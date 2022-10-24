https://ria.ru/20221024/magate-1826351512.html

Боррель поддержал решение Киева пригласить экспертов МАГАТЭ, заявил Кулеба

Боррель поддержал решение Киева пригласить экспертов МАГАТЭ, заявил Кулеба - РИА Новости, 24.10.2022

Боррель поддержал решение Киева пригласить экспертов МАГАТЭ, заявил Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что провел телефонный разговор с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем, который поддержал решение Киева... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T17:57

2022-10-24T17:57

2022-10-24T17:57

в мире

жозеп боррель

украина

оон

россия

дмитрий кулеба

рафаэль гросси

магатэ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825755217_0:136:3400:2048_1920x0_80_0_0_4dde22a3342c1f40da03407df466665c.jpg

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что провел телефонный разговор с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем, который поддержал решение Киева пригласить экспертов МАГАТЭ после заявления РФ о подготовке Украиной провокации с использованием "грязной бомбы".Ранее Кулеба сообщил, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси согласился отправить на Украину экспертов после заявления РФ о создании Киевом "грязной бомбы". Позднее представитель МАГАТЭ заявила РИА Новости, что в организации получили приглашение Киева посетить Украину.В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва поднимет вопрос о подготовке Киевом провокации с использованием "грязной бомбы" в международных структурах, включая ООН.Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе на Украине - по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом "грязной бомбы" - маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию. Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее высказал коллегам из США, Франции и Турции озабоченность в связи с возможным применением Киевом "грязной бомбы"

https://ria.ru/20221023/zelenskiy-1826142966.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, жозеп боррель, украина, оон, россия, дмитрий кулеба, рафаэль гросси, магатэ