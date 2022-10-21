https://ria.ru/20221021/puteshestviya-1825411900.html

Эксперты рассказали, куда дешевле всего слетать по России и в СНГ

Эксперты рассказали, куда дешевле всего слетать по России и в СНГ - РИА Новости, 21.10.2022

Эксперты рассказали, куда дешевле всего слетать по России и в СНГ

Эксперты подсчитали, как изменились цены на перелет по России и в страны ближнего зарубежья за последний месяц, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T04:14

2022-10-21T04:14

2022-10-21T04:14

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МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Эксперты подсчитали, как изменились цены на перелет по России и в страны ближнего зарубежья за последний месяц, сообщает Туту.ру.Средний чек за авиабилет в оба конца по России в период с 21 по 30 сентября составлял примерно 10,3 тысячи рублей. На аналогичные даты октября он снизился на шесть процентов, до 9,7 тысячи рублей.За путешествия в страны ближнего зарубежья в последнюю декаду сентября пользователи платили в среднем 40,4 тысячи рублей. Для желающих отправиться туда в конце октября стоимость составляет в среднем 24,1 тысячи рублей, то есть на 40 процентов меньше.За месяц подешевели перелеты по самым востребованных направлениям внутри страны: в Сочи из Москвы — на семь процентов, из Санкт-Петербурга — на 18 процентов, а между двух столиц — на 16 процентов. Траты на дорогу из Москвы в Махачкалу сократились на 21 процент, а в Казань — на 15 процентов.Значительнее всего — на 66 процентов — стало дешевле летать в Армению. Средний чек снизился с 59 до 20 тысяч рублей. На треть меньше составили расходы на авиабилеты в оба конца в Азербайджан и Белоруссию, сейчас их можно купить за 27 и десять тысяч рублей соответственно.Примерно на четверть уменьшились траты на путешествие в Киргизию, Турцию и Израиль, подсчитали аналитики сервиса. Визит в Казахстан и Таджикистан подешевел на 16 процентов, в Узбекистан — на шесть процентов.

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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