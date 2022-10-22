https://ria.ru/20221022/armeniya-1825868002.html

Армения отвергла обвинение Баку в обстреле на границе

Армения отвергла обвинение Баку в обстреле на границе - РИА Новости, 22.10.2022

Армения отвергла обвинение Баку в обстреле на границе

Министерство обороны Армении опровергло заявление Баку об обстреле азербайджанских позиций армянскими ВС на границе. РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T10:46

2022-10-22T10:46

2022-10-22T10:53

в мире

григорий карасин

владимир путин

никол пашинян

баку

азербайджан

армения

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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ЕРЕВАН/БАКУ, 22 окт - РИА Новости. Министерство обороны Армении опровергло заявление Баку об обстреле азербайджанских позиций армянскими ВС на границе.Пресс-служба азербайджанского министерства обороны ранее заявила об обстреле со стороны ВС Армении из стрелкового оружия позиций азербайджанской армии в направлении населенного пункта Зяйлик Кальбаджарского района. По ее данным, "подразделения азербайджанской армии, расположенные на указанных направлениях, приняли адекватные ответные меры"."Сообщение минобороны Азербайджана о том, что подразделения ВС Армении открыли огонь по азербайджанским позициям – очередная дезинформация", - написал в соцсетях пресс-секретарь армянского оборонного ведомства Арам Торосян.Он отметил, что, по данным на 9.40 мск, ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна.На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных. К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.

https://ria.ru/20221020/missiya-1825421589.html

https://ria.ru/20221020/obse-1825451101.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, григорий карасин, владимир путин, никол пашинян, баку, азербайджан, армения, ситуация на армяно-азербайджанской границе, совет федерации рф