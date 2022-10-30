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Посольство России спустило флаг в знак траура по погибшим в Сеуле - РИА Новости, 30.10.2022
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Посольство России спустило флаг в знак траура по погибшим в Сеуле
Посольство России спустило флаг в знак траура по погибшим в Сеуле - РИА Новости, 30.10.2022
Посольство России спустило флаг в знак траура по погибшим в Сеуле
Посольство России в Южной Корее спустило флаг в знак траура по погибшим в давке в Сеуле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T16:51
2022-10-30T17:32
в мире
россия
южная корея
сеул
давка в сеуле
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СЕУЛ, 30 окт – РИА Новости. Посольство России в Южной Корее спустило флаг в знак траура по погибшим в давке в Сеуле, передает корреспондент РИА Новости.Давка на праздновании Хэллоуина в районе Итхэвон в Сеуле в ночь на воскресенье закончилась гибелью как минимум 153 человек, еще более 130 пострадали. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с трагедией, которая стала самой крупной по числу жертв в Южной Корее с 2014 года. Тогда в результате крушения парома "Севоль" погибли 304 человека. В давке погибли четыре россиянки, еще одна девушка пострадала.Мемориальных возложений у посольства РФ в Сеуле в воскресенье не проводилось. Национальный флаг, который обычно развевается на флагштоке у входа в дипмиссию, спущен.В посольстве РИА Новости подтвердили, что флаг спустили в воскресенье в знак траура в связи с произошедшим.
https://ria.ru/20221030/davka-1827916556.html
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в мире, россия, южная корея, сеул, давка в сеуле
В мире, Россия, Южная Корея, Сеул, Давка в Сеуле
16:51 30.10.2022 (обновлено: 17:32 30.10.2022)
 
Посольство России спустило флаг в знак траура по погибшим в Сеуле

Посольство России в Южной Корее спустило флаг в знак траура по погибшим в давке в Сеуле

© РИА НовостиПосольство России в Южной Корее спустило флаг в знак траура по погибшим в давке в Сеуле
Посольство России в Южной Корее спустило флаг в знак траура по погибшим в давке в Сеуле
© РИА Новости
Посольство России в Южной Корее спустило флаг в знак траура по погибшим в давке в Сеуле
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 30 окт – РИА Новости. Посольство России в Южной Корее спустило флаг в знак траура по погибшим в давке в Сеуле, передает корреспондент РИА Новости.
Давка на праздновании Хэллоуина в районе Итхэвон в Сеуле в ночь на воскресенье закончилась гибелью как минимум 153 человек, еще более 130 пострадали. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с трагедией, которая стала самой крупной по числу жертв в Южной Корее с 2014 года. Тогда в результате крушения парома "Севоль" погибли 304 человека. В давке погибли четыре россиянки, еще одна девушка пострадала.
Мемориальных возложений у посольства РФ в Сеуле в воскресенье не проводилось. Национальный флаг, который обычно развевается на флагштоке у входа в дипмиссию, спущен.
В посольстве РИА Новости подтвердили, что флаг спустили в воскресенье в знак траура в связи с произошедшим.
Полицейские во время перекрытия улицы в Сеуле после давки - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
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