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Боррель поддержал решение Киева пригласить экспертов МАГАТЭ, заявил Кулеба - РИА Новости, 24.10.2022
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Боррель поддержал решение Киева пригласить экспертов МАГАТЭ, заявил Кулеба
Боррель поддержал решение Киева пригласить экспертов МАГАТЭ, заявил Кулеба - РИА Новости, 24.10.2022
Боррель поддержал решение Киева пригласить экспертов МАГАТЭ, заявил Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что провел телефонный разговор с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем, который поддержал решение Киева... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T17:57
2022-10-24T17:57
в мире
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дмитрий кулеба
рафаэль гросси
магатэ
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что провел телефонный разговор с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем, который поддержал решение Киева пригласить экспертов МАГАТЭ после заявления РФ о подготовке Украиной провокации с использованием "грязной бомбы".Ранее Кулеба сообщил, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси согласился отправить на Украину экспертов после заявления РФ о создании Киевом "грязной бомбы". Позднее представитель МАГАТЭ заявила РИА Новости, что в организации получили приглашение Киева посетить Украину.В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва поднимет вопрос о подготовке Киевом провокации с использованием "грязной бомбы" в международных структурах, включая ООН.Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе на Украине - по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом "грязной бомбы" - маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию. Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее высказал коллегам из США, Франции и Турции озабоченность в связи с возможным применением Киевом "грязной бомбы"
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в мире, жозеп боррель, украина, оон, россия, дмитрий кулеба, рафаэль гросси, магатэ
В мире, Жозеп Боррель, Украина, ООН, Россия, Дмитрий Кулеба, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
17:57 24.10.2022
 
Боррель поддержал решение Киева пригласить экспертов МАГАТЭ, заявил Кулеба

Кулеба: Боррель поддержал идею Киева пригласить МАГАТЭ из-за сообщений о "грязной бомбе"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкСимволика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) . Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что провел телефонный разговор с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем, который поддержал решение Киева пригласить экспертов МАГАТЭ после заявления РФ о подготовке Украиной провокации с использованием "грязной бомбы".
"У меня состоялся разговор с Жозепом Боррелем, который поддержал решение Украины пригласить экспертов МАГАТЭ. Мы договорились активно работать вместе в ближайшие часы и дни, чтобы предоставить факты и противостоять очередной российской лжи об Украине на глобальном Юге, включая Латинскую Америку, Африку и Азию", - написал глава МИД Украины в Twitter.
Ранее Кулеба сообщил, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси согласился отправить на Украину экспертов после заявления РФ о создании Киевом "грязной бомбы". Позднее представитель МАГАТЭ заявила РИА Новости, что в организации получили приглашение Киева посетить Украину.
В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва поднимет вопрос о подготовке Киевом провокации с использованием "грязной бомбы" в международных структурах, включая ООН.
Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе на Украине - по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом "грязной бомбы" - маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию. Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее высказал коллегам из США, Франции и Турции озабоченность в связи с возможным применением Киевом "грязной бомбы"
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
23 октября, 23:32Специальная военная операция на Украине
Зеленский ответил на сообщения о подготовке провокации с "грязной бомбой"
 
В миреЖозеп БоррельУкраинаООНРоссияДмитрий КулебаРафаэль ГроссиМАГАТЭ
 
 
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