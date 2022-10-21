https://ria.ru/20221021/indoneziya-1825575350.html

Хосе Таварес: Индонезия готова организовать встречу Путина с Байденом

Хосе Таварес: Индонезия готова организовать встречу Путина с Байденом - РИА Новости, 21.10.2022

Хосе Таварес: Индонезия готова организовать встречу Путина с Байденом

Республика Индонезия принимает саммит "большой двадцатки" на Бали 15-16 ноября. Посол Индонезии в России Хосе Антонио Морато Таварес в интервью корреспонденту... РИА Новости, 21.10.2022

2022-10-21T09:58

2022-10-21T09:58

2022-10-21T10:15

интервью

в мире

владимир путин

джо байден

джоко видодо

бали

россия

индонезия

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Республика Индонезия принимает саммит "большой двадцатки" на Бали 15-16 ноября. Посол Индонезии в России Хосе Антонио Морато Таварес в интервью корреспонденту РИА Новости рассказал о главных приоритетах саммита, перспективах организовать встречу президента РФ Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом и о возможности вступления его страны в объединение БРИКС. Он также напомнил, что наши страны – давние друзья и рассказал о том, какие преимущества дают студенческие и культурные обмены. Беседовала Ульяна Мирошкина.— Пандемия COVID-19 во всем мире постепенно приближается к своей эндемической фазе. Это подтвердили и Всемирная организация здравоохранения, и президент Индонезии Джоко Видодо. Может ли это означать раннюю отмену ковидных ограничений для путешествующих в Индонезию?— Строго говоря, индонезийские границы открыты еще с февраля, а с марта больше не действуют требования об обязательном карантине. Прямо сейчас российские путешественники могут посетить Индонезию и получить визу, прибыв в аэропорт или любой другой пункт въезда в Индонезию. Так называемая виза по прибытии действует 30 дней и может быть продлена еще на 30 дней в иммиграционных службах на территории Индонезии. Более того, наше посольство, начиная с октября, снова обладает полномочиями выдавать гостевые визы иностранцам, в том числе и нашим российским друзьям. С такой визой они смогут находиться в Индонезии в течение 60 дней и продлевать этот срок. По сути, осталось только одно требование — предъявить справку о двух дозах прививки от COVID-19. Российским путешественникам также может потребоваться перевести эту справку на английский язык, чтобы наши должностные лица могли ее прочитать. К сожалению, пока не многие из нас понимают русский язык – некоторые понимают, но, к сожалению, не все.— Правильно ли мы понимаем, что Индонезия принимает "Спутник"?— Конечно! "Sputnik V" — одна из вакцин, разрешенных к использованию в чрезвычайных ситуациях в Индонезии.— К слову, позвольте поздравить Индонезию с недавним выпуском первой произведенной в стране вакцины от COVID-19.— Благодарю вас! Кстати, если, как вы упомянули, дела действительно будут идти хорошо, и мы достигнем эндемии, то все эти требования могут быть сняты. В любой момент!Но все зависит от дальнейшего развития ситуации, разумеется.— Что, по вашему мнению, могло бы стать явным признаком того, что дела обстоят достаточно хорошо, и все ограничения могут быть сняты?— Я ясно вижу, что мы становимся сильнее, а болезнь слабеет. Знаете, ведь некоторые люди подхватывают вирус, а всего через несколько дней они снова могут быть в порядке. Поэтому я питаю надежду, что однажды мы сможем относиться к этому вирусу как к какому-нибудь гриппу – с ним опыт борьбы у нас уже есть.— Недавно было объявлено, что обладатели так называемой "карты деловых поездок АТЭС" смогут находиться в Индонезии до 60 дней. Как российские предприниматели могут оформить эту карту?— Вы правы, мы называем эту карту "АБТС". Ряд стран (АТЭС – ред.), включая Россию и Индонезию, ввели эту систему в употребление. Карта позволяет находиться в стране АТЭС в течение 60 дней. Нам, гражданам Индонезии, для ее получения нужно обращаться в индонезийскую иммиграционную службу. Однако россиянам придется обратиться в иммиграционную службу России. Думаю, (российский – ред.) министр иностранных дел мог бы обладать большим количеством информации по этому поводу. Как только человек получает такую карту, для него значительно упрощаются все иммиграционные процедуры в различных международных аэропортах и других пунктах въезда, включая индонезийские и российские.