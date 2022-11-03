https://ria.ru/20221103/kirkorov-1829023306.html

"Перебор": пользователи Сети раскритиковали Киркорова за оскорбление Наргиз

"Перебор": пользователи Сети раскритиковали Киркорова за оскорбление Наргиз - РИА Новости, 03.11.2022

"Перебор": пользователи Сети раскритиковали Киркорова за оскорбление Наргиз

Пользователи Сети обрушились с критикой на Филиппа Киркорова после его публичного оскорбления Наргиз на концерте в Ташкенте. Они оставили комментарии в соцсети. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T16:39

2022-11-03T16:39

2022-11-03T16:39

шоубиз

филипп киркоров

наргиз (певица)

ташкент

узбекистан

россия

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Пользователи Сети обрушились с критикой на Филиппа Киркорова после его публичного оскорбления Наргиз на концерте в Ташкенте. Они оставили комментарии в соцсети. Другие поддержали певца.Конфликт артистов начался из-за поста певицы в соцсетях. Она выложила фото афиши исполнителя на одной из улиц Ташкента и подписала его: "Понаехали". В ответ король эстрады жестко высказался в адрес Наргиз во время выступления в Узбекистане. Он обвинил ее в лицемерии и призвал "подружиться с головой". В конце весны артистке запретили въезжать в Россию до 2072 года из-за резких высказываний. В мае она пыталась попасть в страну, но ее задержали в аэропорту.

https://ria.ru/20221012/kirkorov-1823460352.html

ташкент

узбекистан

россия

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

филипп киркоров, наргиз (певица), ташкент, узбекистан, россия