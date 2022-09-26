https://ria.ru/20220926/italiya-1819406932.html

Кандидата на пост премьера Италии назовут после встречи с президентом

Кандидата на пост премьера Италии назовут после встречи с президентом - РИА Новости, 26.09.2022

Кандидата на пост премьера Италии назовут после встречи с президентом

Кандидат на пост нового премьер-министра Италии будет определен после встречи лидеров ведущих партий правоцентристской коалиции с президентом республики Серджо... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T04:02

2022-09-26T04:02

2022-09-26T04:43

в мире

серджо маттарелла

антонио таяни

сильвио берлускони

италия

вперед, италия

мвд италии

внеочередные парламентские выборы в италии

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РИМ, 26 сен – РИА Новости. Кандидат на пост нового премьер-министра Италии будет определен после встречи лидеров ведущих партий правоцентристской коалиции с президентом республики Серджо Маттареллой, заявил вице-президент и национальный координатор партии "Вперед, Италия" Антонио Таяни.Согласно предварительным данным МВД Италии, коалиция правоцентристских сил, объединяющая партии "Братья Италии", "Лига", "Вперед, Италия" и "Мы, умеренные", уверенно побеждает на состоявшихся в воскресенье досрочных парламентских выборах и может набрать более 42% голосов избирателей. При этом ведущей политической силой страны впервые должна стать крайне правая партия "Братья Италии" во главе с Джорджей Мелони (26%). На втором месте пока находится "Лига" Маттео Салвини (8,5%), на третьем - партия Сильвио Берлускони "Вперед, Италия" (8%)."У нас нет предубеждений в отношении Джорджи Мелони, но решение (о том, чья кандидатура будет выдвинута на пост премьера – ред.) будет принято после встречи Берлускони, Сальвини и Мелони и с президентом республики, за которым останется последнее слово, потому что это предусматривает конституция", - приводит слова Таяни информагенство Ansa.Явка на выборах составила 63,95%, что на 9% меньше, чем в 2018 году.

https://ria.ru/20220926/italiya-1819406520.html

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в мире, серджо маттарелла, антонио таяни, сильвио берлускони, италия, вперед, италия, мвд италии, внеочередные парламентские выборы в италии