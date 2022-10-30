16:51 30.10.2022 (обновлено: 17:32 30.10.2022)
Посольство России спустило флаг в знак траура по погибшим в Сеуле
Посольство России в Южной Корее спустило флаг в знак траура по погибшим в давке в Сеуле
© РИА НовостиПосольство России в Южной Корее спустило флаг в знак траура по погибшим в давке в Сеуле
© РИА Новости
Посольство России в Южной Корее спустило флаг в знак траура по погибшим в давке в Сеуле
СЕУЛ, 30 окт – РИА Новости. Посольство России в Южной Корее спустило флаг в знак траура по погибшим в давке в Сеуле, передает корреспондент РИА Новости.
Давка на праздновании Хэллоуина в районе Итхэвон в Сеуле в ночь на воскресенье закончилась гибелью как минимум 153 человек, еще более 130 пострадали. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с трагедией, которая стала самой крупной по числу жертв в Южной Корее с 2014 года. Тогда в результате крушения парома "Севоль" погибли 304 человека. В давке погибли четыре россиянки, еще одна девушка пострадала.
Мемориальных возложений у посольства РФ в Сеуле в воскресенье не проводилось. Национальный флаг, который обычно развевается на флагштоке у входа в дипмиссию, спущен.
В посольстве РИА Новости подтвердили, что флаг спустили в воскресенье в знак траура в связи с произошедшим.
Вчера, 16:44Житель Сеула рассказал, как попал в давку