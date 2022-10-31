https://ria.ru/20221031/indiya-1827997510.html

Спасатели рассказали о работах на месте обрушения моста в Индии

Спасатели рассказали о работах на месте обрушения моста в Индии - РИА Новости, 31.10.2022

Спасатели рассказали о работах на месте обрушения моста в Индии

Спасатели сообщили о скором завершении операции на месте обрушения моста в Индии, по их данным на месте трагедии обнаружены тела 132 человек. РИА Новости, 31.10.2022

2022-10-31T08:31

2022-10-31T08:31

2022-10-31T15:57

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индия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 31 окт – РИА Новости. Спасатели сообщили о скором завершении операции на месте обрушения моста в Индии, по их данным на месте трагедии обнаружены тела 132 человек."Согласно информации, полученной от местной администрации, было обнаружено 132 тела, а 2 (человека - ред.) все еще числятся пропавшими без вести. Ведется поисковая операция, чтобы их найти. Развернуто 5 групп национальных сил реагирования на стихийные бедствия. Силы штата по реагированию на стихийные бедствия, пожарная команда, армия и (спецподразделение ВВС) "Гаруда" также находятся там. Это вопрос времени, и поисковая операция скоро закончится", - заявил заместитель генерального инспектора национальных сил реагирования на стихийные бедствия Мохсен Шахиди в эфире индийских телеканалов.Построенный более 140 лет назад мост на плотине Мачху рядом с городом Морби был закрыт последние два года и открыт после реконструкции всего четыре дня назад, 26 октября. По данным властей, в момент обрушения моста на нем находились более 500 человек, в том числе дети. Сообщается, что после падения моста более 350 человек оказались в воде. По данным издания Hindu, мост был отремонтирован частной компанией и открыт без сертификата пригодности.По данным властей, мост обрушился в 18.42 местного времени в воскресенье. После обрушения моста была начата спасательная операция, на место прибыли пять групп Национальных сил реагирования на стихийные бедствия, позже к спасателям присоединились служащие армии, военно-морского флота и военно-воздушных сил.Ранее телеканал NDTV сообщил, что после обрушения удалось спасти 177 человек, 19 из них находятся в тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20221030/indiya-1827952577.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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