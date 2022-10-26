Зарубежные авиакомпании в два раза нарастили перевозки в России
Иностранные авиакомпании за девять месяцев вдвое нарастили перевозки в России
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Иностранные авиакомпании за девять месяцев 2022 года более чем вдвое нарастили пассажирские перевозки в Россию: их рейсами в страну и из нее воспользовались 8,7 миллиона человек – в сравнении с четырьмя миллионами за аналогичный период прошлого года, сообщает газета "Известия" со ссылкой на доклад Росавиации.
Международный пассажиропоток российских авиакомпаний, наоборот, сократился — почти на 16 процентов, до 13 миллионов человек, свидетельствуют уточненные статистические данные Росавиации за январь–сентябрь.
Сейчас в Россию летают 50 иностранных авиакомпаний, сказал газете источник в Минтрансе. Из них 39 перевозчиков выполняют пассажирские рейсы, еще шесть — грузопассажирские. Они летают напрямую в Россию из 26 стран: Азербайджана, Алжира, Армении, Афганистана, Бахрейна, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Израиля, Иордании, Ирака, Ирана, Казахстана, Катара, Китая, Киргизии, Монголии, ОАЭ, Сербии, Сирии, Таджикистана, Туниса, Туркмении, Турции, Узбекистана и Эфиопии.
Для сравнения: в 2021 году в Россию летали 69 иностранных авиакомпаний из 49 государств, сообщили изданию в сервисе аналитики для авиакомпаний и аэропортов Aviastats (структура "Авиасейлс").
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В октябре к ним добавились Сейшельские острова, Туркмения, Куба и Венесуэла. До конца года отечественные перевозчики запустят рейсы на Шри-Ланку, во Вьетнам, Лаос, Южную Корею и Таиланд, отмечено в докладе ведомства. Тогда россиянам будут доступны прямые перелеты в 35 стран, и в 24 из них — на рейсах отечественных авиакомпаний.
По итогам этого года российские авиакомпании с учетом запуска рейсов на Шри-Ланку, во Вьетнам, Таиланд, Лаос, на Кубу, в Венесуэлу и Южную Корею перевезут на международных рейсах 16,6 миллиона человек, отмечается в докладе Росавиации.