https://ria.ru/20221030/seul-1827851797.html

Гражданин Узбекистана погиб в давке в Сеуле

Гражданин Узбекистана погиб в давке в Сеуле - РИА Новости, 30.10.2022

Гражданин Узбекистана погиб в давке в Сеуле

Гражданин Узбекистана погиб в результате давки в Сеуле, еще один пострадал. РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T08:27

2022-10-30T08:27

2022-10-30T11:36

в мире

юн сок ель

сеул

узбекистан

южная корея

давка в сеуле

шавкат мирзиеев

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ТАШКЕНТ, 30 окт – РИА Новости. Гражданин Узбекистана погиб в результате давки в Сеуле, еще один пострадал.В давке в известном вечеринками в честь Хэллоуина районе Итхэвон погибли более 150, более 100 пострадали. Среди погибших есть иностранцы, в том числе четыре россиянки. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с трагедией."По имеющейся информации, по состоянию на 13.00 (7.00 мск) в результате давки в районе Итхэвон погиб один гражданин Республики Узбекистан. Посольство выражает соболезнования семьям и близким погибших", - говорится в сообщении в Telegram-канале узбекистанского посольства в Южной Корее.Дипмиссия просит соотечественников связаться с консульским отделом, если им нужна помощь.Официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов в своем Telegram-канале написал, что "еще один соотечественник госпитализирован, состояние которого оценивается как удовлетворительное". Кабулжанов добавил, что узбекистанское посольство решает консульско-правовые и организационные вопросы, связанные с транспортировкой тела погибшего на родину, поддерживает постоянный связь с медицинским учреждением, где находится гражданин Узбекистана.Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования президенту Республики Корея в связи с трагедией.

https://ria.ru/20221030/gibel-1827849300.html

https://ria.ru/20221030/tragediya-1827846734.html

сеул

узбекистан

южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, юн сок ель, сеул, узбекистан, южная корея, давка в сеуле, шавкат мирзиеев