Главы стран поздравили Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсека ЦК КПК
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь Компартии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с журналистами в Доме народных собраний в Пекине
Генеральный секретарь Компартии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с журналистами в Доме народных собраний в Пекине
МОСКВА, 24 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Зарубежные лидеры поздравили Си Цзиньпина с переизбранием на пост генерального секретаря Центрального комитета Компартии Китая.
Президент России Владимир Путин в своем послании отметил, что переизбрание Си Цзиньпина в полной мере подтверждает его высокий политический авторитет и сплоченность возглавляемой им партии. Он также выразил намерение продолжать конструктивный диалог и работу по развитию всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем.
Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что цель построения современного социалистического государства обязательно будет достигнута.
Оптимистичные прогнозы в отношении дальнейшего развития Китая, а также нацеленность на развитие отношений с Пекином также выразили лидеры Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, ЮАР, Пакистана и многих других стран.