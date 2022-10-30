https://ria.ru/20221030/flag-1827917384.html

Посольство России спустило флаг в знак траура по погибшим в Сеуле

Посольство России спустило флаг в знак траура по погибшим в Сеуле - РИА Новости, 30.10.2022

Посольство России спустило флаг в знак траура по погибшим в Сеуле

Посольство России в Южной Корее спустило флаг в знак траура по погибшим в давке в Сеуле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T16:51

2022-10-30T16:51

2022-10-30T17:32

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россия

южная корея

сеул

давка в сеуле

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СЕУЛ, 30 окт – РИА Новости. Посольство России в Южной Корее спустило флаг в знак траура по погибшим в давке в Сеуле, передает корреспондент РИА Новости.Давка на праздновании Хэллоуина в районе Итхэвон в Сеуле в ночь на воскресенье закончилась гибелью как минимум 153 человек, еще более 130 пострадали. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с трагедией, которая стала самой крупной по числу жертв в Южной Корее с 2014 года. Тогда в результате крушения парома "Севоль" погибли 304 человека. В давке погибли четыре россиянки, еще одна девушка пострадала.Мемориальных возложений у посольства РФ в Сеуле в воскресенье не проводилось. Национальный флаг, который обычно развевается на флагштоке у входа в дипмиссию, спущен.В посольстве РИА Новости подтвердили, что флаг спустили в воскресенье в знак траура в связи с произошедшим.

https://ria.ru/20221030/davka-1827916556.html

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южная корея

сеул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, россия, южная корея, сеул, давка в сеуле