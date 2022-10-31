Обрушение пешеходного моста в Индии
Трагедия произошла в 18.42 местного времени в воскресенье. Люди стояли на подвесном мосту, когда вантовые крепления с одной стороны оторвались от пилонов.
Трагедия произошла в 18.42 местного времени в воскресенье. Люди стояли на подвесном мосту, когда вантовые крепления с одной стороны оторвались от пилонов.
Была развернута спасательная операция. На место происшествия прибыли пять групп Национальных сил реагирования на стихийные бедствия, позже к ним присоединились военнослужащие.
Была развернута спасательная операция. На место происшествия прибыли пять групп Национальных сил реагирования на стихийные бедствия, позже к ним присоединились военнослужащие.
По данным властей, в момент обрушения на мосту находились более 500 человек, в том числе дети. Удалось спасти 177 человек.
По данным властей, в момент обрушения на мосту находились более 500 человек, в том числе дети. Удалось спасти 177 человек.
Жертвами трагедии стали не менее 130 человек.
Жертвами трагедии стали не менее 130 человек.
Работу спасателей осложняет сильное течение реки.
Работу спасателей осложняет сильное течение реки.
Построенный более 140 лет назад мост рядом с городом Морби открыли после реконструкции всего несколько дней назад.
Построенный более 140 лет назад мост рядом с городом Морби открыли после реконструкции всего несколько дней назад.
"Мост был отремонтирован на прошлой неделе. Мы тоже в шоке. Мы изучаем этот вопрос", — сообщил государственный министр труда и занятости Бриеш Мерья.
"Мост был отремонтирован на прошлой неделе. Мы тоже в шоке. Мы изучаем этот вопрос", — сообщил государственный министр труда и занятости Бриеш Мерья.
Мост ремонтировала частная компания. Власти Гуджарата возбудили против нее уголовное дело.
Мост ремонтировала частная компания. Власти Гуджарата возбудили против нее уголовное дело.