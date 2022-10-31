https://ria.ru/20221031/obrusheniya-1828045502.html

Крупные случаи обрушения мостов в мире в 2013-2022 годах

Крупные случаи обрушения мостов в мире в 2013-2022 годах - РИА Новости, 31.10.2022

Крупные случаи обрушения мостов в мире в 2013-2022 годах

в индийском штате Гуджарат обрушился подвесной мост. Построенный более 140 лет назад мост на плотине Мачху рядом с городом Морби был закрыт последние два года и РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T11:35

2022-10-31T11:35

2022-10-31T11:35

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30 октября 2022 года в индийском штате Гуджарат обрушился подвесной мост. Построенный более 140 лет назад мост на плотине Мачху рядом с городом Морби был закрыт последние два года и открыт после реконструкции 26 октября 2022 года. По данным властей, в момент обрушения моста на нем находились более 500 человек, в том числе дети. Сообщается, что после падения моста более 350 человек оказались в воде. По данным спасателей, на месте трагедии обнаружены тела 132 человек. Два человека числятся пропавшими без вести. По данным издания Hindu, мост был отремонтирован частной компанией и открыт без сертификата пригодности. 3 мая 2021 года на юго-востоке Мехико (Мексика), в районе станций Оливос и Тесонко метромост рухнул вместе с поездом. Поезд следовал по 12-й линии метро. В результате крушения 26 человек погибли, около ста получили ранения. 30 августа 2019 года в Пакистане обрушился мост. В результате обрушения в воду упал следовавший со свадебной церемонии автомобиль. По данным СМИ, мост, находившийся в ветхом состоянии, не выдержал веса перегруженного автомобиля. В результате происшествия погибли 24 человека, все они принадлежали к одной семье.14 августа 2018 года на автостраде на севере Италии в районе города Генуи обрушился автомобильный мост, что привело к падению нескольких автомобилей. Обломки моста упали на постройки, расположенные под ним. В результате происшествия 43 человека погибло, 11 получили травмы. Более 600 человек были эвакуированы. 15 мая 2018 года в городе Варанаси на севере Индии обрушилась часть строящейся эстакады. Под бетонными плитами оказались автобус, автомобили, мотоциклы, авторикши и пешеходы. В результате ЧП погибли 18 человек.15 января 2018 года в Колумбии, недалеко от Боготы, обрушился строящийся мост. На месте аварии погибли девять человек, позднее еще один человек скончался от травм в больнице. Мост был частью главной магистрали, соединяющей Боготу с Вильявисенсио, городом к юго-востоку от столицы.16 октября 2016 года рухнул подвесной мост, соединявший острова Нуса-Лембонган и Нуса-Ченинган, входящих в провинцию Бали (Индонезия). Погибли девять человек, 34 пострадали. Из-за перегруженности моста в ходе религиозной церемонии, один из тросов моста сорвался. 31 марта 2016 года в Калькутте (Индия) обрушился 100-метровый сегмент строящейся эстакады. Он упал на транспортные средства и уличных торговцев. В результате обрушения 27 человек погибли, еще 100 человек были ранены. 3 марта 2016 года в городе Лубанго на юго-западе Анголы в результате сильных ливневых дождей обрушился мост через реку Капитао. В результате происшествия 24 человека погибли, десятки получили ранения.Более 30 человек пропали без вести. 9 августа 2015 года мост обрушился в городе Ургенч Хорезмской области Узбекистана. ЧП произошло во время концерта в парке культуры и отдыха из-за скопления людей. Погибли 15 человек. 3 мая 2014 года в городском округе Маомин (КНР, провинция Гуандун на юге страны) обрушился строящийся каменный арочный мост. При обрушении пять человек погибли мгновенно, шестеро умерли позже в больнице. По данным государственных СМИ, мост был построен незаконно, подрядчик был арестован. 12 октября 2013 года недалеко от мегаполиса Чунцинь в центральной части Китая обрушились опоры моста через реку Янцзы. Инцидент произошел после того, как стрела плавучего крана упала на кессоны, поддерживающие конструкцию.В результате ЧП погибли 11 человек, еще двое получили ранения. Материал подготовлен на основе информации риа новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, в мире, мосты, обрушение