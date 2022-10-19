https://ria.ru/20221019/putin-1825231427.html

Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали за слова о Путине

Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали за слова о Путине - РИА Новости, 19.10.2022

Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали за слова о Путине

Пользователи Twitter раскритиковали главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен за ее пост о том, что президент России Владимир Путин якобы шантажирует... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T21:32

2022-10-19T21:32

2022-10-19T21:50

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен за ее пост о том, что президент России Владимир Путин якобы шантажирует Европу поставками газа, ситуация с которыми привела к высокой инфляции и росту цен на энергоресурсы.Комментаторы сочли ее слова возмутительными и обвинили главу Еврокомиссии во лжи. По их мнению, главная причина кризиса кроется в нежелании ЕС сотрудничать с Россией и во введенных против Москвы санкциях."Почти уверен, что Россия открыта для поставок газа. Чем объясняется отказ от этого энергоносителя для обеспечения зимнего спроса? Конечно, это может быть только желание создать хаос и раскол. Чем объяснить этот преднамеренный саботаж нашей европейской модели энергоснабжения?" — написал один из читателей."Ущерб, нанесенный санкциями, необратим и выходит далеко за рамки временного повышения цен на энергоносители!" — добавил пользователь."Это не газовый шантаж России. Россия была более чем готова поставлять газ в Европу. Это ваше бесхребетное рабство перед политикой США заставило вас ввести санкции против России", — подчеркнул третий."Путин готов обеспечить поставки в Европу "Северным потоком — 2", поэтому вы лжете, когда говорите о газовом шантаже", — написал один из комментаторов."Если газовый кризис вызван Россией, то почему Путин заявил, что продажа газа в Европу будет осуществляться через Турцию? Кто разрушил балтийские газопроводы?" — поинтересовался юзер.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против Москвы, в частности на российские энергоносители. Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия США и их союзников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Вице-премьер Александр Новак ранее заявлял, что Россия никогда не использовала энергетические ресурсы в качестве оружия, на протяжении многих десятилетий страна была надежным поставщиком на мировые рынки.

https://ria.ru/20221019/es-1825229314.html

https://ria.ru/20221019/sanktsii-1825171018.html

https://ria.ru/20221019/sanktsii-1825158257.html

https://ria.ru/20221014/es-1824001193.html

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в мире, урсула фон дер ляйен, владимир путин, александр новак, россия, европа, москва, twitter, еврокомиссия, северный поток — 2