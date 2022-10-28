Рейтинг@Mail.ru
Портал "Госуслуги" открыл обновленную запись к врачу для десяти регионов - РИА Новости, 28.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221028/gosuslugi-1827439117.html
Портал "Госуслуги" открыл обновленную запись к врачу для десяти регионов
Портал "Госуслуги" открыл обновленную запись к врачу для десяти регионов - РИА Новости, 28.10.2022
Портал "Госуслуги" открыл обновленную запись к врачу для десяти регионов
Жители 10 регионов России теперь могут воспользоваться обновленной формой записи к врачу на портале "Госуслуги", сообщает Минцифры РФ. Ранее обновленная версия... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T11:29
2022-10-28T11:30
общество
россия
калужская область
пензенская область
республика дагестан
астраханская область
нижегородская область
оренбургская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773157622_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d8a4a1784723017f313fce7d5cda69d.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Жители 10 регионов России теперь могут воспользоваться обновленной формой записи к врачу на портале "Госуслуги", сообщает Минцифры РФ. Ранее обновленная версия сервиса была доступна только в Калужской области и республике Дагестан."Обновленная "Запись к врачу" на "Госуслугах" доступна уже в 10 пилотных регионах. Пользователи "Госуслуг" более 125 тыс. раз записались к врачу при помощи обновленного сервиса", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Помимо Калужской области и Дагестана, новая форма записи теперь доступна жителям Астраханской, Нижегородской, Оренбургской и Пензенской областей, Башкирии, Кабардино-Балкарии, Карелии и Ямало-Ненецкого автономного округа.В Минцифры напомнили, что функционал услуги, основанный на технологии "витрины данных", позволяет собирать и анализировать данные о расписаниях специалистов из региональных медицинских систем, а также сократить количество технических ошибок менее чем до 1%. Все это позволило оптимизировать запись на прием к врачу."Команда Минцифры продолжает работу по развитию функциональности и масштабированию услуги в регионах России", - добавили в ведомстве.Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании в конце июля заявил, что главы субъектов РФ обязаны до конца года обеспечить создание региональных "витрин данных" (хранилища данных, представляющие собой массив узконаправленной информации), и подключить их к платформе госуслуг для развития сервиса записи к врачу. В тот же день Минцифры РФ сообщило, что жители Калужской области и Дагестана уже могут воспользоваться обновленной версией записи к врачу на госуслугах.
https://ria.ru/20221019/gosuslugi-1825063451.html
https://ria.ru/20221028/zoloft-1827428060.html
россия
калужская область
пензенская область
астраханская область
нижегородская область
оренбургская область
республика башкортостан
республика карелия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773157622_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_5e412f931036d54ee26fc4c0339e7cbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, калужская область, пензенская область, республика дагестан, астраханская область, нижегородская область, оренбургская область, республика башкортостан, кабардино-балкарская республика (кбр), республика карелия, ямало-ненецкий автономный округ (янао), госуслуги, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Общество, Россия, Калужская область, Пензенская область, Республика Дагестан, Астраханская область, Нижегородская область, Оренбургская область, Республика Башкортостан, Кабардино-Балкарская Республика (КБР), Республика Карелия, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Госуслуги, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
11:29 28.10.2022 (обновлено: 11:30 28.10.2022)
 
Портал "Госуслуги" открыл обновленную запись к врачу для десяти регионов

Минцифры: жителям десяти регионов стала доступна обновленная запись к врачу на Госуслугах

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Жители 10 регионов России теперь могут воспользоваться обновленной формой записи к врачу на портале "Госуслуги", сообщает Минцифры РФ. Ранее обновленная версия сервиса была доступна только в Калужской области и республике Дагестан.
"Обновленная "Запись к врачу" на "Госуслугах" доступна уже в 10 пилотных регионах. Пользователи "Госуслуг" более 125 тыс. раз записались к врачу при помощи обновленного сервиса", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 11:38
План запуска "Госуслуг" на новых территориях подготовят к середине ноября
Помимо Калужской области и Дагестана, новая форма записи теперь доступна жителям Астраханской, Нижегородской, Оренбургской и Пензенской областей, Башкирии, Кабардино-Балкарии, Карелии и Ямало-Ненецкого автономного округа.
В Минцифры напомнили, что функционал услуги, основанный на технологии "витрины данных", позволяет собирать и анализировать данные о расписаниях специалистов из региональных медицинских систем, а также сократить количество технических ошибок менее чем до 1%. Все это позволило оптимизировать запись на прием к врачу.
"Команда Минцифры продолжает работу по развитию функциональности и масштабированию услуги в регионах России", - добавили в ведомстве.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании в конце июля заявил, что главы субъектов РФ обязаны до конца года обеспечить создание региональных "витрин данных" (хранилища данных, представляющие собой массив узконаправленной информации), и подключить их к платформе госуслуг для развития сервиса записи к врачу. В тот же день Минцифры РФ сообщило, что жители Калужской области и Дагестана уже могут воспользоваться обновленной версией записи к врачу на госуслугах.
Лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
Вчера, 10:53
В России приостановили поставки антидепрессанта "Золофт"
 
ОбществоРоссияКалужская областьПензенская областьРеспублика ДагестанАстраханская областьНижегородская областьОренбургская областьРеспублика БашкортостанКабардино-Балкарская Республика (КБР)Республика КарелияЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)ГосуслугиМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала