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Мишустин выразил соболезнования премьеру Южной Кореи из-за трагедии в Сеуле - РИА Новости, 30.10.2022
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Мишустин выразил соболезнования премьеру Южной Кореи из-за трагедии в Сеуле
Мишустин выразил соболезнования премьеру Южной Кореи из-за трагедии в Сеуле - РИА Новости, 30.10.2022
Мишустин выразил соболезнования премьеру Южной Кореи из-за трагедии в Сеуле
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в телеграмме своему корейскому коллеге выразил соболезнования в связи с трагическими событиями в Сеуле и попросил передать... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T13:39
2022-10-30T13:39
михаил мишустин
сеул
россия
южная корея
давка в сеуле
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в телеграмме своему корейскому коллеге выразил соболезнования в связи с трагическими событиями в Сеуле и попросил передать слова искреннего сопереживания близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.В массовой давке в сеульском районе Итхэвон погибли, по последним данным, 153 человека, более 100 пострадали. Среди погибших есть иностранцы, в том числе четыре россиянки. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур."От имени правительства РФ и от себя лично передаю Вам глубокие соболезнования в связи с трагическими событиями в Сеуле, вызвавшими гибель многих людей", - говорится в телеграмме российского премьера.Он отметил, что в РФ разделяют скорбь корейского народа."Прошу Вас, уважаемый господин Хан Док Су, передать слова искреннего сочувствия и сопереживания родным и близким погибших, пожелания скорейшего и благополучного выздоровления всем раненым и пострадавшим в результате этой трагедии", - добавил Мишустин.
https://ria.ru/20221030/seul-1827853581.html
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михаил мишустин, сеул, россия, южная корея, давка в сеуле
Михаил Мишустин, Сеул, Россия, Южная Корея, Давка в Сеуле
13:39 30.10.2022
 
Мишустин выразил соболезнования премьеру Южной Кореи из-за трагедии в Сеуле

Премьер Мишустин выразил соболезнования коллеге из Южной Кореи из-за давки в Сеуле

© AP Photo / Lee Jin-manСпасатели несут пострадавшего на улице рядом с местом происшествия в Сеуле, где произошла давка
Спасатели несут пострадавшего на улице рядом с местом происшествия в Сеуле, где произошла давка - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© AP Photo / Lee Jin-man
Спасатели несут пострадавшего на улице рядом с местом происшествия в Сеуле, где произошла давка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в телеграмме своему корейскому коллеге выразил соболезнования в связи с трагическими событиями в Сеуле и попросил передать слова искреннего сопереживания близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.
В массовой давке в сеульском районе Итхэвон погибли, по последним данным, 153 человека, более 100 пострадали. Среди погибших есть иностранцы, в том числе четыре россиянки. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур.
"От имени правительства РФ и от себя лично передаю Вам глубокие соболезнования в связи с трагическими событиями в Сеуле, вызвавшими гибель многих людей", - говорится в телеграмме российского премьера.
Он отметил, что в РФ разделяют скорбь корейского народа.
"Прошу Вас, уважаемый господин Хан Док Су, передать слова искреннего сочувствия и сопереживания родным и близким погибших, пожелания скорейшего и благополучного выздоровления всем раненым и пострадавшим в результате этой трагедии", - добавил Мишустин.
Цветы возле места в Сеуле, где произошла давка - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
08:39
Трагедия с давкой в Сеуле стала крупнейшей для Южной Кореи с 2014 года
 
Михаил МишустинСеулРоссияЮжная КореяДавка в Сеуле
 
 
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