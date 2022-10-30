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ЕС призвал Россию пересмотреть приостановку участия в продуктовой сделке - РИА Новости, 30.10.2022
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ЕС призвал Россию пересмотреть приостановку участия в продуктовой сделке
ЕС призвал Россию пересмотреть приостановку участия в продуктовой сделке - РИА Новости, 30.10.2022
ЕС призвал Россию пересмотреть приостановку участия в продуктовой сделке
Европейский союз призывает Россию пересмотреть решение о приостановке участия в "продуктовой сделке", заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T10:50
2022-10-30T10:50
в мире
евросоюз
жозеп боррель
россия
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БРЮССЕЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Европейский союз призывает Россию пересмотреть решение о приостановке участия в "продуктовой сделке", заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.Россия, как сообщили в субботу в Минобороны, приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя. Рано утром 29 октября Киев атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. Атакованные корабли и инфраструктура использовались для функционирования гуманитарного маршрута для экспорта сельскохозяйственной продукции с Украины."ЕС призывает Россию отменить свое решение", - написал Боррель на своей странице в Twitter.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в субботу заявил, что Россия готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых, а также полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки всем заинтересованным странам по приемлемым ценам. Министр напомнил, что в текущем году в России уже собрано 150 миллионов тонн зерновых, а экспортный потенциал в текущем сезоне министерство оценивает более чем в 50 миллионов тонн.Россия с учетом огромного урожая в стране готова полностью заместить украинское зерно на мировом рынке, заявил позже вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил ранее, что несправедливо осуждать Россию за приостановку "продуктовой сделки", это произошло из-за безрассудных действий украинских властей.
https://ria.ru/20221030/zapad-1827766012.html
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в мире, евросоюз, жозеп боррель, россия
В мире, Евросоюз, Жозеп Боррель, Россия
10:50 30.10.2022
 
ЕС призвал Россию пересмотреть приостановку участия в продуктовой сделке

Боррель: ЕС призывает Россию пересмотреть приостановку участия в продуктовой сделке

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 30 окт - РИА Новости. Европейский союз призывает Россию пересмотреть решение о приостановке участия в "продуктовой сделке", заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Россия, как сообщили в субботу в Минобороны, приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя. Рано утром 29 октября Киев атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. Атакованные корабли и инфраструктура использовались для функционирования гуманитарного маршрута для экспорта сельскохозяйственной продукции с Украины.
"ЕС призывает Россию отменить свое решение", - написал Боррель на своей странице в Twitter.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Флаги Украины и Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
08:00
Запад мечтает о контрибуциях
Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.
Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в субботу заявил, что Россия готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых, а также полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки всем заинтересованным странам по приемлемым ценам. Министр напомнил, что в текущем году в России уже собрано 150 миллионов тонн зерновых, а экспортный потенциал в текущем сезоне министерство оценивает более чем в 50 миллионов тонн.
Россия с учетом огромного урожая в стране готова полностью заместить украинское зерно на мировом рынке, заявил позже вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил ранее, что несправедливо осуждать Россию за приостановку "продуктовой сделки", это произошло из-за безрассудных действий украинских властей.
Сухогруз Razoni — первое судно, прибывшее с украинским зерном, — выходит после досмотра из порта Стамбула - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
10:27
Источник: Турция ведет телефонную дипломатию по продуктовой сделке
 
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