https://ria.ru/20221030/davka-1827887016.html
Очевидцы рассказали, что происходило на месте давки в Сеуле до трагедии
Очевидцы рассказали, что происходило на месте давки в Сеуле до трагедии - РИА Новости, 30.10.2022
Очевидцы рассказали, что происходило на месте давки в Сеуле до трагедии
Людей в районе Итхэвон в столице Южной Кореи Сеуле было слишком много в вечер давки, рассказали РИА Новости местные жители. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T13:09
2022-10-30T13:09
2022-10-30T13:09
в мире
южная корея
сеул
давка в сеуле
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827854824_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b1ad9e0ad542c9b26463086362ad11a8.jpg
СЕУЛ, 30 окт - РИА Новости. Людей в районе Итхэвон в столице Южной Кореи Сеуле было слишком много в вечер давки, рассказали РИА Новости местные жители."Я попрощалась с друзьями, поехала на метро домой. Причем я заметила, что когда я уезжала, это было примерно в 9 часов вечера, людей становилось еще больше, и все они шли из метро наверх", - рассказала агентству Камилла, которая в тот вечер была с друзьями в баре в районе, где потом случилась трагедия.Еще один очевидец Соломон Ко рассказал РИА Новости, как почувствовал, что будет давка еще до ее начала."Людей задавили, поэтому не смогли просто дальше пройти и выйти на дорогу, а сзади люди продолжали идти и толкать, пока слишком поздно не стало. Когда я выходил из метро, было ощущение, что будет давка. Народу было очень много. Из метро мы выходили минут 20", - вспоминает он.В массовой давке в сеульском районе Итхэвон погибли, по последним данным, 153 человека, более 100 пострадали. Среди погибших есть иностранцы, в том числе четыре россиянки. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур.
https://ria.ru/20221030/seul-1827853581.html
южная корея
сеул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827854824_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d3fffdb4aa9be61c65a1c3359fbd37ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная корея, сеул, давка в сеуле
В мире, Южная Корея, Сеул, Давка в Сеуле
Очевидцы рассказали, что происходило на месте давки в Сеуле до трагедии
Очевидцы заявили, что людей в районе Сеула, где произошла давка, было непривычно много
СЕУЛ, 30 окт - РИА Новости. Людей в районе Итхэвон в столице Южной Кореи Сеуле было слишком много в вечер давки, рассказали РИА Новости местные жители.
"Я попрощалась с друзьями, поехала на метро домой. Причем я заметила, что когда я уезжала, это было примерно в 9 часов вечера, людей становилось еще больше, и все они шли из метро наверх", - рассказала агентству Камилла, которая в тот вечер была с друзьями в баре в районе, где потом случилась трагедия.
Еще один очевидец Соломон Ко рассказал РИА Новости, как почувствовал, что будет давка еще до ее начала.
"Людей задавили, поэтому не смогли просто дальше пройти и выйти на дорогу, а сзади люди продолжали идти и толкать, пока слишком поздно не стало. Когда я выходил из метро, было ощущение, что будет давка. Народу было очень много. Из метро мы выходили минут 20", - вспоминает он.
В массовой давке в сеульском районе Итхэвон погибли, по последним данным, 153 человека, более 100 пострадали. Среди погибших есть иностранцы, в том числе четыре россиянки. Президент Южной Кореи
Юн Сок Ёль объявил национальный траур.