Рейтинг@Mail.ru
Главы стран поздравили Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсека ЦК КПК - РИА Новости, 24.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20221024/kitay-1826327898.html
Главы стран поздравили Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсека ЦК КПК
Главы стран поздравили Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсека ЦК КПК - РИА Новости, 24.10.2022
Главы стран поздравили Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсека ЦК КПК
Зарубежные лидеры поздравили Си Цзиньпина с переизбранием на пост генерального секретаря Центрального комитета Компартии Китая. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T16:32
2022-10-24T16:32
россия-китай: главное
си цзиньпин
китай
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826304818_0:0:2824:1588_1920x0_80_0_0_5cdc9111881fd644b7a17c917da90591.jpg
МОСКВА, 24 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Зарубежные лидеры поздравили Си Цзиньпина с переизбранием на пост генерального секретаря Центрального комитета Компартии Китая.Президент России Владимир Путин в своем послании отметил, что переизбрание Си Цзиньпина в полной мере подтверждает его высокий политический авторитет и сплоченность возглавляемой им партии. Он также выразил намерение продолжать конструктивный диалог и работу по развитию всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем.Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что цель построения современного социалистического государства обязательно будет достигнута.Оптимистичные прогнозы в отношении дальнейшего развития Китая, а также нацеленность на развитие отношений с Пекином также выразили лидеры Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, ЮАР, Пакистана и многих других стран.
https://ria.ru/20221024/kitay-1826326776.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826304818_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7a823aa207a6fb1429abec1de1481376.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
си цзиньпин, китай, россия, владимир путин
Россия-Китай: Главное, Си Цзиньпин, Китай, Россия, Владимир Путин
16:32 24.10.2022
 

Главы стран поздравили Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсека ЦК КПК

© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь Компартии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с журналистами в Доме народных собраний в Пекине
Генеральный секретарь Компартии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с журналистами в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь Компартии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с журналистами в Доме народных собраний в Пекине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Зарубежные лидеры поздравили Си Цзиньпина с переизбранием на пост генерального секретаря Центрального комитета Компартии Китая.
Президент России Владимир Путин в своем послании отметил, что переизбрание Си Цзиньпина в полной мере подтверждает его высокий политический авторитет и сплоченность возглавляемой им партии. Он также выразил намерение продолжать конструктивный диалог и работу по развитию всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем.
Люди на скутерах и велосипедах в центральном деловом районе Пекина - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 16:30Россия-Китай: Главное
ВВП Китая в третьем квартале 2022 года вырос на 3,9%
Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что цель построения современного социалистического государства обязательно будет достигнута.
Оптимистичные прогнозы в отношении дальнейшего развития Китая, а также нацеленность на развитие отношений с Пекином также выразили лидеры Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, ЮАР, Пакистана и многих других стран.
 
Россия-Китай: ГлавноеСи ЦзиньпинКитайРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала