10:46 22.10.2022 (обновлено: 10:53 22.10.2022)
Армения отвергла обвинение Баку в обстреле на границе
Минобороны Армении отвергло обвинение Баку в обстреле на границе
Армянские военнослужащие. Архивное фото
ЕРЕВАН/БАКУ, 22 окт - РИА Новости. Министерство обороны Армении опровергло заявление Баку об обстреле азербайджанских позиций армянскими ВС на границе.
Пресс-служба азербайджанского министерства обороны ранее заявила об обстреле со стороны ВС Армении из стрелкового оружия позиций азербайджанской армии в направлении населенного пункта Зяйлик Кальбаджарского района. По ее данным, "подразделения азербайджанской армии, расположенные на указанных направлениях, приняли адекватные ответные меры".
"Сообщение минобороны Азербайджана о том, что подразделения ВС Армении открыли огонь по азербайджанским позициям – очередная дезинформация", - написал в соцсетях пресс-секретарь армянского оборонного ведомства Арам Торосян.
Он отметил, что, по данным на 9.40 мск, ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна.
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На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных. К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.