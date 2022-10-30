08:27 30.10.2022 (обновлено: 11:36 30.10.2022)
Гражданин Узбекистана погиб в давке в Сеуле
Дипмиссия: в давке в Сеуле погиб гражданин Узбекистана, еще один пострадал
ЧП в Сеуле
ТАШКЕНТ, 30 окт – РИА Новости. Гражданин Узбекистана погиб в результате давки в Сеуле, еще один пострадал.
В давке в известном вечеринками в честь Хэллоуина районе Итхэвон погибли более 150, более 100 пострадали. Среди погибших есть иностранцы, в том числе четыре россиянки. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с трагедией.
"По имеющейся информации, по состоянию на 13.00 (7.00 мск) в результате давки в районе Итхэвон погиб один гражданин Республики Узбекистан. Посольство выражает соболезнования семьям и близким погибших", - говорится в сообщении в Telegram-канале узбекистанского посольства в Южной Корее.
Дипмиссия просит соотечественников связаться с консульским отделом, если им нужна помощь.
Официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов в своем Telegram-канале написал, что "еще один соотечественник госпитализирован, состояние которого оценивается как удовлетворительное". Кабулжанов добавил, что узбекистанское посольство решает консульско-правовые и организационные вопросы, связанные с транспортировкой тела погибшего на родину, поддерживает постоянный связь с медицинским учреждением, где находится гражданин Узбекистана.
Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования президенту Республики Корея в связи с трагедией.