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Зарубежные авиакомпании в два раза нарастили перевозки в России - РИА Новости, 26.10.2022
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Зарубежные авиакомпании в два раза нарастили перевозки в России
Зарубежные авиакомпании в два раза нарастили перевозки в России - РИА Новости, 26.10.2022
Зарубежные авиакомпании в два раза нарастили перевозки в России
Иностранные авиакомпании за девять месяцев 2022 года более чем вдвое нарастили пассажирские перевозки в Россию: их рейсами в страну и из нее воспользовались 8,7 РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T11:05
2022-10-26T11:05
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туристы
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
авиакомпании
самолеты
авиарейсы
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Иностранные авиакомпании за девять месяцев 2022 года более чем вдвое нарастили пассажирские перевозки в Россию: их рейсами в страну и из нее воспользовались 8,7 миллиона человек – в сравнении с четырьмя миллионами за аналогичный период прошлого года, сообщает газета "Известия" со ссылкой на доклад Росавиации.Международный пассажиропоток российских авиакомпаний, наоборот, сократился — почти на 16 процентов, до 13 миллионов человек, свидетельствуют уточненные статистические данные Росавиации за январь–сентябрь.Сейчас в Россию летают 50 иностранных авиакомпаний, сказал газете источник в Минтрансе. Из них 39 перевозчиков выполняют пассажирские рейсы, еще шесть — грузопассажирские. Они летают напрямую в Россию из 26 стран: Азербайджана, Алжира, Армении, Афганистана, Бахрейна, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Израиля, Иордании, Ирака, Ирана, Казахстана, Катара, Китая, Киргизии, Монголии, ОАЭ, Сербии, Сирии, Таджикистана, Туниса, Туркмении, Турции, Узбекистана и Эфиопии.Для сравнения: в 2021 году в Россию летали 69 иностранных авиакомпаний из 49 государств, сообщили изданию в сервисе аналитики для авиакомпаний и аэропортов Aviastats (структура "Авиасейлс").На конец сентября этого года российские авиакомпании летали в 15 стран, следует из доклада Росавиации: Азербайджан, Армению, Белоруссию, Египет, Израиль, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, на Мальдивы, в ОАЭ, Таджикистан, Турцию, Узбекистан. В октябре к ним добавились Сейшельские острова, Туркмения, Куба и Венесуэла. До конца года отечественные перевозчики запустят рейсы на Шри-Ланку, во Вьетнам, Лаос, Южную Корею и Таиланд, отмечено в докладе ведомства. Тогда россиянам будут доступны прямые перелеты в 35 стран, и в 24 из них — на рейсах отечественных авиакомпаний.По итогам этого года российские авиакомпании с учетом запуска рейсов на Шри-Ланку, во Вьетнам, Таиланд, Лаос, на Кубу, в Венесуэлу и Южную Корею перевезут на международных рейсах 16,6 миллиона человек, отмечается в докладе Росавиации.
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туризм, новости - туризм, туристы, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), авиакомпании, самолеты, авиарейсы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), авиакомпании, Самолеты, авиарейсы
11:05 26.10.2022
 
Зарубежные авиакомпании в два раза нарастили перевозки в России

Иностранные авиакомпании за девять месяцев вдвое нарастили перевозки в России

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкВзлет самолета Boeing 777-300
Взлет самолета Boeing 777-300 - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Иностранные авиакомпании за девять месяцев 2022 года более чем вдвое нарастили пассажирские перевозки в Россию: их рейсами в страну и из нее воспользовались 8,7 миллиона человек – в сравнении с четырьмя миллионами за аналогичный период прошлого года, сообщает газета "Известия" со ссылкой на доклад Росавиации.
Международный пассажиропоток российских авиакомпаний, наоборот, сократился — почти на 16 процентов, до 13 миллионов человек, свидетельствуют уточненные статистические данные Росавиации за январь–сентябрь.
Сейчас в Россию летают 50 иностранных авиакомпаний, сказал газете источник в Минтрансе. Из них 39 перевозчиков выполняют пассажирские рейсы, еще шесть — грузопассажирские. Они летают напрямую в Россию из 26 стран: Азербайджана, Алжира, Армении, Афганистана, Бахрейна, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Израиля, Иордании, Ирака, Ирана, Казахстана, Катара, Китая, Киргизии, Монголии, ОАЭ, Сербии, Сирии, Таджикистана, Туниса, Туркмении, Турции, Узбекистана и Эфиопии.
Для сравнения: в 2021 году в Россию летали 69 иностранных авиакомпаний из 49 государств, сообщили изданию в сервисе аналитики для авиакомпаний и аэропортов Aviastats (структура "Авиасейлс").
На конец сентября этого года российские авиакомпании летали в 15 стран, следует из доклада Росавиации: Азербайджан, Армению, Белоруссию, Египет, Израиль, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, на Мальдивы, в ОАЭ, Таджикистан, Турцию, Узбекистан.
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В октябре к ним добавились Сейшельские острова, Туркмения, Куба и Венесуэла. До конца года отечественные перевозчики запустят рейсы на Шри-Ланку, во Вьетнам, Лаос, Южную Корею и Таиланд, отмечено в докладе ведомства. Тогда россиянам будут доступны прямые перелеты в 35 стран, и в 24 из них — на рейсах отечественных авиакомпаний.
По итогам этого года российские авиакомпании с учетом запуска рейсов на Шри-Ланку, во Вьетнам, Таиланд, Лаос, на Кубу, в Венесуэлу и Южную Корею перевезут на международных рейсах 16,6 миллиона человек, отмечается в докладе Росавиации.
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