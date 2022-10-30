https://ria.ru/20221030/tragediya-1827846734.html

Очевидец давки в Сеуле рассказал, как разворачивалась трагедия

Очевидец давки в Сеуле рассказал, как разворачивалась трагедия - РИА Новости, 30.10.2022

Очевидец давки в Сеуле рассказал, как разворачивалась трагедия

Очевидец трагедии в Сеуле по имени Максим рассказал РИА Новости о том, как разворачивалась трагедия. По его словам, все началось в около 22.30 в субботу, а... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T07:19

2022-10-30T07:19

2022-10-30T10:11

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СЕУЛ, 30 окт - РИА Новости. Очевидец трагедии в Сеуле по имени Максим рассказал РИА Новости о том, как разворачивалась трагедия. По его словам, все началось в около 22.30 в субботу, а масштаб ЧП долго не был понятен.Трагедия с давкой в известном вечеринками в честь Хэллоуина районе Итхэвон закончилась гибелью как минимум 151 человека, еще 82 пострадали. Среди погибших 19 иностранцев, в том числе две россиянки, еще одна гражданка РФ находится в больнице. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с трагедией. Национальный траур продлится до 00.00 6 ноября."Примерно в 10.30 вечера заезжает большая линия пожарных машин, в ряд, и они перекрывают дорогу. Это стандартная ситуация в Корее - когда большой праздник, ездят пожарные машины. Но потом приезжает "скорая", потом приезжает полиция, и на дороге появляются люди, и их начинают откачивать", - рассказал он.По слова собеседника агентства, даже тогда показалось, что все еще ничего необычного не происходит."Такое может быть, большой праздник. Но тут мы видим, что человек идет, а потом упал, многих выносят, и новости начинают разлетаться очень быстро", - отметил он."Мы сначала не поняли, думали только вот этих шесть человек откачивают, и это все, а оказывается, что еще больше пострадавших", - добавил Максим.Он отметил, что в основном в этом месте большей частью отдыхают местные жители, но есть и иностранцы.

https://ria.ru/20221030/seul-1827850565.html

https://ria.ru/20221030/soboleznovanie-1827843721.html

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"Люди лежат и их начинают откачивать". Очевидец о ситуации на Хэллоуин в Сеуле Очевидец трагедии в Сеуле рассказал РИА Новости, что масштаб ЧП долго не был понятен. 2022-10-30T07:19 true PT2M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, юн сок ель, сеул, россия, южная корея, давка в сеуле, новости - туризм