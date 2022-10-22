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Армения отвергла обвинение Баку в обстреле на границе - РИА Новости, 22.10.2022
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Армения отвергла обвинение Баку в обстреле на границе
Армения отвергла обвинение Баку в обстреле на границе - РИА Новости, 22.10.2022
Армения отвергла обвинение Баку в обстреле на границе
Министерство обороны Армении опровергло заявление Баку об обстреле азербайджанских позиций армянскими ВС на границе. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T10:46
2022-10-22T10:53
в мире
григорий карасин
владимир путин
никол пашинян
баку
азербайджан
армения
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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ЕРЕВАН/БАКУ, 22 окт - РИА Новости. Министерство обороны Армении опровергло заявление Баку об обстреле азербайджанских позиций армянскими ВС на границе.Пресс-служба азербайджанского министерства обороны ранее заявила об обстреле со стороны ВС Армении из стрелкового оружия позиций азербайджанской армии в направлении населенного пункта Зяйлик Кальбаджарского района. По ее данным, "подразделения азербайджанской армии, расположенные на указанных направлениях, приняли адекватные ответные меры"."Сообщение минобороны Азербайджана о том, что подразделения ВС Армении открыли огонь по азербайджанским позициям – очередная дезинформация", - написал в соцсетях пресс-секретарь армянского оборонного ведомства Арам Торосян.Он отметил, что, по данным на 9.40 мск, ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна.На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных. К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.
https://ria.ru/20221020/missiya-1825421589.html
https://ria.ru/20221020/obse-1825451101.html
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в мире, григорий карасин, владимир путин, никол пашинян, баку, азербайджан, армения, ситуация на армяно-азербайджанской границе, совет федерации рф
В мире, Григорий Карасин, Владимир Путин, Никол Пашинян, Баку, Азербайджан, Армения, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, Совет Федерации РФ
10:46 22.10.2022 (обновлено: 10:53 22.10.2022)
 
Армения отвергла обвинение Баку в обстреле на границе

Минобороны Армении отвергло обвинение Баку в обстреле на границе

© Фото : Минобороны АрменииАрмянские военнослужащие
Армянские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© Фото : Минобороны Армении
Армянские военнослужащие. Архивное фото
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ЕРЕВАН/БАКУ, 22 окт - РИА Новости. Министерство обороны Армении опровергло заявление Баку об обстреле азербайджанских позиций армянскими ВС на границе.
Пресс-служба азербайджанского министерства обороны ранее заявила об обстреле со стороны ВС Армении из стрелкового оружия позиций азербайджанской армии в направлении населенного пункта Зяйлик Кальбаджарского района. По ее данным, "подразделения азербайджанской армии, расположенные на указанных направлениях, приняли адекватные ответные меры".
"Сообщение минобороны Азербайджана о том, что подразделения ВС Армении открыли огонь по азербайджанским позициям – очередная дезинформация", - написал в соцсетях пресс-секретарь армянского оборонного ведомства Арам Торосян.
Он отметил, что, по данным на 9.40 мск, ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна.
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 16:33
Евросоюз начал развертывать миссию на границе Армении и Азербайджана
На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных. К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 17:42
В Баку заявили, что направившаяся в Армению миссия ОБСЕ не имеет мандата
 
В миреГригорий КарасинВладимир ПутинНикол ПашинянБакуАзербайджанАрменияСитуация на армяно-азербайджанской границеСовет Федерации РФ
 
 
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