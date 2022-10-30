https://ria.ru/20221030/kuleba-1827901301.html
В Сети набросились на Кулебу за публикацию о давке в Сеуле
В Сети набросились на Кулебу за публикацию о давке в Сеуле - РИА Новости, 30.10.2022
В Сети набросились на Кулебу за публикацию о давке в Сеуле
Пользователи Twitter резко отреагировали на публикацию министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с соболезнованиями жертвам давки в Южной Корее, в которой РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T15:11
2022-10-30T15:11
2022-10-30T17:36
в мире
дмитрий кулеба
юн сок ель
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Пользователи Twitter резко отреагировали на публикацию министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с соболезнованиями жертвам давки в Южной Корее, в которой политик решил упомянуть Украину."Хоть Украина и переживает свои собственные страдания, я глубоко опечален трагедией в Сеуле. Я от всего сердца соболезную тем, кто потерял своих близких, и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Дорогие корейские друзья, примите глубочайшие соболезнования и солидарность Украины", — написал политик.Пользователи социальной сети, в свою очередь, посчитали слова политика неуместными и неискренними."И, прошу, переведите нам миллиарды", — сыронизировал Yandere_furore."И отправьте нам немного оружия в ответ на мой добрый жест", — саркастично отметила NevenaMalova."Ладно, завязывай. Чего ты от них хочешь?" — прокомментировал Sandman55469867."Какое же лицемерие", — пишет o_be_y."Вы используете любую платформу, чтобы попрошайничать. Ваше "сочувствие" — всего лишь фальшивка. Чтобы потом выпрашивать танки. Это просто оправдание. На самом деле, вас почти не волнует, что происходит в мире. Вас интересует только ваше "королевство", — подытожил mock_axel.В массовой давке в сеульском районе Итхэвон погибли, по последним данным, 153 человека, более ста пострадали. Среди погибших есть иностранцы, в том числе четыре россиянки. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур.
https://ria.ru/20221030/davka-1827887016.html
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в мире, дмитрий кулеба, юн сок ель, украина, сеул, южная корея, twitter
В мире, Дмитрий Кулеба, Юн Сок Ель, Украина, Сеул, Южная Корея, Twitter
15:11 30.10.2022 (обновлено: 17:36 30.10.2022)
В Сети набросились на Кулебу за публикацию о давке в Сеуле
Пользователи Twitter раскритиковали Кулебу за публикацию о давке в Сеуле
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости.
Пользователи Twitter резко отреагировали на публикацию
министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с соболезнованиями жертвам давки в Южной Корее, в которой политик решил упомянуть Украину.
"Хоть Украина и переживает свои собственные страдания, я глубоко опечален трагедией в Сеуле. Я от всего сердца соболезную тем, кто потерял своих близких, и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Дорогие корейские друзья, примите глубочайшие соболезнования и солидарность Украины", — написал политик.
Пользователи социальной сети, в свою очередь, посчитали слова политика неуместными и неискренними.
"И, прошу, переведите нам миллиарды", — сыронизировал Yandere_furore.
"И отправьте нам немного оружия в ответ на мой добрый жест", — саркастично отметила NevenaMalova.
"Ладно, завязывай. Чего ты от них хочешь?" — прокомментировал Sandman55469867.
"Какое же лицемерие", — пишет o_be_y.
"Тебе плевать, ты лишь только хочешь выпросить еще больше денег", — отметил TimRoss73354587.
"Вы используете любую платформу, чтобы попрошайничать. Ваше "сочувствие" — всего лишь фальшивка. Чтобы потом выпрашивать танки. Это просто оправдание. На самом деле, вас почти не волнует, что происходит в мире. Вас интересует только ваше "королевство", — подытожил mock_axel.
В массовой давке в сеульском районе Итхэвон погибли, по последним данным, 153 человека, более ста пострадали. Среди погибших есть иностранцы, в том числе четыре россиянки. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль
объявил национальный траур.