https://ria.ru/20221030/telegramma-1827889540.html

Мишустин выразил соболезнования премьеру Южной Кореи из-за трагедии в Сеуле

Мишустин выразил соболезнования премьеру Южной Кореи из-за трагедии в Сеуле - РИА Новости, 30.10.2022

Мишустин выразил соболезнования премьеру Южной Кореи из-за трагедии в Сеуле

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в телеграмме своему корейскому коллеге выразил соболезнования в связи с трагическими событиями в Сеуле и попросил передать... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T13:39

2022-10-30T13:39

2022-10-30T13:39

михаил мишустин

сеул

россия

южная корея

давка в сеуле

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827854802_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_26fe28dd0281f4cc563d06b3bde0607d.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в телеграмме своему корейскому коллеге выразил соболезнования в связи с трагическими событиями в Сеуле и попросил передать слова искреннего сопереживания близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.В массовой давке в сеульском районе Итхэвон погибли, по последним данным, 153 человека, более 100 пострадали. Среди погибших есть иностранцы, в том числе четыре россиянки. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур."От имени правительства РФ и от себя лично передаю Вам глубокие соболезнования в связи с трагическими событиями в Сеуле, вызвавшими гибель многих людей", - говорится в телеграмме российского премьера.Он отметил, что в РФ разделяют скорбь корейского народа."Прошу Вас, уважаемый господин Хан Док Су, передать слова искреннего сочувствия и сопереживания родным и близким погибших, пожелания скорейшего и благополучного выздоровления всем раненым и пострадавшим в результате этой трагедии", - добавил Мишустин.

https://ria.ru/20221030/seul-1827853581.html

сеул

россия

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

михаил мишустин, сеул, россия, южная корея, давка в сеуле