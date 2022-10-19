Глава Приамурья поручил внедрить новые меры поддержки семей мобилизованных
Глава Приамурья Орлов поручил внедрить новые меры поддержки для семей мобилизованных
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкМобилизованные граждане после окончания торжественной церемонии выдачи оружия
Мобилизованные граждане после окончания торжественной церемонии выдачи оружия. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 окт - РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил оперативно разработать и внедрить новые меры поддержки семей призванных по частичной мобилизации жителей области, в том числе освободить от уплаты транспортного налога, сообщает правительство региона.
"Предлагаю освободить от уплаты транспортного налога за 2022 год мобилизованных участников специальной военной операции, а также установить 100% компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми мобилизованных в детских садах. Министерству социальной защиты поручаю еженедельно докладывать о текущем статусе работы с семьями и количестве людей, которые получили те или иные меры поддержки", - приводятся слова Орлова.
Сейчас в регионе действуют две меры поддержки для такой категории: выплаты на детей и компенсация оплаты за ЖКУ.
Как рассказала министр социальной защиты области Наталья Киселева, заявления на получение единовременных выплат на детей - по 10 тысяч на каждого ребенка - уже поступают. Также принято 90% заявлений за компенсацию оплаты ЖКУ – это 18 тысяч рублей. В ближайшее время начнется перечисление денег. Глава региона поручил ускорить эту работу.
"Люди должны получить деньги в максимально короткие сроки. Тем более, что это не последние меры поддержки в области, будем вводить дополнительные. Сейчас специалисты анализируют опыт других регионов, после этого будем принимать решения", - добавил губернатор.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт.