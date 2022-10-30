https://ria.ru/20221030/memorial-1827855000.html

Власти устроят временные мемориалы, чтобы почтить память погибших в Cеуле

Власти устроят временные мемориалы, чтобы почтить память погибших в Cеуле - РИА Новости, 30.10.2022

Власти устроят временные мемориалы, чтобы почтить память погибших в Cеуле

Власти Сеула установят в центре города мемориалы, где жители смогут почтить память погибших в давке в районе Итхэвон, люди уже несут цветы к переулку, где... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T09:00

2022-10-30T09:00

2022-10-30T10:51

в мире

юн сок ель

южная корея

сеул

давка в сеуле

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СЕУЛ, 30 окт – РИА Новости. Власти Сеула установят в центре города мемориалы, где жители смогут почтить память погибших в давке в районе Итхэвон, люди уже несут цветы к переулку, где произошла трагедия, передает южнокорейское агентство Рёнхап.Трагедия с давкой в известном вечеринками в честь Хэллоуина районе Итхэвон привела к гибели как минимум 151 человека, еще 82 пострадали. Среди погибших 97 женщин и 54 мужчины. В числе жертв давки - 19 иностранцев, в том числе три россиянки. Власти Сеула также получили более 350 заявок о пропавших без вести. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил до конца 5 ноября национальный траур в связи с трагедией, которая стала самой крупной по числу жертв для Южной Кореи с 2014 года. Тогда в результате крушения парома "Севоль" погибли 304 человека.Жители близлежащих районов и те, кто специально приезжают издалека, несут к месту трагедии белые хризантемы, которые в корейской культуре используют при поминовении погибших.Власти Сеула установят в центре города мемориалы для того, чтобы жителям было, где почтить память жертв трагедии. Один из них организуют на площади Seoul Plaza, еще один будет установлен на площади Итхэвон, недалеко от места происшествия.Правительство также приказало приспустить флаги на государственных зданиях и общественных учреждениях.

https://ria.ru/20221030/seul-1827853581.html

южная корея

сеул

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Оцепление на месте ЧП в Сеуле Власти Сеула получили в общей сложности более 3,7 тыс заявлений о пропаже людей без вести после массовой давки в Итхэвоне, сообщили СМИ. Место ЧП в Сеуле, где погиб 151 человек, до сих пор оцеплено, но оперштаб работу закончил. 2022-10-30T09:00 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, юн сок ель, южная корея, сеул, давка в сеуле