https://ria.ru/20221028/gosuslugi-1827439117.html

Портал "Госуслуги" открыл обновленную запись к врачу для десяти регионов

Портал "Госуслуги" открыл обновленную запись к врачу для десяти регионов - РИА Новости, 28.10.2022

Портал "Госуслуги" открыл обновленную запись к врачу для десяти регионов

Жители 10 регионов России теперь могут воспользоваться обновленной формой записи к врачу на портале "Госуслуги", сообщает Минцифры РФ. Ранее обновленная версия... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T11:29

2022-10-28T11:29

2022-10-28T11:30

общество

россия

калужская область

пензенская область

республика дагестан

астраханская область

нижегородская область

оренбургская область

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Жители 10 регионов России теперь могут воспользоваться обновленной формой записи к врачу на портале "Госуслуги", сообщает Минцифры РФ. Ранее обновленная версия сервиса была доступна только в Калужской области и республике Дагестан."Обновленная "Запись к врачу" на "Госуслугах" доступна уже в 10 пилотных регионах. Пользователи "Госуслуг" более 125 тыс. раз записались к врачу при помощи обновленного сервиса", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Помимо Калужской области и Дагестана, новая форма записи теперь доступна жителям Астраханской, Нижегородской, Оренбургской и Пензенской областей, Башкирии, Кабардино-Балкарии, Карелии и Ямало-Ненецкого автономного округа.В Минцифры напомнили, что функционал услуги, основанный на технологии "витрины данных", позволяет собирать и анализировать данные о расписаниях специалистов из региональных медицинских систем, а также сократить количество технических ошибок менее чем до 1%. Все это позволило оптимизировать запись на прием к врачу."Команда Минцифры продолжает работу по развитию функциональности и масштабированию услуги в регионах России", - добавили в ведомстве.Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании в конце июля заявил, что главы субъектов РФ обязаны до конца года обеспечить создание региональных "витрин данных" (хранилища данных, представляющие собой массив узконаправленной информации), и подключить их к платформе госуслуг для развития сервиса записи к врачу. В тот же день Минцифры РФ сообщило, что жители Калужской области и Дагестана уже могут воспользоваться обновленной версией записи к врачу на госуслугах.

https://ria.ru/20221019/gosuslugi-1825063451.html

https://ria.ru/20221028/zoloft-1827428060.html

россия

калужская область

пензенская область

астраханская область

нижегородская область

оренбургская область

республика башкортостан

республика карелия

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общество, россия, калужская область, пензенская область, республика дагестан, астраханская область, нижегородская область, оренбургская область, республика башкортостан, кабардино-балкарская республика (кбр), республика карелия, ямало-ненецкий автономный округ (янао), госуслуги, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)