https://ria.ru/20221030/seul-1827850565.html

Очевидцы трагедии в Сеуле рассказали о давке

Очевидцы трагедии в Сеуле рассказали о давке - РИА Новости, 30.10.2022

Очевидцы трагедии в Сеуле рассказали о давке

Очевидцы трагедии в сеульском районе Итхэвон в Южной Корее выдвигают различные предположения о причинах образовавшейся давки - кто-то заявляет о необычных... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T08:10

2022-10-30T08:10

2022-10-30T09:10

в мире

юн сок ель

сеул

южная корея

давка в сеуле

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827844104_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_c53bde9ccd5f3636fbf9c40650906e7b.jpg

СЕУЛ, 30 окт – РИА Новости. Очевидцы трагедии в сеульском районе Итхэвон в Южной Корее выдвигают различные предположения о причинах образовавшейся давки - кто-то заявляет о необычных симптомах у терявших сознание людей, другие уверены, что для такого числа жертв должны быть особые предпосылки, высказываются версии о наркотическом отравлении или отравлении химикатами, передает корреспондент РИА Новости.Трагедия с давкой в известном вечеринками в честь Хэллоуина районе Итхэвон закончилась гибелью как минимум 151 человека, еще 82 пострадали. Среди погибших 19 иностранцев, в том числе две россиянки, еще одна гражданка РФ находится в больнице. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с трагедией. Национальный траур продлится до 00.00 6 ноября.Работница расположенного неподалеку от места трагедии ресторана заявила корреспонденту РИА Новости, что не верит в то, что такое количество жертв можно объяснить "только давкой". По словам женщины, ее знакомый, который помогал вытаскивать пострадавших из толпы, сказал, что у некоторых изо рта "слюна шла, как при наркотическом отравлении". Однако это "лишь предположение", подчеркнула собеседница агентства.Еще одну версию произошедшего корреспонденту РИА Новости высказал другой собеседник, пожелавший остаться неизвестным. По его словам, столпотворения в Южной Корее - вещь частая, и в том же метро иногда собираются гораздо больше людей, чем в переулке, где произошла трагедия, но "какой-то другой фактор" привел к тому, что образовалось настолько мощное столпотворение."Все говорят, что давка, но я не верю. Бывала и не такая давка. Наверное, нет. Думаю, что может быть что-то другое", - заключил он.Собеседник не исключил, что причина может быть в распылении каких-то отравляющих или наличии вредных веществ в бесплатно раздаваемых на улицах напитках. По его мнению, люди с более слабым здоровьем могли начать терять сознание, а когда стало понятно, что происходит что-то ужасное, люди стали срочно покидать место, что также спровоцировало давку.По данным пожарной службы Сеула, давка в Итхэвоне начала образовываться примерно с 22.22 субботы (16.22 мск). Местом инцидента стал переулок шириной около 4 метров, который соединяет центральную улицу района с дорогой, где расположены популярные рестораны. Он отличается тем, что дорога там спускается вниз, сужаясь, а покрытие неровное. Поэтому люди в давке могли легко споткнуться и упасть при напоре сзади. Также, по сообщениям очевидцев, на дороге валялся мусор и было разлито "что-то скользкое".Согласно разъяснению спасательных служб, ряды скопившихся в задней части переулка людей могли споткнуться и упасть, задавив впереди стоявших, что вызвало эффект домино и крайне сильную давку у выхода из переулка.По данным южнокорейского агентства Рёнхап, есть неподтвержденные слухи, что толпа людей в переулке собралась и отказывалась уходить, чтобы увидеть какую-то знаменитость, или что в клубах в округе раздавали конфеты с примесью наркотиков. Как заявил представитель полиции на брифинге, "ничего не подтверждено". Полиция планирует в ближайшее время начать расследование того, соблюдали ли бары и клубы в этом районе правила безопасности.

https://ria.ru/20221030/tragediya-1827846734.html

https://ria.ru/20221030/gibel-1827849300.html

сеул

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, юн сок ель, сеул, южная корея, давка в сеуле