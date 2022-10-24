23:16 24.10.2022 (обновлено: 23:25 24.10.2022)
Эксперты МАГАТЭ посетят два атомных объекта на Украине
Эксперты МАГАТЭ посетят два атомных объекта на Украине из-за заявлений о "грязной бомбе"
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкСимволика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) . Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ готовятся в ближайшие дни посетить два атомных объекта на Украине после сообщений о подозрительной деятельности на них, сообщает организация со ссылкой на своего гендиректора Рафаэля Гросси.
"Международное агентство по атомной энергии знает о заявлении, сделанном Российской Федерацией в воскресенье, о предполагаемой деятельности на двух атомных объектах на Украине... генеральный директор Рафаэль Гросси подтвердил, что оба объекта действуют в рамках гарантий МАГАТЭ и посещались регулярно инспекторами МАГАТЭ... МАГАТЭ готовит визит на объекты в ближайшие дни", - говорится в заявлении.
Гросси также заявил, что месяц назад инспекторы посетили один из объектов и не выявили никакой незаявленной деятельности или ядерных материалов.
Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе на Украине - по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом "грязной бомбы" - маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию. Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу высказал коллегам из США, Франции и Турции озабоченность в связи с возможном применением Киевом "грязной бомбы".