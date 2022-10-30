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Очевидцы рассказали, что происходило на месте давки в Сеуле до трагедии - РИА Новости, 30.10.2022
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Очевидцы рассказали, что происходило на месте давки в Сеуле до трагедии
Очевидцы рассказали, что происходило на месте давки в Сеуле до трагедии - РИА Новости, 30.10.2022
Очевидцы рассказали, что происходило на месте давки в Сеуле до трагедии
Людей в районе Итхэвон в столице Южной Кореи Сеуле было слишком много в вечер давки, рассказали РИА Новости местные жители. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T13:09
2022-10-30T13:09
в мире
южная корея
сеул
давка в сеуле
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СЕУЛ, 30 окт - РИА Новости. Людей в районе Итхэвон в столице Южной Кореи Сеуле было слишком много в вечер давки, рассказали РИА Новости местные жители."Я попрощалась с друзьями, поехала на метро домой. Причем я заметила, что когда я уезжала, это было примерно в 9 часов вечера, людей становилось еще больше, и все они шли из метро наверх", - рассказала агентству Камилла, которая в тот вечер была с друзьями в баре в районе, где потом случилась трагедия.Еще один очевидец Соломон Ко рассказал РИА Новости, как почувствовал, что будет давка еще до ее начала."Людей задавили, поэтому не смогли просто дальше пройти и выйти на дорогу, а сзади люди продолжали идти и толкать, пока слишком поздно не стало. Когда я выходил из метро, было ощущение, что будет давка. Народу было очень много. Из метро мы выходили минут 20", - вспоминает он.В массовой давке в сеульском районе Итхэвон погибли, по последним данным, 153 человека, более 100 пострадали. Среди погибших есть иностранцы, в том числе четыре россиянки. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур.
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в мире, южная корея, сеул, давка в сеуле
В мире, Южная Корея, Сеул, Давка в Сеуле
13:09 30.10.2022
 
Очевидцы рассказали, что происходило на месте давки в Сеуле до трагедии

Очевидцы заявили, что людей в районе Сеула, где произошла давка, было непривычно много

© AP Photo / Lee Jin-manПолицейские на месте происшествия в Сеуле, где произошла давка
Полицейские на месте происшествия в Сеуле, где произошла давка - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© AP Photo / Lee Jin-man
Полицейские на месте происшествия в Сеуле, где произошла давка
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 30 окт - РИА Новости. Людей в районе Итхэвон в столице Южной Кореи Сеуле было слишком много в вечер давки, рассказали РИА Новости местные жители.
"Я попрощалась с друзьями, поехала на метро домой. Причем я заметила, что когда я уезжала, это было примерно в 9 часов вечера, людей становилось еще больше, и все они шли из метро наверх", - рассказала агентству Камилла, которая в тот вечер была с друзьями в баре в районе, где потом случилась трагедия.
Еще один очевидец Соломон Ко рассказал РИА Новости, как почувствовал, что будет давка еще до ее начала.
"Людей задавили, поэтому не смогли просто дальше пройти и выйти на дорогу, а сзади люди продолжали идти и толкать, пока слишком поздно не стало. Когда я выходил из метро, было ощущение, что будет давка. Народу было очень много. Из метро мы выходили минут 20", - вспоминает он.
В массовой давке в сеульском районе Итхэвон погибли, по последним данным, 153 человека, более 100 пострадали. Среди погибших есть иностранцы, в том числе четыре россиянки. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур.
Цветы возле места в Сеуле, где произошла давка - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
08:39
Трагедия с давкой в Сеуле стала крупнейшей для Южной Кореи с 2014 года
 
В миреЮжная КореяСеулДавка в Сеуле
 
 
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