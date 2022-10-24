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В МАГАТЭ получили приглашение посетить Украину по вопросу "грязной бомбы" - РИА Новости, 24.10.2022
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В МАГАТЭ получили приглашение посетить Украину по вопросу "грязной бомбы"
В МАГАТЭ получили приглашение посетить Украину по вопросу "грязной бомбы" - РИА Новости, 24.10.2022
В МАГАТЭ получили приглашение посетить Украину по вопросу "грязной бомбы"
В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) получили приглашение Киева посетить Украину в свете заявлений о "грязной бомбе", сообщила РИА Новости... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T15:56
2022-10-24T15:56
в мире
украина
киев
россия
магатэ
оон
рафаэль гросси
дмитрий кулеба
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ВЕНА, 24 окт - РИА Новости. В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) получили приглашение Киева посетить Украину в свете заявлений о "грязной бомбе", сообщила РИА Новости представитель организации."Агентству известно о заявлениях Российской Федерации и Украины о деятельности на некоторых ядерных объектах на Украине. МАГАТЭ подтверждает приглашение от Украины министра иностранных дел Кулебы генеральному директору МАГАТЭ (Рафаэлю) Гросси по этому вопросу, рассматривает его в контексте осуществления гарантий в Украине и вскоре сделает заявление", - заявила представитель МАГАТЭ.Москва поднимет вопрос о подготовке Киевом провокации с использованием "грязной бомбы" в международных структурах, включая ООН, заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хисейном Брахимом Тахой.Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе на Украине - по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом "грязной бомбы" - маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию. Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.Министр обороны РФ Сергей Шойгу высказал коллегам из США, Франции и Турции озабоченность в связи с возможным применением Киевом "грязной бомбы".
https://ria.ru/20221024/bucha-1826291257.html
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в мире, украина, киев, россия, магатэ, оон, рафаэль гросси, дмитрий кулеба
В мире, Украина, Киев, Россия, МАГАТЭ, ООН, Рафаэль Гросси, Дмитрий Кулеба
15:56 24.10.2022
 
В МАГАТЭ получили приглашение посетить Украину по вопросу "грязной бомбы"

В МАГАТЭ получили приглашение Кулебы посетить Украину в свете заявлений о "грязной бомбе"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкСимволика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) . Архивное фото
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ВЕНА, 24 окт - РИА Новости. В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) получили приглашение Киева посетить Украину в свете заявлений о "грязной бомбе", сообщила РИА Новости представитель организации.
"Агентству известно о заявлениях Российской Федерации и Украины о деятельности на некоторых ядерных объектах на Украине. МАГАТЭ подтверждает приглашение от Украины министра иностранных дел Кулебы генеральному директору МАГАТЭ (Рафаэлю) Гросси по этому вопросу, рассматривает его в контексте осуществления гарантий в Украине и вскоре сделает заявление", - заявила представитель МАГАТЭ.
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 14:59Специальная военная операция на Украине
Киев так и не предоставил список якобы убитых в Буче, заявил Лавров
Москва поднимет вопрос о подготовке Киевом провокации с использованием "грязной бомбы" в международных структурах, включая ООН, заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хисейном Брахимом Тахой.
Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе на Украине - по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом "грязной бомбы" - маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию. Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу высказал коллегам из США, Франции и Турции озабоченность в связи с возможным применением Киевом "грязной бомбы".
Вид на саркофаг четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 14:07Специальная военная операция на Украине
У Киева есть радиоактивные вещества для "грязной бомбы", заявило Минобороны
 
В миреУкраинаКиевРоссияМАГАТЭООНРафаэль ГроссиДмитрий Кулеба
 
 
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