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Глава Приамурья поручил внедрить новые меры поддержки семей мобилизованных - РИА Новости, 19.10.2022
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Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20221019/priamure-1825012448.html
Глава Приамурья поручил внедрить новые меры поддержки семей мобилизованных
Глава Приамурья поручил внедрить новые меры поддержки семей мобилизованных - РИА Новости, 19.10.2022
Глава Приамурья поручил внедрить новые меры поддержки семей мобилизованных
Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил оперативно разработать и внедрить новые меры поддержки семей призванных по частичной мобилизации жителей области, в... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T02:42
2022-10-19T02:42
амурская область
общество
василий орлов (губернатор)
россия
частичная мобилизация в россии
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 окт - РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил оперативно разработать и внедрить новые меры поддержки семей призванных по частичной мобилизации жителей области, в том числе освободить от уплаты транспортного налога, сообщает правительство региона."Предлагаю освободить от уплаты транспортного налога за 2022 год мобилизованных участников специальной военной операции, а также установить 100% компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми мобилизованных в детских садах. Министерству социальной защиты поручаю еженедельно докладывать о текущем статусе работы с семьями и количестве людей, которые получили те или иные меры поддержки", - приводятся слова Орлова.Сейчас в регионе действуют две меры поддержки для такой категории: выплаты на детей и компенсация оплаты за ЖКУ.Как рассказала министр социальной защиты области Наталья Киселева, заявления на получение единовременных выплат на детей - по 10 тысяч на каждого ребенка - уже поступают. Также принято 90% заявлений за компенсацию оплаты ЖКУ – это 18 тысяч рублей. В ближайшее время начнется перечисление денег. Глава региона поручил ускорить эту работу.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт.
https://ria.ru/20221013/gosduma-1823567893.html
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общество, василий орлов (губернатор), россия, частичная мобилизация в россии, амурская область
Амурская область, Общество, Василий Орлов (губернатор), Россия, Частичная мобилизация в России, Амурская область
02:42 19.10.2022
 
Глава Приамурья поручил внедрить новые меры поддержки семей мобилизованных

Глава Приамурья Орлов поручил внедрить новые меры поддержки для семей мобилизованных

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкМобилизованные граждане после окончания торжественной церемонии выдачи оружия
Мобилизованные граждане после окончания торжественной церемонии выдачи оружия - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Мобилизованные граждане после окончания торжественной церемонии выдачи оружия. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 окт - РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил оперативно разработать и внедрить новые меры поддержки семей призванных по частичной мобилизации жителей области, в том числе освободить от уплаты транспортного налога, сообщает правительство региона.
"Предлагаю освободить от уплаты транспортного налога за 2022 год мобилизованных участников специальной военной операции, а также установить 100% компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми мобилизованных в детских садах. Министерству социальной защиты поручаю еженедельно докладывать о текущем статусе работы с семьями и количестве людей, которые получили те или иные меры поддержки", - приводятся слова Орлова.
Мобилизованные граждане после окончания торжественной церемонии выдачи оружия - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 05:42
Вопросы жителей Приамурья по частичной мобилизации направят в Госдуму
Сейчас в регионе действуют две меры поддержки для такой категории: выплаты на детей и компенсация оплаты за ЖКУ.
Как рассказала министр социальной защиты области Наталья Киселева, заявления на получение единовременных выплат на детей - по 10 тысяч на каждого ребенка - уже поступают. Также принято 90% заявлений за компенсацию оплаты ЖКУ – это 18 тысяч рублей. В ближайшее время начнется перечисление денег. Глава региона поручил ускорить эту работу.
"Люди должны получить деньги в максимально короткие сроки. Тем более, что это не последние меры поддержки в области, будем вводить дополнительные. Сейчас специалисты анализируют опыт других регионов, после этого будем принимать решения", - добавил губернатор.
Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт.
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 12:07
Орлов поручил главам Приамурья помогать семьям участников спецоперации
 
Амурская областьОбществоВасилий Орлов (губернатор)РоссияЧастичная мобилизация в РоссииАмурская область
 
 
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