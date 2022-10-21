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В Италии объявили новый состав правительства - РИА Новости, 21.10.2022
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В Италии объявили новый состав правительства
В Италии объявили новый состав правительства - РИА Новости, 21.10.2022
В Италии объявили новый состав правительства
Первый в истории Италии женщина-премьер Джорджа Мелони объявила состав своего кабинета: большинство министерских портфелей досталась представителям ее партии... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T19:18
2022-10-21T19:53
в мире
италия
маттео сальвини
вперед, италия
антонио таяни
братья италии
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РИМ, 21 окт - РИА Новости. Первый в истории Италии женщина-премьер Джорджа Мелони объявила состав своего кабинета: большинство министерских портфелей досталась представителям ее партии "Братья Италии".Часть должностей отошла представителям партий "Лига" и "Вперед, Италия", которые вместе с "Братьями" победили на выборах 25 сентября в составе правоцентристской коалиции.Так, должности вице-премьеров получили лидер "Лиги" Маттео Сальвини и вице-президент "Вперед, Италия", бывший председатель Европарламента Антонио Таяни. Первому достался портфель министра инфраструктуры и транспорта, второй получит пост главы МИД.Важную должность главы МВД займет технический специалист, префект Рима Маттео Пьянтедози.Министерство экономики и финансов Италии возглавил Джанкарло Джорджетти ("Лига"), ранее возглавлявший министерство экономического развития.Главой минобороны станет один из основателей "Братьев", бывший замглавы оборонного ведомства Гвидо Крозетто.
https://ria.ru/20221021/italiya-1825552629.html
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в мире, италия, маттео сальвини, вперед, италия, антонио таяни, братья италии
В мире, Италия, Маттео Сальвини, Вперед, Италия, Антонио Таяни, Братья Италии
19:18 21.10.2022 (обновлено: 19:53 21.10.2022)
 
В Италии объявили новый состав правительства

Новый премьер-министр Италии Мелони объявила состав правительства

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в медиабанкФлаг Италии
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Флаг Италии. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 21 окт - РИА Новости. Первый в истории Италии женщина-премьер Джорджа Мелони объявила состав своего кабинета: большинство министерских портфелей досталась представителям ее партии "Братья Италии".
Часть должностей отошла представителям партий "Лига" и "Вперед, Италия", которые вместе с "Братьями" победили на выборах 25 сентября в составе правоцентристской коалиции.
Премьер-министр Италии Марио Драги - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Вчера, 08:31
Премьер Италии предупредил лидеров ЕС о последствиях их разногласий
Так, должности вице-премьеров получили лидер "Лиги" Маттео Сальвини и вице-президент "Вперед, Италия", бывший председатель Европарламента Антонио Таяни. Первому достался портфель министра инфраструктуры и транспорта, второй получит пост главы МИД.
Важную должность главы МВД займет технический специалист, префект Рима Маттео Пьянтедози.
Министерство экономики и финансов Италии возглавил Джанкарло Джорджетти ("Лига"), ранее возглавлявший министерство экономического развития.
Главой минобороны станет один из основателей "Братьев", бывший замглавы оборонного ведомства Гвидо Крозетто.
Владимир Путин и председатель партии Вперед, Италия Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Вчера, 12:49
Песков не подтвердил информацию, что Путин посылал Берлускони подарок
 
В миреИталияМаттео СальвиниВперед, ИталияАнтонио ТаяниБратья Италии
 
 
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