https://ria.ru/20221024/magate-1826314136.html

В МАГАТЭ получили приглашение посетить Украину по вопросу "грязной бомбы"

В МАГАТЭ получили приглашение посетить Украину по вопросу "грязной бомбы" - РИА Новости, 24.10.2022

В МАГАТЭ получили приглашение посетить Украину по вопросу "грязной бомбы"

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) получили приглашение Киева посетить Украину в свете заявлений о "грязной бомбе", сообщила РИА Новости... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T15:56

2022-10-24T15:56

2022-10-24T15:56

в мире

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ВЕНА, 24 окт - РИА Новости. В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) получили приглашение Киева посетить Украину в свете заявлений о "грязной бомбе", сообщила РИА Новости представитель организации."Агентству известно о заявлениях Российской Федерации и Украины о деятельности на некоторых ядерных объектах на Украине. МАГАТЭ подтверждает приглашение от Украины министра иностранных дел Кулебы генеральному директору МАГАТЭ (Рафаэлю) Гросси по этому вопросу, рассматривает его в контексте осуществления гарантий в Украине и вскоре сделает заявление", - заявила представитель МАГАТЭ.Москва поднимет вопрос о подготовке Киевом провокации с использованием "грязной бомбы" в международных структурах, включая ООН, заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хисейном Брахимом Тахой.Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе на Украине - по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом "грязной бомбы" - маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию. Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.Министр обороны РФ Сергей Шойгу высказал коллегам из США, Франции и Турции озабоченность в связи с возможным применением Киевом "грязной бомбы".

https://ria.ru/20221024/bucha-1826291257.html

https://ria.ru/20221024/bomba-1826268326.html

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в мире, украина, киев, россия, магатэ, оон, рафаэль гросси, дмитрий кулеба