https://ria.ru/20221021/briks-1825572884.html

Индонезия выиграет от присоединения к формату БРИКС, заявил посол

Индонезия выиграет от присоединения к формату БРИКС, заявил посол - РИА Новости, 21.10.2022

Индонезия выиграет от присоединения к формату БРИКС, заявил посол

Формат сотрудничества БРИКС обладает рядом преимуществ, которые делают его привлекательным для Индонезии, заявил в интервью РИА Новости посол Индонезии в России РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T09:51

2022-10-21T09:51

2022-10-21T10:16

в мире

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МОСКВА, 21 окт – РИА Новости. Формат сотрудничества БРИКС обладает рядом преимуществ, которые делают его привлекательным для Индонезии, заявил в интервью РИА Новости посол Индонезии в России Хосе Антонио Морато Таварес."Мы – быстроразвивающаяся страна, и мы видим, что все остальные страны, такие как Россия и Индия, тоже развиваются. Так что идея форума для сотрудничества и диалога могла бы быть весьма благоприятной", – сказал дипломат.Посол отметил деятельность Нового банка развития БРИКС, призванного "активизировать экономические отношения между странами и поддерживать государства-члены"."Со всеми этими преимуществами — почему бы и нет? Мы можем присоединиться", – сообщил Хосе.В то же время посол отметил, что перед принятием решений такого масштаба Индонезией необходимо длительное обсуждение на высших уровнях.О том, что Индонезия хочет стать одной из стран-членов формата БРИКС, в начале октября заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая на полях саммита парламентов "Большой двадцатки" пообщалась с президентом Индонезии Джоко Видодо."Индонезия проявляет большой интерес к подписанию соглашения о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом, уже очень хорошо продвинулся этот вопрос. И в принципе Индонезия хочет присоединиться и к формату БРИКС", - сказала Матвиенко в ответ на вопрос о ее переговорах с руководством страны.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку хочет присоединиться целый ряд стран, в их числе Аргентина и Иран. В июне Индонезия принимала участие в расширенном формате "БРИКС плюс".Читайте полный текст интервью Хосе Антонио Морато Тавареса >>

https://ria.ru/20221021/g20-1825541384.html

https://ria.ru/20221020/razvedka-1825409330.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, индонезия, россия, индия, брикс, саммит g20, новый банк развития, совет федерации рф, валентина матвиенко, джоко видодо