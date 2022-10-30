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Мишустин выразил соболезнования премьеру Южной Кореи из-за трагедии в Сеуле
Мишустин выразил соболезнования премьеру Южной Кореи из-за трагедии в Сеуле - РИА Новости, 30.10.2022
Мишустин выразил соболезнования премьеру Южной Кореи из-за трагедии в Сеуле
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в телеграмме своему корейскому коллеге выразил соболезнования в связи с трагическими событиями в Сеуле и попросил передать... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T13:39
2022-10-30T13:39
2022-10-30T13:39
михаил мишустин
сеул
россия
южная корея
давка в сеуле
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в телеграмме своему корейскому коллеге выразил соболезнования в связи с трагическими событиями в Сеуле и попросил передать слова искреннего сопереживания близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.В массовой давке в сеульском районе Итхэвон погибли, по последним данным, 153 человека, более 100 пострадали. Среди погибших есть иностранцы, в том числе четыре россиянки. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур."От имени правительства РФ и от себя лично передаю Вам глубокие соболезнования в связи с трагическими событиями в Сеуле, вызвавшими гибель многих людей", - говорится в телеграмме российского премьера.Он отметил, что в РФ разделяют скорбь корейского народа."Прошу Вас, уважаемый господин Хан Док Су, передать слова искреннего сочувствия и сопереживания родным и близким погибших, пожелания скорейшего и благополучного выздоровления всем раненым и пострадавшим в результате этой трагедии", - добавил Мишустин.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, сеул, россия, южная корея, давка в сеуле
Михаил Мишустин, Сеул, Россия, Южная Корея, Давка в Сеуле
Мишустин выразил соболезнования премьеру Южной Кореи из-за трагедии в Сеуле
Премьер Мишустин выразил соболезнования коллеге из Южной Кореи из-за давки в Сеуле
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в телеграмме своему корейскому коллеге выразил соболезнования в связи с трагическими событиями в Сеуле и попросил передать слова искреннего сопереживания близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.
В массовой давке в сеульском районе Итхэвон погибли, по последним данным, 153 человека, более 100 пострадали. Среди погибших есть иностранцы, в том числе четыре россиянки. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль
объявил национальный траур.
"От имени правительства РФ и от себя лично передаю Вам глубокие соболезнования в связи с трагическими событиями в Сеуле, вызвавшими гибель многих людей", - говорится в телеграмме российского премьера.
Он отметил, что в РФ разделяют скорбь корейского народа.
"Прошу Вас, уважаемый господин Хан Док Су, передать слова искреннего сочувствия и сопереживания родным и близким погибших, пожелания скорейшего и благополучного выздоровления всем раненым и пострадавшим в результате этой трагедии", - добавил Мишустин.