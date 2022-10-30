https://ria.ru/20221030/nato-1827936785.html

НАТО призвала Россию возобновить участие в зерновой сделке

НАТО призвала Россию возобновить участие в зерновой сделке - РИА Новости, 30.10.2022

НАТО призвала Россию возобновить участие в зерновой сделке

НАТО призвала Россию изменить решение о приостановке участия в зерновой сделке, заявила официальный представитель военного блока Оана Лунгеску. Об этом сообщает РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T18:37

2022-10-30T18:37

2022-10-30T19:34

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. НАТО призвала Россию изменить решение о приостановке участия в зерновой сделке, заявила официальный представитель военного блока Оана Лунгеску. Об этом сообщает Reuters."Мы призываем Россию срочно возобновить сделку, позволив продовольствию дойти до тех, кто в нем больше всего нуждается", — сказала Лунгеску.Также она призвала не делать из продовольствия "оружие" и отметила, что сделка позволила снизить мировые цены.Накануне Россия заявила о приостановке участия в зерновой сделке ООН, обеспечивавшей вывоз продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя.В субботу 29 октября рано утром Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах в порту Севастополя. По данным Минобороны, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством специалистов из Великобритании.Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред России при ООН Василий Небензя сообщал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в субботу заявил, что Россия готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых, а также полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки всем заинтересованным странам по приемлемым ценам. Министр напомнил, что в текущем году в России уже собрано 150 миллионов тонн зерновых, а экспортный потенциал в текущем сезоне министерство оценивает более чем в 50 миллионов тонн.Россия с учетом огромного урожая в стране готова полностью заместить украинское зерно на мировом рынке, заявил позже вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

https://ria.ru/20221029/sdelka-1827815532.html

https://ria.ru/20221030/ukraina-1827873854.html

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в мире, экономика, оана лунгеску, владимир путин, россия, украина, оон, нато