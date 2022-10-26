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Зарубежные авиакомпании в два раза нарастили перевозки в России

Зарубежные авиакомпании в два раза нарастили перевозки в России - РИА Новости, 26.10.2022

Зарубежные авиакомпании в два раза нарастили перевозки в России

Иностранные авиакомпании за девять месяцев 2022 года более чем вдвое нарастили пассажирские перевозки в Россию: их рейсами в страну и из нее воспользовались 8,7 РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T11:05

2022-10-26T11:05

2022-10-26T11:05

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Иностранные авиакомпании за девять месяцев 2022 года более чем вдвое нарастили пассажирские перевозки в Россию: их рейсами в страну и из нее воспользовались 8,7 миллиона человек – в сравнении с четырьмя миллионами за аналогичный период прошлого года, сообщает газета "Известия" со ссылкой на доклад Росавиации.Международный пассажиропоток российских авиакомпаний, наоборот, сократился — почти на 16 процентов, до 13 миллионов человек, свидетельствуют уточненные статистические данные Росавиации за январь–сентябрь.Сейчас в Россию летают 50 иностранных авиакомпаний, сказал газете источник в Минтрансе. Из них 39 перевозчиков выполняют пассажирские рейсы, еще шесть — грузопассажирские. Они летают напрямую в Россию из 26 стран: Азербайджана, Алжира, Армении, Афганистана, Бахрейна, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Израиля, Иордании, Ирака, Ирана, Казахстана, Катара, Китая, Киргизии, Монголии, ОАЭ, Сербии, Сирии, Таджикистана, Туниса, Туркмении, Турции, Узбекистана и Эфиопии.Для сравнения: в 2021 году в Россию летали 69 иностранных авиакомпаний из 49 государств, сообщили изданию в сервисе аналитики для авиакомпаний и аэропортов Aviastats (структура "Авиасейлс").На конец сентября этого года российские авиакомпании летали в 15 стран, следует из доклада Росавиации: Азербайджан, Армению, Белоруссию, Египет, Израиль, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, на Мальдивы, в ОАЭ, Таджикистан, Турцию, Узбекистан. В октябре к ним добавились Сейшельские острова, Туркмения, Куба и Венесуэла. До конца года отечественные перевозчики запустят рейсы на Шри-Ланку, во Вьетнам, Лаос, Южную Корею и Таиланд, отмечено в докладе ведомства. Тогда россиянам будут доступны прямые перелеты в 35 стран, и в 24 из них — на рейсах отечественных авиакомпаний.По итогам этого года российские авиакомпании с учетом запуска рейсов на Шри-Ланку, во Вьетнам, Таиланд, Лаос, на Кубу, в Венесуэлу и Южную Корею перевезут на международных рейсах 16,6 миллиона человек, отмечается в докладе Росавиации.

https://ria.ru/20220329/pilot-1774012987.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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