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У России нет данных о направлении экспертов МАГАТЭ в Киев, заявил Лавров - РИА Новости, 24.10.2022
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У России нет данных о направлении экспертов МАГАТЭ в Киев, заявил Лавров
У России нет данных о направлении экспертов МАГАТЭ в Киев, заявил Лавров - РИА Новости, 24.10.2022
У России нет данных о направлении экспертов МАГАТЭ в Киев, заявил Лавров
У России пока нет информации о том, что МАГАТЭ направит своих экспертов на Украину после заявлений РФ о подготовке Киевом "грязной бомбы", Москва знает, что... РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T13:51
2022-10-24T14:12
россия
украина
магатэ
в мире
сергей лавров
рафаэль гросси
сергей шойгу
киев
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. У России пока нет информации о том, что МАГАТЭ направит своих экспертов на Украину после заявлений РФ о подготовке Киевом "грязной бомбы", Москва знает, что гендиректор атомного агентства Рафаэль Гросси только согласился рассмотреть такую возможность, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров."Что касается заявления (главы МИД Украины Дмитрия) Кулебы о том, что гендиректор МАГАТЭ Гросси согласился направить миссию экспертов - у меня такой информации нет. У меня есть информация, что такая просьба господину Гросси поступила и он, отправляясь в зарубежную поездку, сказал, что будет эту просьбу рассматривать", - сказал Лавров журналистам."Мы знаем, как украинские коллеги любят передергивать факты. Кстати, в том же заявлении Кулеба, сообщив о том, что якобы уже МАГАТЭ согласилось отправить экспертов, он сказал, что в отличие от России, Украина действует прозрачно, скрывать нечего. Мягко говоря, не очень четкое изложение истории болезни и фактов", - добавил Лавров.Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе на Украине - по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом "грязной бомбы" - маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию. Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.Министр обороны РФ Сергей Шойгу высказал коллегам из США, Франции и Турции озабоченность в связи с возможным применением Киевом "грязной бомбы".
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россия, украина, магатэ, в мире, сергей лавров, рафаэль гросси, сергей шойгу, киев, мид украины
Россия, Украина, МАГАТЭ, В мире, Сергей Лавров, Рафаэль Гросси, Сергей Шойгу, Киев, МИД Украины
13:51 24.10.2022 (обновлено: 14:12 24.10.2022)
 
У России нет данных о направлении экспертов МАГАТЭ в Киев, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: у России нет информации о направлении экспертов МАГАТЭ на Украину

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. У России пока нет информации о том, что МАГАТЭ направит своих экспертов на Украину после заявлений РФ о подготовке Киевом "грязной бомбы", Москва знает, что гендиректор атомного агентства Рафаэль Гросси только согласился рассмотреть такую возможность, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается заявления (главы МИД Украины Дмитрия) Кулебы о том, что гендиректор МАГАТЭ Гросси согласился направить миссию экспертов - у меня такой информации нет. У меня есть информация, что такая просьба господину Гросси поступила и он, отправляясь в зарубежную поездку, сказал, что будет эту просьбу рассматривать", - сказал Лавров журналистам.
Группа инспекторов МАГАТЭ в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 12:35Специальная военная операция на Украине
МАГАТЭ отправит в Киев экспертов после заявления России о "грязной бомбе"
"Мы знаем, как украинские коллеги любят передергивать факты. Кстати, в том же заявлении Кулеба, сообщив о том, что якобы уже МАГАТЭ согласилось отправить экспертов, он сказал, что в отличие от России, Украина действует прозрачно, скрывать нечего. Мягко говоря, не очень четкое изложение истории болезни и фактов", - добавил Лавров.
Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах - в том числе на Украине - по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом "грязной бомбы" - маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации - обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий, и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию. Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу высказал коллегам из США, Франции и Турции озабоченность в связи с возможным применением Киевом "грязной бомбы".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 14:05Специальная военная операция на Украине
В Минобороны оценили последствия применения Киевом "грязной бомбы"
 
РоссияУкраинаМАГАТЭВ миреСергей ЛавровРафаэль ГроссиСергей ШойгуКиевМИД Украины
 
 
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