https://ria.ru/20221021/meloni-1825793637.html
В Италии объявили новый состав правительства
В Италии объявили новый состав правительства - РИА Новости, 21.10.2022
В Италии объявили новый состав правительства
Первый в истории Италии женщина-премьер Джорджа Мелони объявила состав своего кабинета: большинство министерских портфелей досталась представителям ее партии... РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T19:18
2022-10-21T19:18
2022-10-21T19:53
в мире
италия
маттео сальвини
вперед, италия
антонио таяни
братья италии
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РИМ, 21 окт - РИА Новости. Первый в истории Италии женщина-премьер Джорджа Мелони объявила состав своего кабинета: большинство министерских портфелей досталась представителям ее партии "Братья Италии".Часть должностей отошла представителям партий "Лига" и "Вперед, Италия", которые вместе с "Братьями" победили на выборах 25 сентября в составе правоцентристской коалиции.Так, должности вице-премьеров получили лидер "Лиги" Маттео Сальвини и вице-президент "Вперед, Италия", бывший председатель Европарламента Антонио Таяни. Первому достался портфель министра инфраструктуры и транспорта, второй получит пост главы МИД.Важную должность главы МВД займет технический специалист, префект Рима Маттео Пьянтедози.Министерство экономики и финансов Италии возглавил Джанкарло Джорджетти ("Лига"), ранее возглавлявший министерство экономического развития.Главой минобороны станет один из основателей "Братьев", бывший замглавы оборонного ведомства Гвидо Крозетто.
https://ria.ru/20221021/italiya-1825552629.html
https://ria.ru/20221021/podarok-1825630455.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, италия, маттео сальвини, вперед, италия, антонио таяни, братья италии
В мире, Италия, Маттео Сальвини, Вперед, Италия, Антонио Таяни, Братья Италии
19:18 21.10.2022 (обновлено: 19:53 21.10.2022)
В Италии объявили новый состав правительства
Новый премьер-министр Италии Мелони объявила состав правительства