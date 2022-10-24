https://ria.ru/20221024/kitay-1826327898.html

Главы стран поздравили Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсека ЦК КПК

Главы стран поздравили Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсека ЦК КПК - РИА Новости, 24.10.2022

Главы стран поздравили Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсека ЦК КПК

Зарубежные лидеры поздравили Си Цзиньпина с переизбранием на пост генерального секретаря Центрального комитета Компартии Китая. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T16:32

2022-10-24T16:32

2022-10-24T16:32

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МОСКВА, 24 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Зарубежные лидеры поздравили Си Цзиньпина с переизбранием на пост генерального секретаря Центрального комитета Компартии Китая.Президент России Владимир Путин в своем послании отметил, что переизбрание Си Цзиньпина в полной мере подтверждает его высокий политический авторитет и сплоченность возглавляемой им партии. Он также выразил намерение продолжать конструктивный диалог и работу по развитию всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем.Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что цель построения современного социалистического государства обязательно будет достигнута.Оптимистичные прогнозы в отношении дальнейшего развития Китая, а также нацеленность на развитие отношений с Пекином также выразили лидеры Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, ЮАР, Пакистана и многих других стран.

https://ria.ru/20221024/kitay-1826326776.html

китай

россия

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Артем Смирнов

си цзиньпин, китай, россия, владимир путин