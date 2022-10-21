https://ria.ru/20221021/briks-1825572884.html
Индонезия выиграет от присоединения к формату БРИКС, заявил посол
Индонезия выиграет от присоединения к формату БРИКС, заявил посол - РИА Новости, 21.10.2022
Индонезия выиграет от присоединения к формату БРИКС, заявил посол
Формат сотрудничества БРИКС обладает рядом преимуществ, которые делают его привлекательным для Индонезии, заявил в интервью РИА Новости посол Индонезии в России РИА Новости, 21.10.2022
2022-10-21T09:51
2022-10-21T09:51
2022-10-21T10:16
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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Формат сотрудничества БРИКС обладает рядом преимуществ, которые делают его привлекательным для Индонезии, заявил в интервью РИА Новости посол Индонезии в России Хосе Антонио Морато Таварес."Мы – быстроразвивающаяся страна, и мы видим, что все остальные страны, такие как Россия и Индия, тоже развиваются. Так что идея форума для сотрудничества и диалога могла бы быть весьма благоприятной", – сказал дипломат.Посол отметил деятельность Нового банка развития БРИКС, призванного "активизировать экономические отношения между странами и поддерживать государства-члены"."Со всеми этими преимуществами — почему бы и нет? Мы можем присоединиться", – сообщил Хосе.В то же время посол отметил, что перед принятием решений такого масштаба Индонезией необходимо длительное обсуждение на высших уровнях.О том, что Индонезия хочет стать одной из стран-членов формата БРИКС, в начале октября заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая на полях саммита парламентов "Большой двадцатки" пообщалась с президентом Индонезии Джоко Видодо."Индонезия проявляет большой интерес к подписанию соглашения о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом, уже очень хорошо продвинулся этот вопрос. И в принципе Индонезия хочет присоединиться и к формату БРИКС", - сказала Матвиенко в ответ на вопрос о ее переговорах с руководством страны.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку хочет присоединиться целый ряд стран, в их числе Аргентина и Иран. В июне Индонезия принимала участие в расширенном формате "БРИКС плюс".Читайте полный текст интервью Хосе Антонио Морато Тавареса >>
https://ria.ru/20221021/g20-1825541384.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индонезия, россия, индия, брикс, саммит g20, новый банк развития, совет федерации рф, валентина матвиенко, джоко видодо
В мире, Индонезия, Россия, Индия, БРИКС, Саммит G20, Новый банк развития, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко, Джоко Видодо
09:51 21.10.2022 (обновлено: 10:16 21.10.2022)
Индонезия выиграет от присоединения к формату БРИКС, заявил посол
Посол Индонезии считает, что республика выиграет от присоединения к формату БРИКС