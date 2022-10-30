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Жители Южной Кореи несут цветы к месту трагедии в Сеуле - РИА Новости, 30.10.2022
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Жители Южной Кореи несут цветы к месту трагедии в Сеуле
Жители Южной Кореи несут цветы к месту трагедии в Сеуле - РИА Новости, 30.10.2022
Жители Южной Кореи несут цветы к месту трагедии в Сеуле
Жители Южной Кореи несут цветы к месту давки в Сеуле в районе Итхэвон, где погибли более 150 человек, власти города возводят два специальных мемориала на... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T15:29
2022-10-30T16:00
в мире
южная корея
сеул
давка в сеуле
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СЕУЛ, 30 окт – РИА Новости. Жители Южной Кореи несут цветы к месту давки в Сеуле в районе Итхэвон, где погибли более 150 человек, власти города возводят два специальных мемориала на площадях, чтобы люди могли почтить память погибших, передает корреспондент РИА Новости.Власти Сеула намерены построить в центре города специальные временные мемориалы, чтобы жители могли почтить память жертв трагедии. Один из таких алтарей организуют на площади Seoul Plaza, еще один установят на площади в районе Итхэвон, недалеко от места происшествия.Пока жители близлежащих районов, а также те, кто специально приезжает издалека, несут цветы к месту трагедии – небольшому переулку в районе Итхэвон. В основном это белые хризантемы, которые в корейской культуре используют при поминовении погибших. Но есть и другие цветы и даже целые букетные композиции, все они сложены у стенки входа в метро рядом с переулком. Также перед стеной из букетов ставят бутылки и стаканы с сочжу – корейским аналогом водки. Кое-где виднеются банки пива.Жители наливают небольшое количество алкоголя в одноразовые стаканы и ставят напротив цветочных рядов. Многие не уходят сразу, в молчании остаются. Некоторые прохожие, глядя на стихийно устроенный мемориал, вытирают слезы. Иногда мимо проходят молодые люди в костюмах и гриме для Хэллоуина, которые, возможно, только возвращаются с тематических вечеринок в других местах. Они проходят мимо цветов, закрывая лица. На месте полиция, пожарные машины, журналисты. Часть дороги, проходящая мимо переулка, где случилась давка, все еще оцеплена.Мемориал на площади Seoul Plaza пока еще не построили, но уже собирают. Скорее всего, с утра граждане уже смогут приносить к нему цветы.Самая крупная в истории Южной Кореи давка в известном вечеринками и клубами районе Итхэвон в Сеуле закончилась гибелью как минимум 153 человек. По состоянию на 18.00 по Сеулу (12.00 мск), еще 37 человек получили серьезные травмы, у 96 легкие повреждения. Всего пострадавших сейчас 133 человека. Из числа погибших 97 женщин, 56 мужчин, 10 жертв были в возрасте 10-20 лет, еще 95 погибшим - от 20 до 30 лет, 32 человека - в возрасте 30-40 лет, еще девять - 40-50 лет. У 13 человек возраст не определен. Полиция заявила, что установила личности 141 из 153 погибших. По последним данным, среди погибших 20 иностранцев, но цифры продолжают меняться. Погибли и четыре россиянки, две из которых были этническими кореянками.Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с трагедией, которая стала самой крупной по числу жертв для Южной Кореи с 2014 года. Тогда в результате крушения парома "Севоль" погибли 304 человека.
https://ria.ru/20221030/seul-1827853581.html
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в мире, южная корея, сеул, давка в сеуле
В мире, Южная Корея, Сеул, Давка в Сеуле
15:29 30.10.2022 (обновлено: 16:00 30.10.2022)
 
Жители Южной Кореи несут цветы к месту трагедии в Сеуле

Жители Южной Кореи несут цветы к месту давки в Сеуле, где погибли более 150 человек

© РИА Новости / Андрей Ольферт / Перейти в медиабанкЛюди возлагают цветы рядом с местом трагедии, в результате которой погибли 151 человек в Сеуле
Люди возлагают цветы рядом с местом трагедии, в результате которой погибли 151 человек в Сеуле - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Андрей Ольферт
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Люди возлагают цветы рядом с местом трагедии, в результате которой погибли 151 человек в Сеуле
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СЕУЛ, 30 окт – РИА Новости. Жители Южной Кореи несут цветы к месту давки в Сеуле в районе Итхэвон, где погибли более 150 человек, власти города возводят два специальных мемориала на площадях, чтобы люди могли почтить память погибших, передает корреспондент РИА Новости.
Власти Сеула намерены построить в центре города специальные временные мемориалы, чтобы жители могли почтить память жертв трагедии. Один из таких алтарей организуют на площади Seoul Plaza, еще один установят на площади в районе Итхэвон, недалеко от места происшествия.
Пока жители близлежащих районов, а также те, кто специально приезжает издалека, несут цветы к месту трагедии – небольшому переулку в районе Итхэвон. В основном это белые хризантемы, которые в корейской культуре используют при поминовении погибших. Но есть и другие цветы и даже целые букетные композиции, все они сложены у стенки входа в метро рядом с переулком. Также перед стеной из букетов ставят бутылки и стаканы с сочжу – корейским аналогом водки. Кое-где виднеются банки пива.
Жители наливают небольшое количество алкоголя в одноразовые стаканы и ставят напротив цветочных рядов. Многие не уходят сразу, в молчании остаются. Некоторые прохожие, глядя на стихийно устроенный мемориал, вытирают слезы. Иногда мимо проходят молодые люди в костюмах и гриме для Хэллоуина, которые, возможно, только возвращаются с тематических вечеринок в других местах. Они проходят мимо цветов, закрывая лица. На месте полиция, пожарные машины, журналисты. Часть дороги, проходящая мимо переулка, где случилась давка, все еще оцеплена.
Цветы возле места в Сеуле, где произошла давка - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
Вчера, 08:39
Трагедия с давкой в Сеуле стала крупнейшей для Южной Кореи с 2014 года
Мемориал на площади Seoul Plaza пока еще не построили, но уже собирают. Скорее всего, с утра граждане уже смогут приносить к нему цветы.
Самая крупная в истории Южной Кореи давка в известном вечеринками и клубами районе Итхэвон в Сеуле закончилась гибелью как минимум 153 человек. По состоянию на 18.00 по Сеулу (12.00 мск), еще 37 человек получили серьезные травмы, у 96 легкие повреждения. Всего пострадавших сейчас 133 человека. Из числа погибших 97 женщин, 56 мужчин, 10 жертв были в возрасте 10-20 лет, еще 95 погибшим - от 20 до 30 лет, 32 человека - в возрасте 30-40 лет, еще девять - 40-50 лет. У 13 человек возраст не определен. Полиция заявила, что установила личности 141 из 153 погибших. По последним данным, среди погибших 20 иностранцев, но цифры продолжают меняться. Погибли и четыре россиянки, две из которых были этническими кореянками.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с трагедией, которая стала самой крупной по числу жертв для Южной Кореи с 2014 года. Тогда в результате крушения парома "Севоль" погибли 304 человека.
Полицейские на месте, где произошла давка, Сеул - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
Вчера, 11:18
Число погибших в давке в Южной Корее россиянок выросло до четырех
 
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