Вниманию зрителей предстанут копии вещей, которые сегодня нельзя увидеть ни в одном музее мира — безвозвратно утраченные или полностью разрушенные предметы. Среди них — скульптурный портрет Нефертити и величественная маска Тутанхамона.
Экспозиция представляет собой интерактивную среду для изучения истории. Кроме стандартного посещения экспозиции посетителям будут предложены открытые уроки, лекции для взрослых и детей, а также организованные групповые посещения для образовательных учреждений.
© Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДевушка фотографирует экспонат, представленный на открытии выставки "Сокровища гробницы Тутанхамона", в павильоне No33 на ВДНХ в Москве.
Девушка фотографирует экспонат, представленный на открытии выставки Сокровища гробницы Тутанхамона, в павильоне No33 на ВДНХ в Москве.
© Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Девушка фотографирует экспонат, представленный на открытии выставки "Сокровища гробницы Тутанхамона", в павильоне No33 на ВДНХ в Москве.
Выставка открыта для посетителей в 33 павильоне ВДНХ — справа от макета ракеты-носителя "Восток" на площади Промышленности, и продлится до 30 августа.
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