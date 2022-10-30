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Гражданин Узбекистана погиб в давке в Сеуле - РИА Новости, 30.10.2022
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Гражданин Узбекистана погиб в давке в Сеуле
Гражданин Узбекистана погиб в давке в Сеуле - РИА Новости, 30.10.2022
Гражданин Узбекистана погиб в давке в Сеуле
Гражданин Узбекистана погиб в результате давки в Сеуле, еще один пострадал. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T08:27
2022-10-30T11:36
в мире
юн сок ель
сеул
узбекистан
южная корея
давка в сеуле
шавкат мирзиеев
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ТАШКЕНТ, 30 окт – РИА Новости. Гражданин Узбекистана погиб в результате давки в Сеуле, еще один пострадал.В давке в известном вечеринками в честь Хэллоуина районе Итхэвон погибли более 150, более 100 пострадали. Среди погибших есть иностранцы, в том числе четыре россиянки. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с трагедией."По имеющейся информации, по состоянию на 13.00 (7.00 мск) в результате давки в районе Итхэвон погиб один гражданин Республики Узбекистан. Посольство выражает соболезнования семьям и близким погибших", - говорится в сообщении в Telegram-канале узбекистанского посольства в Южной Корее.Дипмиссия просит соотечественников связаться с консульским отделом, если им нужна помощь.Официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов в своем Telegram-канале написал, что "еще один соотечественник госпитализирован, состояние которого оценивается как удовлетворительное". Кабулжанов добавил, что узбекистанское посольство решает консульско-правовые и организационные вопросы, связанные с транспортировкой тела погибшего на родину, поддерживает постоянный связь с медицинским учреждением, где находится гражданин Узбекистана.Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования президенту Республики Корея в связи с трагедией.
https://ria.ru/20221030/gibel-1827849300.html
https://ria.ru/20221030/tragediya-1827846734.html
сеул
узбекистан
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в мире, юн сок ель, сеул, узбекистан, южная корея, давка в сеуле, шавкат мирзиеев
В мире, Юн Сок Ель, Сеул, Узбекистан, Южная Корея, Давка в Сеуле, Шавкат Мирзиеев
08:27 30.10.2022 (обновлено: 11:36 30.10.2022)
 
Гражданин Узбекистана погиб в давке в Сеуле

Дипмиссия: в давке в Сеуле погиб гражданин Узбекистана, еще один пострадал

© РИА НовостиЧП в Сеуле
ЧП в Сеуле - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости
ЧП в Сеуле
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ТАШКЕНТ, 30 окт – РИА Новости. Гражданин Узбекистана погиб в результате давки в Сеуле, еще один пострадал.
В давке в известном вечеринками в честь Хэллоуина районе Итхэвон погибли более 150, более 100 пострадали. Среди погибших есть иностранцы, в том числе четыре россиянки. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с трагедией.
Полицейские на месте происшествия в Сеуле, где произошла давка - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
07:53Туризм
Число погибших при давке в Сеуле россиянок увеличилось до трех
"По имеющейся информации, по состоянию на 13.00 (7.00 мск) в результате давки в районе Итхэвон погиб один гражданин Республики Узбекистан. Посольство выражает соболезнования семьям и близким погибших", - говорится в сообщении в Telegram-канале узбекистанского посольства в Южной Корее.
Дипмиссия просит соотечественников связаться с консульским отделом, если им нужна помощь.
Официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов в своем Telegram-канале написал, что "еще один соотечественник госпитализирован, состояние которого оценивается как удовлетворительное". Кабулжанов добавил, что узбекистанское посольство решает консульско-правовые и организационные вопросы, связанные с транспортировкой тела погибшего на родину, поддерживает постоянный связь с медицинским учреждением, где находится гражданин Узбекистана.
Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования президенту Республики Корея в связи с трагедией.
Люди лежат и их начинают откачивать. Очевидец о ситуации на Хэллоуин в Сеуле
07:19Туризм
Очевидец давки в Сеуле рассказал, как разворачивалась трагедия
 
В миреЮн Сок ЕльСеулУзбекистанЮжная КореяДавка в СеулеШавкат Мирзиеев
 
 
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