— Насколько мне известно, в Индонезии обсуждается новая иммиграционная политика под названием "виза второго дома", которая выдается за инвестиции в экономику страны и может действовать от пяти до десяти лет. Эта информация соответствует действительности?— Поскольку наш министр туризма вместе с иммиграционными властями весьма инициативны, они активно обсуждают различные меры, направленные на поощрение туризма и инвестиций в Индонезию. Другими словами, было выдвинуто много идей. Однако для того, чтобы они были перенесены на бумагу и стали реальностью, потребуется некоторое время.— А какие еще есть идеи по развитию туристического обмена?— Собственно, пока что мы видим, что те же российские туристы предпочитают Бали другим местам в Индонезии. Даже во время пандемии — с 2020 года — на Бали проживали тысячи россиян. Не просто были там в качестве туристов, жили там! На самом деле их там более пяти тысяч. Теперь же мы запускаем новую кампанию, чтобы доказать международному сообществу, что в Индонезии есть не только Бали, но и множество других красивых мест, которые стоит посетить. Мы назвали кампанию 10 News Bali("Десять новых Бали" – ред.)! Например, можно отправиться в регион Лабуан-Баджо, где есть красивые пейзажи и некоторые экзотические животные, такие как комодские вараны. Еще одно место, которое стоит посетить, — озеро Тоба с островом Самосир посередине. Озеро и остров были образованы в результате извержения вулкана много лет назад. Сейчас мы создаем инфраструктуру и объекты, которые привлекут туда туристов. Честно говоря, у меня самого не было возможности посетить их все, но они того стоят!— Что можно сделать, чтобы познакомить российских туристов со всеми этими прекрасными местами?— На самом деле мы работаем над их популяризацией и создаем кампанию по ознакомлению с этими местами направляющихся в Индонезию туристов. К сожалению, из-за пандемии эту кампанию пришлось приостановить, но я надеюсь, что она скоро вновь начнется. В рамках этой кампании мы могли бы пригласить журналистов из России посетить Индонезию и рассказать об увиденном российской общественности.— Спасибо! А как Индонезия относится к инициативе России по недопущению введения санкций против туристов и всех въезжающих с гуманитарными целями?— Наша позиция такова, что Индонезия не поддерживает односторонние санкции, не говоря уже о санкциях, применяемых к туристам. Конечно, туризм следует поощрять, так как он способствует развитию взаимопонимания между людьми и помогает экономике. Почему это должно быть ограничено и санкционировано? Мы не одобряем подобные вещи. Конечно, мы понимаем, когда есть ограничения в плане пандемии, как и у нас. Например, некоторые страны вводят предупреждения о поездках для своих граждан из соображений безопасности — это мы можем понять. А вот санкции для туристов – нет.— Спасибо. Европейский Союз не разрешает использование платежной системы "МИР", при том что Visa и MasterCard ушли с российского рынка. Как вы считаете, могут ли индонезийские банки рассмотреть возможность приема карт "МИР" в стране?— Мы знаем, что введение системы "МИР" обсуждалось в отношении нескольких стран – Вьетнама, Турции, Казахстана, Белоруссии и так далее. Я предложил Джакарте, рекомендовал Джакарте, чтобы наши банки начали пользоваться платежной системой "МИР". Система чрезвычайно полезна для туристов – российских туристов, приезжающих в Индонезию. Насколько я знаю, многие люди здесь пользуются картами "МИР", и возможность продолжать использовать их по приезде в Индонезию действительно способствовала бы развитию туризма в нашей стране. В России и Индонезии есть особый механизм, в рамках которого официальные лица обсуждают банковскую и финансовую системы, и сейчас они ведут переговоры друг с другом по этому вопросу. Я очень надеюсь, что мы будем принимать "МИР" в Индонезии.— Однако существует проблема того, что "МИР" находится под санкциями – например, из-за этого турецкие банки вынуждены были отказываться принимать карты.— Это пример дурного влияния санкций. Конечно, официальные лица наших стран должны будут принять этот факт к сведению во время будущих переговоров. Это один из тех моментов, которые могут повлиять на процесс рассмотрения решения.— Продолжая тему наших двусторонних отношений, я хотела спросить вас, каковы сейчас перспективы культурного обмена между Россией и Индонезией? Какие платформы для обмена уже существуют?— Разумеется, мы продолжаем укреплять культурный обмен между странами. Обмен между нашими странами имеет долгую историю – мы старые друзья! У нас есть коллеги в ассоциациях здесь, в России. Кроме того, многие студенты, получившие стипендию правительства России для обучения здесь, вернулись в Индонезию и теперь имеют там свои организации. Не говоря уже о том, что существует множество молодежных объединений России и Индонезии. Культурный обмен имеет много преимуществ, например, стипендии, которые получают индонезийские студенты, продолжают увеличиваться благодаря поддержке правительства России. Мы (в Индонезии – ред.) также предоставляем стипендию для изучения языка и культуры. Еще одна стипендия — индонезийская стипендия в области искусства и культуры — это трехмесячная стипендия, спонсируемая министерством иностранных дел. Студенты приезжают и живут в культурных центрах некоторых индонезийских городов. Эта стипендия специально предназначена для изучения языка, культуры и искусства Индонезии через общение с местными жителями и развитие лучшего понимания страны. Мы надеемся, что это поможет открыть путь для сотрудничества наших стран и в других областях. Понимание друг друга расширяет любую мыслимую сферу сотрудничества. В посольстве у нас есть танцевальная группа, которую мы назвали Kirana Nusantara Dance. Многие из моих российских коллег хотят научиться традиционным индонезийским танцам, и они выступают на мероприятиях здесь, в России, а также в формате онлайн для Индонезии. Люди там изумляются: "Ого, русские танцуют наши танцы?" У нас также есть музыкальная группа. Она называется Gamelan Dadali и играет традиционную музыку регионов Ява и Бали. В группе только один индонезиец – преподаватель, а остальные участники – русские. Так что мы с нетерпением ждем расширения нашего культурного обмена.— А как насчет индонезийских студентов – они заинтересованы в том, чтобы приехать в Россию и учиться здесь?— Да, ежегодно в Россию приезжает большое количество студентов. В прошлом году было около 260 студентов из Индонезии, которые приехали учиться в Россию и получили здесь стипендии. Есть также студенты, которые приезжают из Индонезии и оплачивают обучение (в России – ред.) за счет собственных средств. На самом деле, многие индонезийцы предпочитают учиться за границей. В основном они едут в Австралию, так как она географически близко расположена, а также в Новую Зеландию и куда-нибудь далеко, вроде США и Европы. На самом деле мы уговариваем их приезжать и учиться у России, а не только у западных стран, потому что здесь очень развита наука и техника. Нам необходимо диверсифицировать наше научно-техническое сотрудничество, так как это глобальный вопрос, который нельзя сводить только к одной части мира.— А какие дисциплины индонезийские студенты обычно изучают в России?— О, самые разные! Это могут быть международные отношения, это может быть медицина, это может быть ИИ (искусственный интеллект), ИТ (информационные технологии), нефть и газ, минеральные науки. Так что выбор дисциплин для индонезийских студентов, приезжающих в Россию, довольно обширен.— И это поддерживается правительством Индонезии, верно?— Да, а стипендии предоставляет правительство России.– Мы с коллегами хотели уточнить, правильно ли мы поняли, что в ходе форума P20 на Бали Индонезия выразила заинтересованность в присоединении к формату сотрудничества БРИКС?— P20 – это форум парламентов. Обычно, если бы мы хотели вступить в БРИКС или какие-либо другие многонациональные организации, то провели бы обсуждение в различных ведомствах. Задавались бы вопросы наподобие "с какой целью мы вступаем в организацию", "что мы сможем там делать", "какую роль мы должны будем играть", "какие есть преимущества и недостатки" – это была бы довольно большая дискуссия. Однако идея, которая инициирует такую дискуссию, вполне может исходить от парламента или государственного учреждения.— На ваш взгляд, может ли Индонезия выиграть от присоединения к формату БРИКС?— С моей точки зрения – да; мы – быстро развивающаяся страна, и мы видим, что все остальные страны, такие как Россия и Индия, тоже развиваются. Так что идея форума для сотрудничества и диалога могла бы быть весьма благоприятной. Я слышал, что БРИКС также работает над своим собственным банком, чтобы активизировать экономические отношения между странами и поддерживать государства-члены. Со всеми этими преимуществами, почему бы и нет? Мы можем присоединиться! Если Джакарта спросит меня: "А как считаешь ты?", я отвечу: "Почему бы и нет? Мы можем присоединиться!"– Приближается саммит G20. