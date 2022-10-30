18:37 30.10.2022 (обновлено: 19:34 30.10.2022)
НАТО призвала Россию возобновить участие в зерновой сделке
Представитель НАТО Лунгеску призвала Россию срочно возобновить участие в зерновой сделке
© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. НАТО призвала Россию изменить решение о приостановке участия в зерновой сделке, заявила официальный представитель военного блока Оана Лунгеску. Об этом сообщает Reuters.
"Мы призываем Россию срочно возобновить сделку, позволив продовольствию дойти до тех, кто в нем больше всего нуждается", — сказала Лунгеску.
Также она призвала не делать из продовольствия "оружие" и отметила, что сделка позволила снизить мировые цены.
Накануне Россия заявила о приостановке участия в зерновой сделке ООН, обеспечивавшей вывоз продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя.
29 октября, 21:52Французы назвали виновного в срыве зерновой сделки с Украиной
В субботу 29 октября рано утром Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах в порту Севастополя. По данным Минобороны, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством специалистов из Великобритании.
Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред России при ООН Василий Небензя сообщал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.
Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в субботу заявил, что Россия готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых, а также полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки всем заинтересованным странам по приемлемым ценам. Министр напомнил, что в текущем году в России уже собрано 150 миллионов тонн зерновых, а экспортный потенциал в текущем сезоне министерство оценивает более чем в 50 миллионов тонн.
Россия с учетом огромного урожая в стране готова полностью заместить украинское зерно на мировом рынке, заявил позже вице-спикер Совфеда Константин Косачев.