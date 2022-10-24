13:51 24.10.2022 (обновлено: 14:12 24.10.2022)
У России нет данных о направлении экспертов МАГАТЭ в Киев, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: у России нет информации о направлении экспертов МАГАТЭ на Украину
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. У России пока нет информации о том, что МАГАТЭ направит своих экспертов на Украину после заявлений РФ о подготовке Киевом "грязной бомбы", Москва знает, что гендиректор атомного агентства Рафаэль Гросси только согласился рассмотреть такую возможность, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается заявления (главы МИД Украины Дмитрия) Кулебы о том, что гендиректор МАГАТЭ Гросси согласился направить миссию экспертов - у меня такой информации нет. У меня есть информация, что такая просьба господину Гросси поступила и он, отправляясь в зарубежную поездку, сказал, что будет эту просьбу рассматривать", - сказал Лавров журналистам.
"Мы знаем, как украинские коллеги любят передергивать факты. Кстати, в том же заявлении Кулеба, сообщив о том, что якобы уже МАГАТЭ согласилось отправить экспертов, он сказал, что в отличие от России, Украина действует прозрачно, скрывать нечего. Мягко говоря, не очень четкое изложение истории болезни и фактов", - добавил Лавров.
Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе на Украине - по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом "грязной бомбы" - маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию. Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу высказал коллегам из США, Франции и Турции озабоченность в связи с возможным применением Киевом "грязной бомбы".