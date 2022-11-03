"Перебор": пользователи Сети раскритиковали Киркорова за оскорбление Наргиз
Пользователи Сети обрушились с критикой на Киркорова за публичное оскорбление Наргиз
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Пользователи Сети обрушились с критикой на Филиппа Киркорова после его публичного оскорбления Наргиз на концерте в Ташкенте. Они оставили комментарии в соцсети.
"Люди пришли послушать песни исполнителя и получить удовольствие, а не слушать оскорбления и унижения кого-то", "Настоящий мужчина так о женщинах не отзывается", "Он упал в моих глазах! Когда-то хотела попасть на его концерт, теперь и бесплатно не пойду", "Это перебор! Уровень базарной бабы", – раскритиковали артиста подписчики.
Другие поддержали певца.
"Наш король знает, что делает. Сама напросилась. Пусть дома помидорами торгует", "Правильно сделал. Наргиз тоже Россию и ее граждан оскорбляла. Вот и ответочка от короля прилетела", "Наргиз сама виновата. Невоспитанная", – встали на защиту Киркорова пользователи Сети.
Конфликт артистов начался из-за поста певицы в соцсетях. Она выложила фото афиши исполнителя на одной из улиц Ташкента и подписала его: "Понаехали".
В ответ король эстрады жестко высказался в адрес Наргиз во время выступления в Узбекистане. Он обвинил ее в лицемерии и призвал "подружиться с головой".
В конце весны артистке запретили въезжать в Россию до 2072 года из-за резких высказываний. В мае она пыталась попасть в страну, но ее задержали в аэропорту.