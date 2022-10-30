https://ria.ru/20221030/davka-1827833974.html

СМИ: число погибших во время давки в Сеуле возросло до 149 человек

СМИ: число погибших во время давки в Сеуле возросло до 149 человек - РИА Новости, 30.10.2022

СМИ: число погибших во время давки в Сеуле возросло до 149 человек

Число погибших во время давки в столице Южной Корее Сеуле на вечеринках по случаю Хэллоуина возросло до 149 человек, передает агентство Рёнхап со ссылкой на... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T01:17

2022-10-30T01:17

2022-10-30T09:54

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сеул

южная корея

европа

давка в сеуле

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Число погибших во время давки в столице Южной Корее Сеуле на вечеринках по случаю Хэллоуина возросло до 149 человек, передает агентство Рёнхап со ссылкой на пожарных.Ранее сообщалось о 146 погибших и 150 пострадавших. Большинство жертв — лица в возрасте от 20 до 30 лет, идет их опознание. Среди погибших также двое иностранцев, еще 15 пострадали. Пожарные завершили два этапа поисково-спасательных работ, раненых отправили в близлежащие больницы. В общей сложности помощь оказывали 848 человек из спасательных служб, в том числе 346 пожарных.Давка началась в узком переулке в районе Итхэвон рядом с отелем Hamilton примерно с 22.22 субботы (16.22 мск). Переулок, который выходит на более широкую улицу, отличается тем, что дорога там спускается вниз, сужаясь, а покрытие неровное. Поэтому люди в давке могли легко споткнуться и упасть из-за напоры толпы.Как сообщает телеканал JTBC со ссылкой на анонимные источники, несмотря на давку, люди продолжали скапливаться в том узком переулке, так как не знали о случившемся либо игнорировали этот факт. Итхэвон известен тем, что там проводится большое количество вечеринок по случаю Хэллоуина.По сообщениям очевидцев, на улице звучала громкая музыка, многие люди пришли в костюмах, поэтому "было непонятно, действительно ли они падают в обморок или это просто игра". После образования давки, люди в наиболее узкой части переулка просили тех, кто подходил сзади, отступить назад, но из-за шума и музыки эти просьбы не были услышаны теми, кто пытался пройти вперед.Агентство Рёнхап приводит слухи, согласно которым скопление толпы объясняется желанием людей увидеть какую-то знаменитость или раздачей конфет с примесью наркотиков в окрестных клубах. Представитель полиции заявил на брифинге, что эта информация не подтверждена. Тем не менее правоохранительные органы намерены провести расследования, соблюдали ли бары и клубы в этом районе правила безопасности.В связи с инцидентом президент Южной Кореи Юн Сок Ёль дал указание оказать первую помощь пострадавшим, а мэр Сеула О Се Хун прервал визит в Европу.

https://radiosputnik.ria.ru/20221029/davka-1827819966.html

https://rsport.ria.ru/20221018/davka-1824883712.html

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южная корея

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