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Биография Антонио Таяни - РИА Новости, 21.10.2022
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Биография Антонио Таяни
Биография Антонио Таяни - РИА Новости, 21.10.2022
Биография Антонио Таяни
Итальянский политик Антонио Таяни (Antonio Tajani) родился 4 августа 1953 года в Риме (Италия). Его отец был офицером итальянской армии, мать – профессор латыни РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T22:22
2022-10-21T22:22
справки
антонио таяни
италия
вперед, италия
евросоюз
в мире
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Итальянский политик Антонио Таяни (Antonio Tajani) родился 4 августа 1953 года в Риме (Италия). Его отец был офицером итальянской армии, мать – профессор латыни и греческого языка.Окончил юридический факультет Римского университета La Sapienza.Прошел обучение в AirWarfare School (Scuola di Guerra Aerea) во Флоренции, в 1974-1975 годах служил офицером в итальянских ВВС. После окончания специализированных курсов работал в наземной службе противовоздушной обороны НАТО (NADGE).С 1980 года работал в журналистике. Начал свою карьеру в качестве парламентского репортера, затем был редактором Il Settimanale, работал на радиостанции RAI Radio (Radio 1). В 1983-1987 годах был специальным корреспондентом в Ливане, Советском Союзе и Сомали. В 1987-1993 годах был главой римской редакции итальянской газеты Il Giornale.В 1994 году стал одним из соучредителей правой партии Италии "Вперед, Италия" (Forza Italia, существовала в 1994-2009 годах, затем была возрождена в 2013 году под тем же названием).С 1994 года по 2005 год был региональным координатором партии в Лацио. В июле 2018 года был назначен вице-президентом партии "Вперед, Италия". В настоящее время является национальным координатором партии.В 1994-1995 годах в правительстве Сильвио Берлускони был его пресс-секретарем.В 1994 году Антонио Таяни был впервые избран в Европейский парламент, в последующие годы неоднократно переизбирался.В 2002-2008 годах был заместителем председателя Европейской народной партии (ЕНП). В ноябре 2019 года вновь был избран вице-президентом ЕНП.В 2008 году был назначен европейским комиссаром по транспорту.В 2010 году он стал комиссаром ЕС по промышленности и предпринимательству.В 2014 году Антонио Таяни вновь был избран в Европарламент, занял пост первого заместителя председателя ЕП.В январе 2017 года Антонио Таяни был избран председателем Европейского парламента.Срок полномочий закончился 3 июля 2019 года.По итогам парламентских выборов в Италии, прошедших 25 сентября 2022 года, победу одержала коалиция правоцентристских сил, объединяющая партии "Братья Италии", "Лига", "Вперед, Италия" и "Мы, умеренные".21 октября 2022 года Антонио Таяни был назначен на должность вице-премьера, министра иностранных дел Италии.Среди наград Антонио Таяни – румынский орден "За верную службу" (2007), французский орден Почетного легиона (2012), Большой Крест испанского ордена Гражданских заслуг (2013), Большой Крест чилийского ордена Бернардо О'Хиггинса (2015) и др.Политик владеет английским, французским и испанским языками.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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96
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справки, антонио таяни, италия, вперед, италия, евросоюз, в мире
Справки, Антонио Таяни, Италия, Вперед, Италия, Евросоюз, В мире
22:22 21.10.2022
 

Биография Антонио Таяни

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкАнтонио Таяни
Антонио Таяни - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Антонио Таяни. Архивное фото
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Итальянский политик Антонио Таяни (Antonio Tajani) родился 4 августа 1953 года в Риме (Италия). Его отец был офицером итальянской армии, мать – профессор латыни и греческого языка.
Окончил юридический факультет Римского университета La Sapienza.
Прошел обучение в AirWarfare School (Scuola di Guerra Aerea) во Флоренции, в 1974-1975 годах служил офицером в итальянских ВВС. После окончания специализированных курсов работал в наземной службе противовоздушной обороны НАТО (NADGE).
С 1980 года работал в журналистике. Начал свою карьеру в качестве парламентского репортера, затем был редактором Il Settimanale, работал на радиостанции RAI Radio (Radio 1). В 1983-1987 годах был специальным корреспондентом в Ливане, Советском Союзе и Сомали. В 1987-1993 годах был главой римской редакции итальянской газеты Il Giornale.
В 1994 году стал одним из соучредителей правой партии Италии "Вперед, Италия" (Forza Italia, существовала в 1994-2009 годах, затем была возрождена в 2013 году под тем же названием).
С 1994 года по 2005 год был региональным координатором партии в Лацио. В июле 2018 года был назначен вице-президентом партии "Вперед, Италия". В настоящее время является национальным координатором партии.
В 1994-1995 годах в правительстве Сильвио Берлускони был его пресс-секретарем.
В 1994 году Антонио Таяни был впервые избран в Европейский парламент, в последующие годы неоднократно переизбирался.
В 2002-2008 годах был заместителем председателя Европейской народной партии (ЕНП). В ноябре 2019 года вновь был избран вице-президентом ЕНП.
В 2008 году был назначен европейским комиссаром по транспорту.
В 2010 году он стал комиссаром ЕС по промышленности и предпринимательству.
В 2014 году Антонио Таяни вновь был избран в Европарламент, занял пост первого заместителя председателя ЕП.
В январе 2017 года Антонио Таяни был избран председателем Европейского парламента.
Срок полномочий закончился 3 июля 2019 года.
По итогам парламентских выборов в Италии, прошедших 25 сентября 2022 года, победу одержала коалиция правоцентристских сил, объединяющая партии "Братья Италии", "Лига", "Вперед, Италия" и "Мы, умеренные".
21 октября 2022 года Антонио Таяни был назначен на должность вице-премьера, министра иностранных дел Италии.
Среди наград Антонио Таяни – румынский орден "За верную службу" (2007), французский орден Почетного легиона (2012), Большой Крест испанского ордена Гражданских заслуг (2013), Большой Крест чилийского ордена Бернардо О'Хиггинса (2015) и др.
Политик владеет английским, французским и испанским языками.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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