https://ria.ru/20221026/uest-1826870661.html

Канье Уэста пригласили стать пользователем в "ВКонтакте"

Канье Уэста пригласили стать пользователем в "ВКонтакте" - РИА Новости, 26.10.2022

Канье Уэста пригласили стать пользователем в "ВКонтакте"

Российская ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров направила американскому рэп-исполнителю Канье Уэсту открытое письмо с приглашением... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T12:36

2022-10-26T12:36

2022-10-26T12:36

шоубиз

канье уэст

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сша

adidas ag

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Российская ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров направила американскому рэп-исполнителю Канье Уэсту открытое письмо с приглашением зарегистрироваться в "ВКонтакте" и начать продавать в ней свою брендовую одежду "мерч", говорится в сообщении ассоциации."Уважаемый Канье Уэст! Пользовательское сообщество в России считает несправедливым травлю, которую местные жители устроили против Вас. Ваш тезис о том, что жизни всех людей важны, иронично высмееный на ваших футболках — это очень клёвая и своевременная идея… Уважаемый Канье Уэст, мы приглашаем Вас зарегистрироваться в крупнейшей российской соцсети ВКонтакте (vk.com). Мы готовы помочь Вам с набором аудитории и идентификацией вашего профиля галочкой верификации. Кроме того, мы готовы помочь Вам продвигать в России ваш мерч", — говорится в письме.Авторы отметили, что "жизни всех людей важны, вне зависимости от цвета кожи, расовой или религиозной индивидуальности".Ранее исполнитель, обыгрывая обозначения армии США об уровне военной готовности, написал твит, который пользователи сочли антисемитским.Во вторник немецкий производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG прекратил сотрудничество с Уэстом по причине "неприемлемых, ненавистнических и опасных" высказываний. На прошлой неделе модный дом Balenciaga также прервал сотрудничество с Уэстом.Помимо этого в рамках Недели моды в Париже Канье Уэст появился в толстовке с надписью White Lives Matter ("Жизни белых имеют значение"), обыграв слоган Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение"), за что также подвергся критике на родине.Социальная сеть "ВКонтакте" официально признана в США пиратским сайтом и включена в черный список.

https://ria.ru/20221024/uest-1826247674.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

канье уэст, россия, сша, adidas ag, balenciaga, париж, знаменитости