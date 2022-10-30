https://ria.ru/20221030/davka-1827887016.html

Очевидцы рассказали, что происходило на месте давки в Сеуле до трагедии

Очевидцы рассказали, что происходило на месте давки в Сеуле до трагедии - РИА Новости, 30.10.2022

Очевидцы рассказали, что происходило на месте давки в Сеуле до трагедии

Людей в районе Итхэвон в столице Южной Кореи Сеуле было слишком много в вечер давки, рассказали РИА Новости местные жители. РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T13:09

2022-10-30T13:09

2022-10-30T13:09

в мире

южная корея

сеул

давка в сеуле

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СЕУЛ, 30 окт - РИА Новости. Людей в районе Итхэвон в столице Южной Кореи Сеуле было слишком много в вечер давки, рассказали РИА Новости местные жители."Я попрощалась с друзьями, поехала на метро домой. Причем я заметила, что когда я уезжала, это было примерно в 9 часов вечера, людей становилось еще больше, и все они шли из метро наверх", - рассказала агентству Камилла, которая в тот вечер была с друзьями в баре в районе, где потом случилась трагедия.Еще один очевидец Соломон Ко рассказал РИА Новости, как почувствовал, что будет давка еще до ее начала."Людей задавили, поэтому не смогли просто дальше пройти и выйти на дорогу, а сзади люди продолжали идти и толкать, пока слишком поздно не стало. Когда я выходил из метро, было ощущение, что будет давка. Народу было очень много. Из метро мы выходили минут 20", - вспоминает он.В массовой давке в сеульском районе Итхэвон погибли, по последним данным, 153 человека, более 100 пострадали. Среди погибших есть иностранцы, в том числе четыре россиянки. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур.

https://ria.ru/20221030/seul-1827853581.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, южная корея, сеул, давка в сеуле