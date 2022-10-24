https://ria.ru/20221024/magate-1826259775.html

У России нет данных о направлении экспертов МАГАТЭ в Киев, заявил Лавров

У России нет данных о направлении экспертов МАГАТЭ в Киев, заявил Лавров - РИА Новости, 24.10.2022

У России нет данных о направлении экспертов МАГАТЭ в Киев, заявил Лавров

У России пока нет информации о том, что МАГАТЭ направит своих экспертов на Украину после заявлений РФ о подготовке Киевом "грязной бомбы", Москва знает, что... РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T13:51

2022-10-24T13:51

2022-10-24T14:12

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магатэ

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сергей шойгу

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. У России пока нет информации о том, что МАГАТЭ направит своих экспертов на Украину после заявлений РФ о подготовке Киевом "грязной бомбы", Москва знает, что гендиректор атомного агентства Рафаэль Гросси только согласился рассмотреть такую возможность, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Что касается заявления (главы МИД Украины Дмитрия) Кулебы о том, что гендиректор МАГАТЭ Гросси согласился направить миссию экспертов - у меня такой информации нет. У меня есть информация, что такая просьба господину Гросси поступила и он, отправляясь в зарубежную поездку, сказал, что будет эту просьбу рассматривать", - сказал Лавров журналистам."Мы знаем, как украинские коллеги любят передергивать факты. Кстати, в том же заявлении Кулеба, сообщив о том, что якобы уже МАГАТЭ согласилось отправить экспертов, он сказал, что в отличие от России, Украина действует прозрачно, скрывать нечего. Мягко говоря, не очень четкое изложение истории болезни и фактов", - добавил Лавров.Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе на Украине - по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом "грязной бомбы" - маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию. Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.Министр обороны РФ Сергей Шойгу высказал коллегам из США, Франции и Турции озабоченность в связи с возможным применением Киевом "грязной бомбы".

https://ria.ru/20221024/magate-1826235621.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, магатэ, в мире, сергей лавров, рафаэль гросси, сергей шойгу, киев, мид украины