https://ria.ru/20221030/si-1827868052.html
Си Цзиньпин выразил соболезнования из-за трагедии в Сеуле
Си Цзиньпин выразил соболезнования из-за трагедии в Сеуле - РИА Новости, 30.10.2022
Си Цзиньпин выразил соболезнования из-за трагедии в Сеуле
Председатель КНР Си Цзиньпин в воскресенье направил президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю телеграмму с соболезнованиями в связи с трагедией с давкой в Сеуле, где... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T10:31
2022-10-30T10:31
2022-10-30T10:31
в мире
си цзиньпин
китай
сеул
южная корея
давка в сеуле
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ПЕКИН, 30 окт - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в воскресенье направил президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю телеграмму с соболезнованиями в связи с трагедией с давкой в Сеуле, где погибли более 150 человек, передает Центральное телевидение Китая.Газета "Хуаньцю Шибао" со ссылкой на посольство Китая в Южной Корее ранее сообщала, что в результате давки, которая произошла в субботу вечером в районе Итхэвон в Сеуле, погибли четыре гражданина КНР, еще два получили ранения.Глава КНР в своей телеграмме сообщил, что был потрясен, узнав о трагедии в Сеуле."От имени правительства и народа Китая я хотел бы выразить глубокие соболезнования в связи с жертвами и искреннее сочувствие семьям погибших", - приводит текст телеграммы телеканал.Си Цзиньпин также выразил надежду на то, что южнокорейская сторона приложит все усилия, чтобы оказать необходимую медицинскую помощь гражданам КНР, пострадавшим в давке.Ранее, как отмечает Центральное телевидение Китая, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян направил послание с соболезнованиями премьер-министру Южной Кореи.Трагедия с давкой в известном вечеринками в честь Хэллоуина районе Итхэвон привела к гибели как минимум 151 человека, еще 82 пострадали. Среди погибших 97 женщин и 54 мужчины. В числе жертв давки - 22 иностранца, в том числе три россиянки. Власти Сеула также получили более 3,7 тысячи заявок о пропавших без вести. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил до конца 5 ноября национальный траур в связи с трагедией, которая стала самой крупной по числу жертв для Южной Кореи с 2014 года. Тогда в результате крушения парома "Севоль" погибли 304 человека.
https://ria.ru/20221030/pogibshie-1827850905.html
https://ria.ru/20221030/seul-1827853581.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, си цзиньпин, китай, сеул, южная корея, давка в сеуле
В мире, Си Цзиньпин, Китай, Сеул, Южная Корея, Давка в Сеуле
Си Цзиньпин выразил соболезнования из-за трагедии в Сеуле
Председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования из-за трагедии с давкой в Сеуле
ПЕКИН, 30 окт - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в воскресенье направил президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю телеграмму с соболезнованиями в связи с трагедией с давкой в Сеуле, где погибли более 150 человек, передает Центральное телевидение Китая.
Газета "Хуаньцю Шибао" со ссылкой на посольство Китая в Южной Корее ранее сообщала, что в результате давки, которая произошла в субботу вечером в районе Итхэвон в Сеуле, погибли четыре гражданина КНР, еще два получили ранения.
Глава КНР в своей телеграмме сообщил, что был потрясен, узнав о трагедии в Сеуле.
"От имени правительства и народа Китая я хотел бы выразить глубокие соболезнования в связи с жертвами и искреннее сочувствие семьям погибших", - приводит текст телеграммы телеканал.
Си Цзиньпин также выразил надежду на то, что южнокорейская сторона приложит все усилия, чтобы оказать необходимую медицинскую помощь гражданам КНР, пострадавшим в давке.
Ранее, как отмечает Центральное телевидение Китая, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян
направил послание с соболезнованиями премьер-министру Южной Кореи.
Трагедия с давкой в известном вечеринками в честь Хэллоуина районе Итхэвон привела к гибели как минимум 151 человека, еще 82 пострадали. Среди погибших 97 женщин и 54 мужчины. В числе жертв давки - 22 иностранца, в том числе три россиянки. Власти Сеула также получили более 3,7 тысячи заявок о пропавших без вести. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил до конца 5 ноября национальный траур в связи с трагедией, которая стала самой крупной по числу жертв для Южной Кореи с 2014 года. Тогда в результате крушения парома "Севоль" погибли 304 человека.