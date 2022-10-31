https://ria.ru/20221031/obrushenie-1828047438.html

Обрушение пешеходного моста в Индии

Обрушение пешеходного моста в Индии - РИА Новости, 31.10.2022

Обрушение пешеходного моста в Индии

В индийском штате Гуджарат рухнул едва открывшийся после реконструкции мост, сотни людей упали в реку. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T15:29

2022-10-31T15:29

2022-10-31T15:30

фото

индия

обрушение

гуджарат

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В индийском штате Гуджарат рухнул едва открывшийся после реконструкции мост, сотни людей упали в реку. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru.

индия

гуджарат

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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