https://ria.ru/20221031/primore-1827989303.html

Тела четырех погибших в Сеуле россиянок доставят в Приморье паромом

Тела четырех погибших в Сеуле россиянок доставят в Приморье паромом - РИА Новости, 31.10.2022

Тела четырех погибших в Сеуле россиянок доставят в Приморье паромом

Тела четырех погибших в Сеуле россиянок доставят в РФ паромом в Приморье, сообщил РИА Новости руководитель представительства МИД во Владивостоке Андрей... РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T05:17

2022-10-31T05:17

2022-10-31T17:35

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ВЛАДИВОСТОК, 31 окт – РИА Новости. Тела четырех погибших в Сеуле россиянок доставят в РФ паромом в Приморье, сообщил РИА Новости руководитель представительства МИД во Владивостоке Андрей Броварец.По данным на вечер 30 октября, общее число погибших в толпе составляло 153 человека. Среди жертв оказались и 4 россиянки. В представительстве МИД во Владивостоке РИА Новости рассказали, что погибшие россиянки были из Красноярска, Петербурга и из Приморья."Всех четырех россиянок доставят (паромом) через Приморье. Еще неизвестно, когда. Был разговор с корейским консульством. Они выразили готовность помочь с визой родственникам и с билетами на паром. Но выяснилось, что родственники, близкие там находятся в Корее, такой необходимости не возникло", - сказал Броварец.Он отметил, что родственники будут решать, когда отправлять тела, по завершению следственных действий в Сеуле.

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