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила в ходе своего выступления на Генассамблее ООН, что основными задачами группы являются урегулирование энергетического и продовольственного кризисов, а также предотвращение дефицита минеральных удобрений. Мы все желаем Индонезии успехов в проведении саммита и достижении его целей. Не могли бы вы сказать пару слов о том, каковы, на ваш взгляд, главные надежды и главные вызовы Индонезии как принимающей саммит страны?– Саммит – это колоссальная задача для Индонезии. Конечно, когда все двадцать крупнейших экономик мира соберутся вместе и найдут способ решить глобальные вызовы, мы восстановимся вместе и восстановимся сильнее! Но это не так просто. Все проблемы, которые у нас есть сейчас, являются результатом многочисленных событий – торговой войны между Китаем и США, которая нарушила мировую торговлю, пандемии и ограничений, связанных с ней, а теперь и геополитических обстоятельств, которые также мешают глобальным цепях поставок и экономике. Теперь, когда Индонезия принимает саммит, она также сталкивается с вопросами об участии. Имеет место большое количество лоббизма. Однако президент Индонезии лично приезжал сюда (в Москву – ред.), чтобы пригласить Россию к участию в саммите. Россия как член G20 так же важна, как и любая другая страна или союз. Более того, Индонезия не имеет права отзывать приглашения, но мы имеем исключительное право приглашать дополнительных участников как принимающая страна. Мы надеемся, что если мы сможем найти общие подходы к решению экономических проблем, с которыми все мы столкнулись, саммит G20 будет успешным. Как вы знаете, мы сформулировали три приоритетных вопроса. Во-первых, это глобальная безопасность в области здравоохранения, а также доступность медицинских услуг. В настоящее время нет жизнеспособной архитектуры, готовой обеспечить глобальный ответ на кризисы здравоохранения, взять хотя-бы COVID-19. Поэтому мы должны начать строить функционирующую архитектуру уже сейчас, так как эта пандемия, к сожалению, не будет последней. Она вернется в любое время, мы не знаем, когда, но она вернется. Вторым приоритетным вопросом является энергетический переход. Велось много разговоров о том же Парижском соглашении и так далее, а теперь мы возвращаемся к добыче угля! Поэтому нам необходимо всерьез заняться энергетическом переходом в рамках зеленой и голубой экономики. И последнее, но не по значению – это цифровая трансформация. Люди говорят о четвертой промышленной революции, а мы находимся в процессе ее воплощения в жизнь. Индонезия рассмотрит все эти вопросы во время саммита G20. Пока не ясно, какие у саммита будут результаты, посмотрим, но Индонезия готова внести свой вклад в восстановление мировой экономики.– Уточните, пожалуйста, могла бы Индонезия стать посредником в переговорном процессе приглашенных стран и альянсов G20? Насколько мне известно, пока ни одна из групп, работавших до саммита, не достигла консенсуса.– Индонезия всегда готова содействовать и очень рада помочь в переговорах. Есть платформа G20, и есть неформальные возможности для общения делегатов друг с другом — на полях, например. Для этого может быть выделено любое место и любое время. Если будет политическое стремление встретиться, обсудить дела и решить глобальные проблемы, Индонезия поддержит это. Платформа есть, используйте ее! Делайте это даже в рамках неформального общения, просто чтобы растопить лед. Это очень не помешало бы некоторым делегатам, потому что они просто не разговаривают друг с другом.– В каком формате будет участие России в G20? Есть ли у Индонезии какие-либо подтверждения участия президента Владимира Путина?– Приглашение (президенту Путину – ред.) было представлено, но решение остается за Москвой. На этот вопрос могли бы лучше ответить российские власти.– Если президент Владимир Путин примет решение участвовать лично, будет ли возможным организовать его встречу с президентом Джо Байденом или президентом Владимиром Зеленским, чтобы попытаться растопить лед?– Индонезия была бы очень рада сделать это. И мы уже делали подобное ранее. Например, во время конфликта в Камбодже Индонезия устраивала в Джакарте неофициальные встречи лидеров Вьетнама и Камбоджи, между которыми в то время были разногласия. Они начали с коктейлей. Но развитию отношений был дан толчок. Таким образом, мы не обещаем, что это немедленно что-то решит, но простое общение (лидеров – ред.) друг с другом может помочь продвижению обсуждений вперед.

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Дарья Буймова

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