https://ria.ru/20221021/meloni-1825793637.html

В Италии объявили новый состав правительства

В Италии объявили новый состав правительства - РИА Новости, 21.10.2022

В Италии объявили новый состав правительства

Первый в истории Италии женщина-премьер Джорджа Мелони объявила состав своего кабинета: большинство министерских портфелей досталась представителям ее партии... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T19:18

2022-10-21T19:18

2022-10-21T19:53

в мире

италия

маттео сальвини

вперед, италия

антонио таяни

братья италии

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РИМ, 21 окт - РИА Новости. Первый в истории Италии женщина-премьер Джорджа Мелони объявила состав своего кабинета: большинство министерских портфелей досталась представителям ее партии "Братья Италии".Часть должностей отошла представителям партий "Лига" и "Вперед, Италия", которые вместе с "Братьями" победили на выборах 25 сентября в составе правоцентристской коалиции.Так, должности вице-премьеров получили лидер "Лиги" Маттео Сальвини и вице-президент "Вперед, Италия", бывший председатель Европарламента Антонио Таяни. Первому достался портфель министра инфраструктуры и транспорта, второй получит пост главы МИД.Важную должность главы МВД займет технический специалист, префект Рима Маттео Пьянтедози.Министерство экономики и финансов Италии возглавил Джанкарло Джорджетти ("Лига"), ранее возглавлявший министерство экономического развития.Главой минобороны станет один из основателей "Братьев", бывший замглавы оборонного ведомства Гвидо Крозетто.

https://ria.ru/20221021/italiya-1825552629.html

https://ria.ru/20221021/podarok-1825630455.html

италия

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Владимир Лаврентьев

в мире, италия, маттео сальвини, вперед, италия, антонио таяни, братья италии