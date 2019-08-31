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РИА Новости

В Пакистане при обрушении моста погибли 24 человека

09:09 31.08.2019
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© Flickr / Wasif MalikКарета скорой помощи в Пакистане. Архивное фото
Карета скорой помощи в Пакистане. Архивное фото
© Flickr / Wasif Malik
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. По меньшей мере 24 человека погибли в Пакистане, когда следовавший со свадебной церемонии автомобиль упал в реку после обрушения моста, сообщает издание Dawn.
"Все 24 человека, принадлежавшие к одной семье, утонули, когда обрушился мост и перевозивший их автомобиль упал в реку", - заявил глава гражданской обороны округа Верхний Кохистан Ахсанул Хак.
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29 августа, 13:14РИА Новости
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По данным издания инцидент, произошел в пятницу вечером. Мост, находившийся в ветхом состоянии, не выдержал веса перегруженного автомобиля. Полиция и местные жители начали поиски тел погибших.
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