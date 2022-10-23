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В Совете Федерации прокомментировали переизбрание Си Цзиньпина - РИА Новости, 23.10.2022
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В Совете Федерации прокомментировали переизбрание Си Цзиньпина
В Совете Федерации прокомментировали переизбрание Си Цзиньпина - РИА Новости, 23.10.2022
В Совете Федерации прокомментировали переизбрание Си Цзиньпина
Избрание Си Цзиньпина на третий срок в качестве генерального секретаря Коммунистической партии Китая (КПК) и председателя Центрального военного совета говорит о РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T07:45
2022-10-23T09:43
си цзиньпин
сергей цеков
россия
китай
пекин
совет федерации рф
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Избрание Си Цзиньпина на третий срок в качестве генерального секретаря Коммунистической партии Китая (КПК) и председателя Центрального военного совета говорит о том, что партнерские отношения Пекина и Москвы продолжатся, КНР по-прежнему будет поддерживать позицию России о необходимости многополярного мира, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков."Можно ожидать, что партнерская политика Китая по отношению к России продолжится, мы в России не можем не поддержать это решение", - сказал он.Сенатор подчеркнул, что Пекин так же, как и Москва, выступает за изменение порядка международных отношений, где не будет места гегемонии, и такие страны, как Китай и Россия, смогут рассчитывать, что их мнение будет всесторонне учитываться."Поэтому известие о переизбрании Си Цзиньпина является хорошим как для России, так и для той части мира, которая поддерживает позицию России о необходимости изменения международной системы отношений с учетом того, что КНР во главе с ним с большим пониманием отнеслась к решению России начать специальную операцию на Украине", - заключил Цеков.
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си цзиньпин, сергей цеков, россия, китай, пекин, совет федерации рф
Си Цзиньпин, Сергей Цеков, Россия, Китай, Пекин, Совет Федерации РФ
07:45 23.10.2022 (обновлено: 09:43 23.10.2022)
 
В Совете Федерации прокомментировали переизбрание Си Цзиньпина

Сенатор Цеков: партнерские отношения Пекина и Москвы продолжатся

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Избрание Си Цзиньпина на третий срок в качестве генерального секретаря Коммунистической партии Китая (КПК) и председателя Центрального военного совета говорит о том, что партнерские отношения Пекина и Москвы продолжатся, КНР по-прежнему будет поддерживать позицию России о необходимости многополярного мира, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
"Можно ожидать, что партнерская политика Китая по отношению к России продолжится, мы в России не можем не поддержать это решение", - сказал он.
Сенатор подчеркнул, что Пекин так же, как и Москва, выступает за изменение порядка международных отношений, где не будет места гегемонии, и такие страны, как Китай и Россия, смогут рассчитывать, что их мнение будет всесторонне учитываться.
"Поэтому известие о переизбрании Си Цзиньпина является хорошим как для России, так и для той части мира, которая поддерживает позицию России о необходимости изменения международной системы отношений с учетом того, что КНР во главе с ним с большим пониманием отнеслась к решению России начать специальную операцию на Украине", - заключил Цеков.
Мероприятие, посвященное представлению нового состава Постоянного комитета Политбюро Компартии Китая - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
Вчера, 07:10
Си Цзиньпин избран генеральным секретарем Компартии Китая на третий срок
 
Си ЦзиньпинСергей ЦековРоссияКитайПекинСовет Федерации РФ
 
 
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