https://ria.ru/20210504/metromost-1731063189.html

Очевидцы рассказали подробности крушения метромоста в Мехико

Очевидцы рассказали подробности крушения метромоста в Мехико

В поезде метро, рухнувшем вместе с пролетом моста в Мехико, было довольно много людей – многие в это время еще возвращаются с работы, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T09:52

2021-05-04T09:52

2021-05-04T09:52

обрушение метромоста в мехико

мехико (город)

мексика

в мире

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МЕХИКО, 4 мая - РИА Новости. В поезде метро, рухнувшем вместе с пролетом моста в Мехико, было довольно много людей – многие в это время еще возвращаются с работы, сообщили РИА Новости очевидцы.Как ранее сообщалось, метромост вместе с поездом рухнул на юго-востоке столицы Мексики, в районе станций Оливос и Тесонко. Мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум сообщила, что при крушении метромоста в мексиканской столице, по последним данным, погибли 20 человек, госпитализированы 49 пострадавших.Как передает корреспондент РИА Новости, поезд, который следовал по линии 12 метро Мехико, упал с моста около 22.00 по местному времени - под ним обрушился пролет.Очевидцы, которые ехали за этим составом, рассказали РИА Новости, что им пришлось выйти на предыдущей станции. По их словам, в поезде было много людей - в это время в поездах всегда достаточно людно, поскольку все еще возвращаются с работы."В это время многие возвращаются с работы. Это не час пик, но было людно", - сказал РИА Новости один из пассажиров следующего поезда.Метро Мехико - один из крупнейших метрополитенов в Северной Америке. Последний крупный инцидент там случился в январе, когда при возгорании на центральном посту в историческом центре города один человек погиб, 29 госпитализированы. Тогда работу метрополитена пришлось остановить на три дня. После этого были запущены три линии, на восстановление работы ещё трёх ушел почти месяц.

https://ria.ru/20210504/video-1731057121.html

мехико (город)

мексика

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обрушение метромоста в мехико, мехико (город), мексика, в мире