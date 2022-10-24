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В Петербург на культурный медиа-форум съехались журналисты из 11 стран

В Петербург на культурный медиа-форум съехались журналисты из 11 стран - РИА Новости, 24.10.2022

В Петербург на культурный медиа-форум съехались журналисты из 11 стран

В Санкт-Петербург на Международный медиа-форум "Диалог культур" приехали журналисты из 11 стран, сообщает пресс-служба мероприятия. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T11:30

2022-10-24T11:30

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В Санкт-Петербург на Международный медиа-форум "Диалог культур" приехали журналисты из 11 стран, сообщает пресс-служба мероприятия.В форуме участвуют более 250 молодых авторов из Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии и России. "Впервые в работе форума примет участие новое поколение журналистов Донецкой и Луганской народных республик", — уточняется в пресс-релизе.На открытии форума в Эрмитажном театре пройдет большой откровенный разговор между молодыми корреспондентами из разных стран. Он посвящен "Диалогу культур в медиапространстве Евразии". На форуме подведут итоги конкурса "Я живу в России". На 24 октября 2022 года он собрал более 1700 материалов в разных журналистских форматах из более чем 60 регионов страны.В Эрмитажном театре состоится смотр документальных фильмов и телевизионных программ. "В этом году удалось собрать оригинальные сюжеты не только России, но и постсоветских государств", — говорят в пресс-службе. В главном штабе Эмитажа пройдет Международная фотовыставка "Я здесь живу". В экспозиции — 200 лучших работ молодых фотографов 11 стран.Форум проходит в онлайн и офлайн-режиме. Ведущие спикеры: обозреватель ВГТРК Кирилл Вышинский, руководитель команды внешнего продвижения "ВКонтакте" Вячеслав Прохоров, шеф-редактор программы "Вести недели" Николай Ениколопов, обладатель гран-при фестиваля "Новая реальность" документалист Таисия Никитинская, руководитель интернет-агентства "Медиасфера" Анастасия Коновалова, журналист, телеведущая, продюсер Анастасия Дьякова. Эксперты расскажут, как снимать современную фотографию и документальное кино, поделятся секретами моушн-дизайна и видеоарта. Также они объяснят, как продвигать истории и контент в медиапространстве России и стран Евразии. Ежегодно площадка "Диалог культур" объединяет практикующих журналистов, фотографов, корреспондентов, операторов, редакторов и медиаэкспертов, молодых лидеров информационного пространства России и стран Евразии.Мероприятие проводится Медиаконгрессом "Содружество журналистов", Государственным Эрмитажем, Союзом журналистов России при поддержке правительства Санкт-Петербурга, фонда "Русский мир", Международной академии телевидения и радио, Санкт-Петербургского государственного университета.XVI Международный медиа-форум "Диалог культур" проходит в Государственном Эрмитаже 24-26 октября 2022 года.

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Елена Громова

новости культуры, журналистика, санкт-петербург, абхазия, азербайджан, кирилл вышинский, государственный эрмитаж, евразия, вгтрк, армения, белоруссия, грузия, казахстан, киргизия, таджикистан, узбекистан, южная осетия, донецкая народная республика, луганская народная республика