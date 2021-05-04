https://ria.ru/20210504/metromost-1731063189.html
Очевидцы рассказали подробности крушения метромоста в Мехико
Очевидцы рассказали подробности крушения метромоста в Мехико
В поезде метро, рухнувшем вместе с пролетом моста в Мехико, было довольно много людей – многие в это время еще возвращаются с работы, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T09:52
2021-05-04T09:52
2021-05-04T09:52
обрушение метромоста в мехико
мехико (город)
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МЕХИКО, 4 мая - РИА Новости. В поезде метро, рухнувшем вместе с пролетом моста в Мехико, было довольно много людей – многие в это время еще возвращаются с работы, сообщили РИА Новости очевидцы.Как ранее сообщалось, метромост вместе с поездом рухнул на юго-востоке столицы Мексики, в районе станций Оливос и Тесонко. Мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум сообщила, что при крушении метромоста в мексиканской столице, по последним данным, погибли 20 человек, госпитализированы 49 пострадавших.Как передает корреспондент РИА Новости, поезд, который следовал по линии 12 метро Мехико, упал с моста около 22.00 по местному времени - под ним обрушился пролет.Очевидцы, которые ехали за этим составом, рассказали РИА Новости, что им пришлось выйти на предыдущей станции. По их словам, в поезде было много людей - в это время в поездах всегда достаточно людно, поскольку все еще возвращаются с работы."В это время многие возвращаются с работы. Это не час пик, но было людно", - сказал РИА Новости один из пассажиров следующего поезда.Метро Мехико - один из крупнейших метрополитенов в Северной Америке. Последний крупный инцидент там случился в январе, когда при возгорании на центральном посту в историческом центре города один человек погиб, 29 госпитализированы. Тогда работу метрополитена пришлось остановить на три дня. После этого были запущены три линии, на восстановление работы ещё трёх ушел почти месяц.
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обрушение метромоста в мехико, мехико (город), мексика, в мире
МЕХИКО, 4 мая - РИА Новости. В поезде метро, рухнувшем вместе с пролетом моста в Мехико, было довольно много людей – многие в это время еще возвращаются с работы, сообщили РИА Новости очевидцы.
Как ранее сообщалось, метромост вместе с поездом рухнул на юго-востоке столицы Мексики, в районе станций Оливос и Тесонко. Мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум сообщила, что при крушении метромоста в мексиканской столице, по последним данным, погибли 20 человек, госпитализированы 49 пострадавших.
Как передает корреспондент РИА Новости, поезд, который следовал по линии 12 метро Мехико, упал с моста около 22.00 по местному времени - под ним обрушился пролет.
Очевидцы, которые ехали за этим составом, рассказали РИА Новости, что им пришлось выйти на предыдущей станции. По их словам, в поезде было много людей - в это время в поездах всегда достаточно людно, поскольку все еще возвращаются с работы.
"В это время многие возвращаются с работы. Это не час пик, но было людно", - сказал РИА Новости один из пассажиров следующего поезда.
Метро Мехико
- один из крупнейших метрополитенов в Северной Америке
. Последний крупный инцидент там случился в январе, когда при возгорании на центральном посту в историческом центре города один человек погиб, 29 госпитализированы. Тогда работу метрополитена пришлось остановить на три дня. После этого были запущены три линии, на восстановление работы ещё трёх ушел почти месяц.