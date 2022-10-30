Рейтинг@Mail.ru
Власти устроят временные мемориалы, чтобы почтить память погибших в Cеуле - РИА Новости, 30.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221030/memorial-1827855000.html
Власти устроят временные мемориалы, чтобы почтить память погибших в Cеуле
Власти устроят временные мемориалы, чтобы почтить память погибших в Cеуле - РИА Новости, 30.10.2022
Власти устроят временные мемориалы, чтобы почтить память погибших в Cеуле
Власти Сеула установят в центре города мемориалы, где жители смогут почтить память погибших в давке в районе Итхэвон, люди уже несут цветы к переулку, где... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T09:00
2022-10-30T10:51
в мире
юн сок ель
южная корея
сеул
давка в сеуле
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827869766_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f1cb929146a377aeee8e00638d20dead.jpg
СЕУЛ, 30 окт – РИА Новости. Власти Сеула установят в центре города мемориалы, где жители смогут почтить память погибших в давке в районе Итхэвон, люди уже несут цветы к переулку, где произошла трагедия, передает южнокорейское агентство Рёнхап.Трагедия с давкой в известном вечеринками в честь Хэллоуина районе Итхэвон привела к гибели как минимум 151 человека, еще 82 пострадали. Среди погибших 97 женщин и 54 мужчины. В числе жертв давки - 19 иностранцев, в том числе три россиянки. Власти Сеула также получили более 350 заявок о пропавших без вести. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил до конца 5 ноября национальный траур в связи с трагедией, которая стала самой крупной по числу жертв для Южной Кореи с 2014 года. Тогда в результате крушения парома "Севоль" погибли 304 человека.Жители близлежащих районов и те, кто специально приезжают издалека, несут к месту трагедии белые хризантемы, которые в корейской культуре используют при поминовении погибших.Власти Сеула установят в центре города мемориалы для того, чтобы жителям было, где почтить память жертв трагедии. Один из них организуют на площади Seoul Plaza, еще один будет установлен на площади Итхэвон, недалеко от места происшествия.Правительство также приказало приспустить флаги на государственных зданиях и общественных учреждениях.
https://ria.ru/20221030/seul-1827853581.html
южная корея
сеул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Оцепление на месте ЧП в Сеуле
Власти Сеула получили в общей сложности более 3,7 тыс заявлений о пропаже людей без вести после массовой давки в Итхэвоне, сообщили СМИ. Место ЧП в Сеуле, где погиб 151 человек, до сих пор оцеплено, но оперштаб работу закончил.
2022-10-30T09:00
true
PT0M19S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827869766_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f92c4755647d870b206feb3a3591fb1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, юн сок ель, южная корея, сеул, давка в сеуле
В мире, Юн Сок Ель, Южная Корея, Сеул, Давка в Сеуле
09:00 30.10.2022 (обновлено: 10:51 30.10.2022)
 
Власти устроят временные мемориалы, чтобы почтить память погибших в Cеуле

Власти установят мемориалы, где жители смогут почтить память погибших в давке в Итхэвоне

Читать ria.ru в
СЕУЛ, 30 окт – РИА Новости. Власти Сеула установят в центре города мемориалы, где жители смогут почтить память погибших в давке в районе Итхэвон, люди уже несут цветы к переулку, где произошла трагедия, передает южнокорейское агентство Рёнхап.
Трагедия с давкой в известном вечеринками в честь Хэллоуина районе Итхэвон привела к гибели как минимум 151 человека, еще 82 пострадали. Среди погибших 97 женщин и 54 мужчины. В числе жертв давки - 19 иностранцев, в том числе три россиянки. Власти Сеула также получили более 350 заявок о пропавших без вести. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил до конца 5 ноября национальный траур в связи с трагедией, которая стала самой крупной по числу жертв для Южной Кореи с 2014 года. Тогда в результате крушения парома "Севоль" погибли 304 человека.
Жители близлежащих районов и те, кто специально приезжают издалека, несут к месту трагедии белые хризантемы, которые в корейской культуре используют при поминовении погибших.
Власти Сеула установят в центре города мемориалы для того, чтобы жителям было, где почтить память жертв трагедии. Один из них организуют на площади Seoul Plaza, еще один будет установлен на площади Итхэвон, недалеко от места происшествия.
Правительство также приказало приспустить флаги на государственных зданиях и общественных учреждениях.
Цветы возле места в Сеуле, где произошла давка - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
08:39
Трагедия с давкой в Сеуле стала крупнейшей для Южной Кореи с 2014 года
 
В миреЮн Сок ЕльЮжная КореяСеулДавка в Сеуле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала