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"Перебор": пользователи Сети раскритиковали Киркорова за оскорбление Наргиз - РИА Новости, 03.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221103/kirkorov-1829023306.html
"Перебор": пользователи Сети раскритиковали Киркорова за оскорбление Наргиз
"Перебор": пользователи Сети раскритиковали Киркорова за оскорбление Наргиз - РИА Новости, 03.11.2022
"Перебор": пользователи Сети раскритиковали Киркорова за оскорбление Наргиз
Пользователи Сети обрушились с критикой на Филиппа Киркорова после его публичного оскорбления Наргиз на концерте в Ташкенте. Они оставили комментарии в соцсети. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T16:39
2022-11-03T16:39
шоубиз
филипп киркоров
наргиз (певица)
ташкент
узбекистан
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Пользователи Сети обрушились с критикой на Филиппа Киркорова после его публичного оскорбления Наргиз на концерте в Ташкенте. Они оставили комментарии в соцсети. Другие поддержали певца.Конфликт артистов начался из-за поста певицы в соцсетях. Она выложила фото афиши исполнителя на одной из улиц Ташкента и подписала его: "Понаехали". В ответ король эстрады жестко высказался в адрес Наргиз во время выступления в Узбекистане. Он обвинил ее в лицемерии и призвал "подружиться с головой". В конце весны артистке запретили въезжать в Россию до 2072 года из-за резких высказываний. В мае она пыталась попасть в страну, но ее задержали в аэропорту.
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филипп киркоров, наргиз (певица), ташкент, узбекистан, россия
Шоубиз, Филипп Киркоров, Наргиз (певица), Ташкент, Узбекистан, Россия
16:39 03.11.2022
 
"Перебор": пользователи Сети раскритиковали Киркорова за оскорбление Наргиз

Пользователи Сети обрушились с критикой на Киркорова за публичное оскорбление Наргиз

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкПевец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Пользователи Сети обрушились с критикой на Филиппа Киркорова после его публичного оскорбления Наргиз на концерте в Ташкенте. Они оставили комментарии в соцсети.

"Люди пришли послушать песни исполнителя и получить удовольствие, а не слушать оскорбления и унижения кого-то", "Настоящий мужчина так о женщинах не отзывается", "Он упал в моих глазах! Когда-то хотела попасть на его концерт, теперь и бесплатно не пойду", "Это перебор! Уровень базарной бабы", – раскритиковали артиста подписчики.

Другие поддержали певца.

"Наш король знает, что делает. Сама напросилась. Пусть дома помидорами торгует", "Правильно сделал. Наргиз тоже Россию и ее граждан оскорбляла. Вот и ответочка от короля прилетела", "Наргиз сама виновата. Невоспитанная", – встали на защиту Киркорова пользователи Сети.

Конфликт артистов начался из-за поста певицы в соцсетях. Она выложила фото афиши исполнителя на одной из улиц Ташкента и подписала его: "Понаехали".
В ответ король эстрады жестко высказался в адрес Наргиз во время выступления в Узбекистане. Он обвинил ее в лицемерии и призвал "подружиться с головой".
В конце весны артистке запретили въезжать в Россию до 2072 года из-за резких высказываний. В мае она пыталась попасть в страну, но ее задержали в аэропорту.
Певец Филипп Киркоров во время выступления на своем юбилейном концерте 55. Голд. Золотые хиты - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
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