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Канье Уэста пригласили стать пользователем в "ВКонтакте" - РИА Новости, 26.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221026/uest-1826870661.html
Канье Уэста пригласили стать пользователем в "ВКонтакте"
Канье Уэста пригласили стать пользователем в "ВКонтакте" - РИА Новости, 26.10.2022
Канье Уэста пригласили стать пользователем в "ВКонтакте"
Российская ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров направила американскому рэп-исполнителю Канье Уэсту открытое письмо с приглашением... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T12:36
2022-10-26T12:36
шоубиз
канье уэст
россия
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adidas ag
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Российская ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров направила американскому рэп-исполнителю Канье Уэсту открытое письмо с приглашением зарегистрироваться в "ВКонтакте" и начать продавать в ней свою брендовую одежду "мерч", говорится в сообщении ассоциации."Уважаемый Канье Уэст! Пользовательское сообщество в России считает несправедливым травлю, которую местные жители устроили против Вас. Ваш тезис о том, что жизни всех людей важны, иронично высмееный на ваших футболках — это очень клёвая и своевременная идея… Уважаемый Канье Уэст, мы приглашаем Вас зарегистрироваться в крупнейшей российской соцсети ВКонтакте (vk.com). Мы готовы помочь Вам с набором аудитории и идентификацией вашего профиля галочкой верификации. Кроме того, мы готовы помочь Вам продвигать в России ваш мерч", — говорится в письме.Авторы отметили, что "жизни всех людей важны, вне зависимости от цвета кожи, расовой или религиозной индивидуальности".Ранее исполнитель, обыгрывая обозначения армии США об уровне военной готовности, написал твит, который пользователи сочли антисемитским.Во вторник немецкий производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG прекратил сотрудничество с Уэстом по причине "неприемлемых, ненавистнических и опасных" высказываний. На прошлой неделе модный дом Balenciaga также прервал сотрудничество с Уэстом.Помимо этого в рамках Недели моды в Париже Канье Уэст появился в толстовке с надписью White Lives Matter ("Жизни белых имеют значение"), обыграв слоган Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение"), за что также подвергся критике на родине.Социальная сеть "ВКонтакте" официально признана в США пиратским сайтом и включена в черный список.
https://ria.ru/20221024/uest-1826247674.html
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канье уэст, россия, сша, adidas ag, balenciaga, париж, знаменитости
Шоубиз, Канье Уэст, Россия, США, Adidas AG, Balenciaga, Париж, Знаменитости
12:36 26.10.2022
 
Канье Уэста пригласили стать пользователем в "ВКонтакте"

Российская ассоциация пользователей соцсетей пригласила Канье Уэста в "ВКонтакте"

© AP Photo / Invision / Amy HarrisАмериканский исполнитель, продюсер, композитор и дизайнер Канье Уэст
Американский исполнитель, продюсер, композитор и дизайнер Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© AP Photo / Invision / Amy Harris
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Российская ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров направила американскому рэп-исполнителю Канье Уэсту открытое письмо с приглашением зарегистрироваться в "ВКонтакте" и начать продавать в ней свою брендовую одежду "мерч", говорится в сообщении ассоциации.
"Уважаемый Канье Уэст! Пользовательское сообщество в России считает несправедливым травлю, которую местные жители устроили против Вас. Ваш тезис о том, что жизни всех людей важны, иронично высмееный на ваших футболках — это очень клёвая и своевременная идея… Уважаемый Канье Уэст, мы приглашаем Вас зарегистрироваться в крупнейшей российской соцсети ВКонтакте (vk.com). Мы готовы помочь Вам с набором аудитории и идентификацией вашего профиля галочкой верификации. Кроме того, мы готовы помочь Вам продвигать в России ваш мерч", — говорится в письме.
Авторы отметили, что "жизни всех людей важны, вне зависимости от цвета кожи, расовой или религиозной индивидуальности".
Ранее исполнитель, обыгрывая обозначения армии США об уровне военной готовности, написал твит, который пользователи сочли антисемитским.
Во вторник немецкий производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG прекратил сотрудничество с Уэстом по причине "неприемлемых, ненавистнических и опасных" высказываний. На прошлой неделе модный дом Balenciaga также прервал сотрудничество с Уэстом.
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 14:29Шоубиз
Канье Уэст обвинил Квентина Тарантино в краже идеи фильма
Помимо этого в рамках Недели моды в Париже Канье Уэст появился в толстовке с надписью White Lives Matter ("Жизни белых имеют значение"), обыграв слоган Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение"), за что также подвергся критике на родине.
Социальная сеть "ВКонтакте" официально признана в США пиратским сайтом и включена в черный список.
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
Вчера, 19:16Культура
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ШоубизКанье УэстРоссияСШАAdidas AGBalenciagaПарижЗнаменитости
 
 
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