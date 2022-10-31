Крупные случаи обрушения мостов в мире в 2013-2022 годах
© AP Photo / Ajit SolankiПоследствия обрушения моста в индийском штате Гуджарат
© AP Photo / Ajit Solanki
30 октября 2022 года в индийском штате Гуджарат обрушился подвесной мост. Построенный более 140 лет назад мост на плотине Мачху рядом с городом Морби был закрыт последние два года и открыт после реконструкции 26 октября 2022 года. По данным властей, в момент обрушения моста на нем находились более 500 человек, в том числе дети. Сообщается, что после падения моста более 350 человек оказались в воде. По данным спасателей, на месте трагедии обнаружены тела 132 человек. Два человека числятся пропавшими без вести. По данным издания Hindu, мост был отремонтирован частной компанией и открыт без сертификата пригодности.
3 мая 2021 года на юго-востоке Мехико (Мексика), в районе станций Оливос и Тесонко метромост рухнул вместе с поездом. Поезд следовал по 12-й линии метро. В результате крушения 26 человек погибли, около ста получили ранения.
30 августа 2019 года в Пакистане обрушился мост. В результате обрушения в воду упал следовавший со свадебной церемонии автомобиль. По данным СМИ, мост, находившийся в ветхом состоянии, не выдержал веса перегруженного автомобиля. В результате происшествия погибли 24 человека, все они принадлежали к одной семье.
14 августа 2018 года на автостраде на севере Италии в районе города Генуи обрушился автомобильный мост, что привело к падению нескольких автомобилей. Обломки моста упали на постройки, расположенные под ним. В результате происшествия 43 человека погибло, 11 получили травмы. Более 600 человек были эвакуированы.
15 мая 2018 года в городе Варанаси на севере Индии обрушилась часть строящейся эстакады. Под бетонными плитами оказались автобус, автомобили, мотоциклы, авторикши и пешеходы. В результате ЧП погибли 18 человек.
15 января 2018 года в Колумбии, недалеко от Боготы, обрушился строящийся мост. На месте аварии погибли девять человек, позднее еще один человек скончался от травм в больнице. Мост был частью главной магистрали, соединяющей Боготу с Вильявисенсио, городом к юго-востоку от столицы.
16 октября 2016 года рухнул подвесной мост, соединявший острова Нуса-Лембонган и Нуса-Ченинган, входящих в провинцию Бали (Индонезия). Погибли девять человек, 34 пострадали. Из-за перегруженности моста в ходе религиозной церемонии, один из тросов моста сорвался.
3 марта 2016 года в городе Лубанго на юго-западе Анголы в результате сильных ливневых дождей обрушился мост через реку Капитао. В результате происшествия 24 человека погибли, десятки получили ранения.
Более 30 человек пропали без вести.
9 августа 2015 года мост обрушился в городе Ургенч Хорезмской области Узбекистана. ЧП произошло во время концерта в парке культуры и отдыха из-за скопления людей. Погибли 15 человек.
3 мая 2014 года в городском округе Маомин (КНР, провинция Гуандун на юге страны) обрушился строящийся каменный арочный мост. При обрушении пять человек погибли мгновенно, шестеро умерли позже в больнице. По данным государственных СМИ, мост был построен незаконно, подрядчик был арестован.
12 октября 2013 года недалеко от мегаполиса Чунцинь в центральной части Китая обрушились опоры моста через реку Янцзы. Инцидент произошел после того, как стрела плавучего крана упала на кессоны, поддерживающие конструкцию.
В результате ЧП погибли 11 человек, еще двое получили ранения.
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