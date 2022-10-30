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Президент Южной Кореи посетил место трагедии в Сеуле - РИА Новости, 30.10.2022
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Президент Южной Кореи посетил место трагедии в Сеуле
Президент Южной Кореи посетил место трагедии в Сеуле - РИА Новости, 30.10.2022
Президент Южной Кореи посетил место трагедии в Сеуле
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль посетил место трагедии в Итхэвоне в Сеуле, где в давке погиб 151 человек, а после отправился в правительственный комплекс в... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T04:29
2022-10-30T09:51
в мире
юн сок ель
южная корея
сеул
давка в сеуле
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СЕУЛ, 30 окт – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль посетил место трагедии в Итхэвоне в Сеуле, где в давке погиб 151 человек, а после отправился в правительственный комплекс в столице, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Прямо перед прибытием на место происшествия Юн Сок Ёль выступил с обращением к гражданам страны, объявил национальный траур до полного разрешения ситуации, выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших, пообещал расследовать причины инцидента и принять меры на будущее.Как заявил офис президента, после посещения Итхэвона президент отправится в правительственный комплекс Сеула. Юн Сок Ёль пробыл на месте инцидента около 15 минут.Как передает корреспондент РИА Новости, штаб спасательных служб на месте событий сообщил, что число погибших в давке возросло до 151 человека, еще 82 пострадали.По данным пожарной службы Сеула, давка начала образовываться примерно с 22.22 субботы (16.22 мск) в узком переулке в сеульском районе Итхэвон, где проходили множественные вечеринки по случаю Хэллоуина, что вызвало скопление народа. Местные власти сообщили, что получают сообщения о пропавших без вести людях в результате ситуации в Итхэвоне и передают заявления полиции. Уже получено 270 заявок. Телеканал YTN сообщал, что заявки стали принимать только с 5.00 (23.00 мск субботы).Местом инцидента стал переулок шириной около 4 метров, который соединяет центральную улицу района с дорогой, где расположены популярные рестораны. Он отличается тем, что дорога там спускается вниз, сужаясь, а покрытие неровное. Поэтому люди в давке могли легко споткнуться и упасть при напоре сзади. Также, по сообщениям очевидцев, на дороге валялся мусор и было разлито "что-то скользкое".
https://ria.ru/20221030/davka-1827833974.html
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в мире, юн сок ель, южная корея, сеул, давка в сеуле
В мире, Юн Сок Ель, Южная Корея, Сеул, Давка в Сеуле
04:29 30.10.2022 (обновлено: 09:51 30.10.2022)
 
Президент Южной Кореи посетил место трагедии в Сеуле

Президент Южной Кореи посетил место трагедии в Сеуле, где в давке погиб 151 человек

© AFP 2022 / YonhapПрезидент Южной Кореи Юн Сук Ёль на месте в Сеуле, где произошла давка
Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль на месте в Сеуле, где произошла давка - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© AFP 2022 / Yonhap
Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль на месте в Сеуле, где произошла давка
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 30 окт – РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль посетил место трагедии в Итхэвоне в Сеуле, где в давке погиб 151 человек, а после отправился в правительственный комплекс в столице, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Прямо перед прибытием на место происшествия Юн Сок Ёль выступил с обращением к гражданам страны, объявил национальный траур до полного разрешения ситуации, выразил соболезнования пострадавшим и семьям погибших, пообещал расследовать причины инцидента и принять меры на будущее.
Ситуация возле места в Сеуле, где произошла давка - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
01:17
СМИ: число погибших во время давки в Сеуле возросло до 149 человек
Как заявил офис президента, после посещения Итхэвона президент отправится в правительственный комплекс Сеула. Юн Сок Ёль пробыл на месте инцидента около 15 минут.
Как передает корреспондент РИА Новости, штаб спасательных служб на месте событий сообщил, что число погибших в давке возросло до 151 человека, еще 82 пострадали.
По данным пожарной службы Сеула, давка начала образовываться примерно с 22.22 субботы (16.22 мск) в узком переулке в сеульском районе Итхэвон, где проходили множественные вечеринки по случаю Хэллоуина, что вызвало скопление народа. Местные власти сообщили, что получают сообщения о пропавших без вести людях в результате ситуации в Итхэвоне и передают заявления полиции. Уже получено 270 заявок. Телеканал YTN сообщал, что заявки стали принимать только с 5.00 (23.00 мск субботы).
Местом инцидента стал переулок шириной около 4 метров, который соединяет центральную улицу района с дорогой, где расположены популярные рестораны. Он отличается тем, что дорога там спускается вниз, сужаясь, а покрытие неровное. Поэтому люди в давке могли легко споткнуться и упасть при напоре сзади. Также, по сообщениям очевидцев, на дороге валялся мусор и было разлито "что-то скользкое".
ЧП в Сеуле - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
02:31Туризм
При давке в Сеуле погибли два иностранца
 
В миреЮн Сок ЕльЮжная КореяСеулДавка в Сеуле
 
 
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