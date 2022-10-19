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"Какое ты имеешь право?": в Сети возмутились твитом Зеленского о транше ЕС - РИА Новости, 19.10.2022
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"Какое ты имеешь право?": в Сети возмутились твитом Зеленского о транше ЕС
"Какое ты имеешь право?": в Сети возмутились твитом Зеленского о транше ЕС - РИА Новости, 19.10.2022
"Какое ты имеешь право?": в Сети возмутились твитом Зеленского о транше ЕС
Пользователей Twitter возмутил пост президента Украины Владимира Зеленского о получении двух миллиардов евро от Евросоюза. РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T11:20
2022-10-19T12:15
в мире
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
украина
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сша
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Пользователей Twitter возмутил пост президента Украины Владимира Зеленского о получении двух миллиардов евро от Евросоюза.В твите Зеленский поблагодарил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за выделенную помощь и заявил, что ожидает скорейшего поступления остальной суммы — еще девяти миллиардов евро."Уму непостижимо, что ЕС делает с налогами граждан, не спрашивая в первую очередь их самих. Счет выставят на следующих выборах", — написал один из пользователей."Какое право ты имеешь просить наших денег? Мы тебе ничего не должны! Сколько еще денег из наших карманов ты получишь под руководством марионеточного правительства в Брюсселе?" — возмутился второй."Это внушительная сумма для подготовки нацистов. С тем количеством денег, которое ты получил, по всей видимости, лучший вариант для тебя — не заканчивать войну", — добавил третий."Неудивительно, что Зеленского абсолютно не интересует мирное урегулирование. Он ведь может получить кучу денег", — согласился еще один юзер."Самая крупная операция по отмыванию денег в истории!" — заключил читатель.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии
https://ria.ru/20221019/ukraina-1825017982.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221018/zelenskiy-1824906501.html
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в мире, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, украина, брюссель, сша, евросоюз, еврокомиссия, twitter
В мире, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Украина, Брюссель, США, Евросоюз, Еврокомиссия, Twitter
11:20 19.10.2022 (обновлено: 12:15 19.10.2022)
 
"Какое ты имеешь право?": в Сети возмутились твитом Зеленского о транше ЕС

Пользователей Twitter возмутил пост Зеленского о получении двух миллиардов евро от ЕС

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Пользователей Twitter возмутил пост президента Украины Владимира Зеленского о получении двух миллиардов евро от Евросоюза.
В твите Зеленский поблагодарил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за выделенную помощь и заявил, что ожидает скорейшего поступления остальной суммы — еще девяти миллиардов евро.
"Уму непостижимо, что ЕС делает с налогами граждан, не спрашивая в первую очередь их самих. Счет выставят на следующих выборах", — написал один из пользователей.
"Какое право ты имеешь просить наших денег? Мы тебе ничего не должны! Сколько еще денег из наших карманов ты получишь под руководством марионеточного правительства в Брюсселе?" — возмутился второй.
"Это внушительная сумма для подготовки нацистов. С тем количеством денег, которое ты получил, по всей видимости, лучший вариант для тебя — не заканчивать войну", — добавил третий.
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"Неудивительно, что Зеленского абсолютно не интересует мирное урегулирование. Он ведь может получить кучу денег", — согласился еще один юзер.
"Самая крупная операция по отмыванию денег в истории!" — заключил читатель.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии
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В миреВладимир ЗеленскийУрсула фон дер ЛяйенУкраинаБрюссельСШАЕвросоюзЕврокомиссияTwitter
 
 
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