https://ria.ru/20221030/indiya-1827954774.html
Число погибших при обрушении моста в Индии увеличилось до 60
Число погибших при обрушении моста в Индии увеличилось до 60 - РИА Новости, 30.10.2022
Число погибших при обрушении моста в Индии увеличилось до 60
Не менее 60 человек погибли при обрушении подвесного моста в индийском штате Гуджарат, сообщил глава местной администрации Бриеш Мерджи. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T20:31
2022-10-30T20:31
2022-10-30T20:31
в мире
индия
гуджарат
нарендра моди
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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 окт – РИА Новости. Не менее 60 человек погибли при обрушении подвесного моста в индийском штате Гуджарат, сообщил глава местной администрации Бриеш Мерджи.Построенный более 140 лет назад мост на плотине Мачху рядом с городом городе Морби был закрыт в течение последних двух лет и открыт после реконструкции всего четыре дня назад, 26 октября. По данным телеканала Odisha TV, в момент обрушения моста на нем находились более 500 человек, в том числе дети. Сообщается, что после падения моста более 350 человек оказались в воде.По данным издания Hindu, мост был отремонтирован частной компанией и открыт без сертификата пригодности.Премьер-министр Нарендра Моди распорядился оказать всю необходимую помощь, а также выделить семьям погибших по 200 тысяч рупий, а также по 50 тысяч рупий раненым.Оказание помощи осложнено сильным течением реки, а также ночным временем. На место отправлены команды пожарных из города Морби, а также окрестных городов.
https://ria.ru/20220807/most-1807851598.html
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в мире, индия, гуджарат, нарендра моди, происшествия
В мире, Индия, Гуджарат, Нарендра Моди, Происшествия
Число погибших при обрушении моста в Индии увеличилось до 60
Власти штата Гуджарат сообщили об увеличении числа погибших при обрушении моста до 60