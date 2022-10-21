https://ria.ru/20221021/karabakh-1825640456.html

Турция открывает генконсульство в Карабахе

Турция открывает генконсульство в Карабахе - РИА Новости, 21.10.2022

Турция открывает генконсульство в Карабахе

Турция открывает генеральное консульство в карабахском городе Шуша, который до ноября 2020 года был под контролем Степанакерта, сообщил турецкий президент Тайип РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T13:10

2022-10-21T13:10

2022-10-21T13:11

в мире

азербайджан

турция

реджеп тайип эрдоган

нагорный карабах

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АНКАРА, 21 окт – РИА Новости. Турция открывает генеральное консульство в карабахском городе Шуша, который до ноября 2020 года был под контролем Степанакерта, сообщил турецкий президент Тайип Эрдоган по возвращению из Азербайджана."Мы открываем генеральное консульство в Шуше", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращению из Азербайджана, где он принимал участие в открытии аэропорта в Зангелане недалеко от границы с Арменией и Ираном.Генеральное консульство в Шуше будет третьим турецким диппредставительством такого рода в Азербайджане. В настоящее время существуют генконсульства в Гяндже, втором по величине азербайджанском городе, а также в Нахичевани, административном центре одноименной автономной республики на границе с Ираном и Турцией.Город Шуша был возвращен под контроль Баку 8 ноября 2020 года, в ходе 44-дневных боевых действий в Карабахе. Взятие Шуши спустя 28 лет после потери этого города стало одной из целей, которую поставил президент Азербайджана Ильхам Алиев. В результате боевых действий в сентябре - ноябре 2020 года азербайджанские войска заняли южную часть Карабаха от Шуши до границы с Ираном по реке Аракс, а также небольшой участок на севере региона. Также, согласно трехстороннему соглашению о прекращении огня, достигнутому в ночь на 10 ноября 2020 года, в состав Азербайджана были возвращены Кельбаджарский и Лачинский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20221004/azerbaydzhan-1821493265.html

https://ria.ru/20221015/medvedev-1824313675.html

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турция

нагорный карабах

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, азербайджан, турция, реджеп тайип эрдоган, нагорный карабах