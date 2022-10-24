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В Петербург на культурный медиа-форум съехались журналисты из 11 стран - РИА Новости, 24.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221024/dialogkultur-1826203359.html
В Петербург на культурный медиа-форум съехались журналисты из 11 стран
В Петербург на культурный медиа-форум съехались журналисты из 11 стран - РИА Новости, 24.10.2022
В Петербург на культурный медиа-форум съехались журналисты из 11 стран
В Санкт-Петербург на Международный медиа-форум "Диалог культур" приехали журналисты из 11 стран, сообщает пресс-служба мероприятия. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T11:30
2022-10-24T12:31
культура
новости культуры
журналистика
санкт-петербург
абхазия
азербайджан
кирилл вышинский
государственный эрмитаж
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В Санкт-Петербург на Международный медиа-форум "Диалог культур" приехали журналисты из 11 стран, сообщает пресс-служба мероприятия.В форуме участвуют более 250 молодых авторов из Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии и России. "Впервые в работе форума примет участие новое поколение журналистов Донецкой и Луганской народных республик", — уточняется в пресс-релизе.На открытии форума в Эрмитажном театре пройдет большой откровенный разговор между молодыми корреспондентами из разных стран. Он посвящен "Диалогу культур в медиапространстве Евразии". На форуме подведут итоги конкурса "Я живу в России". На 24 октября 2022 года он собрал более 1700 материалов в разных журналистских форматах из более чем 60 регионов страны.В Эрмитажном театре состоится смотр документальных фильмов и телевизионных программ. "В этом году удалось собрать оригинальные сюжеты не только России, но и постсоветских государств", — говорят в пресс-службе. В главном штабе Эмитажа пройдет Международная фотовыставка "Я здесь живу". В экспозиции — 200 лучших работ молодых фотографов 11 стран.Форум проходит в онлайн и офлайн-режиме. Ведущие спикеры: обозреватель ВГТРК Кирилл Вышинский, руководитель команды внешнего продвижения "ВКонтакте" Вячеслав Прохоров, шеф-редактор программы "Вести недели" Николай Ениколопов, обладатель гран-при фестиваля "Новая реальность" документалист Таисия Никитинская, руководитель интернет-агентства "Медиасфера" Анастасия Коновалова, журналист, телеведущая, продюсер Анастасия Дьякова. Эксперты расскажут, как снимать современную фотографию и документальное кино, поделятся секретами моушн-дизайна и видеоарта. Также они объяснят, как продвигать истории и контент в медиапространстве России и стран Евразии. Ежегодно площадка "Диалог культур" объединяет практикующих журналистов, фотографов, корреспондентов, операторов, редакторов и медиаэкспертов, молодых лидеров информационного пространства России и стран Евразии.Мероприятие проводится Медиаконгрессом "Содружество журналистов", Государственным Эрмитажем, Союзом журналистов России при поддержке правительства Санкт-Петербурга, фонда "Русский мир", Международной академии телевидения и радио, Санкт-Петербургского государственного университета.XVI Международный медиа-форум "Диалог культур" проходит в Государственном Эрмитаже 24-26 октября 2022 года.
https://ria.ru/20220927/pobediteli-1819565334.html
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абхазия
азербайджан
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новости культуры, журналистика, санкт-петербург, абхазия, азербайджан, кирилл вышинский, государственный эрмитаж, евразия, вгтрк, армения, белоруссия, грузия, казахстан, киргизия, таджикистан, узбекистан, южная осетия, донецкая народная республика, луганская народная республика
Культура, Новости культуры, журналистика, Санкт-Петербург, Абхазия, Азербайджан, Кирилл Вышинский, Государственный Эрмитаж, Евразия, ВГТРК, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Южная Осетия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
11:30 24.10.2022 (обновлено: 12:31 24.10.2022)
 
В Петербург на культурный медиа-форум съехались журналисты из 11 стран

В Петербург на Международный медиа-форум "Диалог культур" приехали журналисты из 11 стран

© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в медиабанкЗимний дворец
Зимний дворец - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Игорь Руссак
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В Санкт-Петербург на Международный медиа-форум "Диалог культур" приехали журналисты из 11 стран, сообщает пресс-служба мероприятия.
В форуме участвуют более 250 молодых авторов из Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии и России.
"Впервые в работе форума примет участие новое поколение журналистов Донецкой и Луганской народных республик", — уточняется в пресс-релизе.
На открытии форума в Эрмитажном театре пройдет большой откровенный разговор между молодыми корреспондентами из разных стран. Он посвящен "Диалогу культур в медиапространстве Евразии".
"Мы надеемся, что XVI Форум создаст новые трансграничные проекты российских и зарубежных авторов, которые будут доминировать в евразийском медиапространстве", — подчеркнул председатель оргкомитета, секретарь Союза журналистов России Ашот Джазоян.
На форуме подведут итоги конкурса "Я живу в России". На 24 октября 2022 года он собрал более 1700 материалов в разных журналистских форматах из более чем 60 регионов страны.
В Эрмитажном театре состоится смотр документальных фильмов и телевизионных программ. "В этом году удалось собрать оригинальные сюжеты не только России, но и постсоветских государств", — говорят в пресс-службе.
В главном штабе Эмитажа пройдет Международная фотовыставка "Я здесь живу". В экспозиции — 200 лучших работ молодых фотографов 11 стран.
© Фото : Фото предоставлено пресс-службой Международного медиа-форума "Диалог Культур"

Работы на международном медиа-форуме "Диалог культур"

Работы на международном медиа-форуме Диалог Культур
1 из 5

Работы на международном медиа-форуме "Диалог культур"

© Фото : Фото предоставлено пресс-службой Международного медиа-форума "Диалог Культур"
© Фото : Фото предоставлено пресс-службой Международного медиа-форума "Диалог Культур"

Работы на медиа-форуме "Диалог культур"

Работы на международном медиа-форуме Диалог Культур
2 из 5

Работы на медиа-форуме "Диалог культур"

© Фото : Фото предоставлено пресс-службой Международного медиа-форума "Диалог Культур"
© Фото : Фото предоставлено пресс-службой Международного медиа-форума "Диалог Культур"

Фотоработы на международном медиа-форуме "Диалог культур"

Работы на международном медиа-форуме Диалог Культур
3 из 5

Фотоработы на международном медиа-форуме "Диалог культур"

© Фото : Фото предоставлено пресс-службой Международного медиа-форума "Диалог Культур"
© Фото : Фото предоставлено пресс-службой Международного медиа-форума "Диалог Культур"

Работы медиа-форума "Диалог культур"

Работы на международном медиа-форуме Диалог Культур
4 из 5

Работы медиа-форума "Диалог культур"

© Фото : Фото предоставлено пресс-службой Международного медиа-форума "Диалог Культур"
© Фото : Фото предоставлено пресс-службой Международного медиа-форума "Диалог Культур"

Фотоработы медиа-форума "Диалог культур"

Работы на международном медиа-форуме Диалог Культур
5 из 5

Фотоработы медиа-форума "Диалог культур"

© Фото : Фото предоставлено пресс-службой Международного медиа-форума "Диалог Культур"
1 из 5

Работы на международном медиа-форуме "Диалог культур"

© Фото : Фото предоставлено пресс-службой Международного медиа-форума "Диалог Культур"
2 из 5

Работы на медиа-форуме "Диалог культур"

© Фото : Фото предоставлено пресс-службой Международного медиа-форума "Диалог Культур"
3 из 5

Фотоработы на международном медиа-форуме "Диалог культур"

© Фото : Фото предоставлено пресс-службой Международного медиа-форума "Диалог Культур"
4 из 5

Работы медиа-форума "Диалог культур"

© Фото : Фото предоставлено пресс-службой Международного медиа-форума "Диалог Культур"
5 из 5

Фотоработы медиа-форума "Диалог культур"

© Фото : Фото предоставлено пресс-службой Международного медиа-форума "Диалог Культур"
Форум проходит в онлайн и офлайн-режиме. Ведущие спикеры: обозреватель ВГТРК Кирилл Вышинский, руководитель команды внешнего продвижения "ВКонтакте" Вячеслав Прохоров, шеф-редактор программы "Вести недели" Николай Ениколопов, обладатель гран-при фестиваля "Новая реальность" документалист Таисия Никитинская, руководитель интернет-агентства "Медиасфера" Анастасия Коновалова, журналист, телеведущая, продюсер Анастасия Дьякова.
Эксперты расскажут, как снимать современную фотографию и документальное кино, поделятся секретами моушн-дизайна и видеоарта. Также они объяснят, как продвигать истории и контент в медиапространстве России и стран Евразии.
Ежегодно площадка "Диалог культур" объединяет практикующих журналистов, фотографов, корреспондентов, операторов, редакторов и медиаэкспертов, молодых лидеров информационного пространства России и стран Евразии.
Мероприятие проводится Медиаконгрессом "Содружество журналистов", Государственным Эрмитажем, Союзом журналистов России при поддержке правительства Санкт-Петербурга, фонда "Русский мир", Международной академии телевидения и радио, Санкт-Петербургского государственного университета.
XVI Международный медиа-форум "Диалог культур" проходит в Государственном Эрмитаже 24-26 октября 2022 года.
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