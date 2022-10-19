https://ria.ru/20221019/priamure-1825012448.html

Глава Приамурья поручил внедрить новые меры поддержки семей мобилизованных

Глава Приамурья поручил внедрить новые меры поддержки семей мобилизованных - РИА Новости, 19.10.2022

Глава Приамурья поручил внедрить новые меры поддержки семей мобилизованных

Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил оперативно разработать и внедрить новые меры поддержки семей призванных по частичной мобилизации жителей области, в... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T02:42

2022-10-19T02:42

2022-10-19T02:42

амурская область

общество

василий орлов (губернатор)

россия

частичная мобилизация в россии

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 окт - РИА Новости. Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил оперативно разработать и внедрить новые меры поддержки семей призванных по частичной мобилизации жителей области, в том числе освободить от уплаты транспортного налога, сообщает правительство региона."Предлагаю освободить от уплаты транспортного налога за 2022 год мобилизованных участников специальной военной операции, а также установить 100% компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми мобилизованных в детских садах. Министерству социальной защиты поручаю еженедельно докладывать о текущем статусе работы с семьями и количестве людей, которые получили те или иные меры поддержки", - приводятся слова Орлова.Сейчас в регионе действуют две меры поддержки для такой категории: выплаты на детей и компенсация оплаты за ЖКУ.Как рассказала министр социальной защиты области Наталья Киселева, заявления на получение единовременных выплат на детей - по 10 тысяч на каждого ребенка - уже поступают. Также принято 90% заявлений за компенсацию оплаты ЖКУ – это 18 тысяч рублей. В ближайшее время начнется перечисление денег. Глава региона поручил ускорить эту работу.Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт.

https://ria.ru/20221013/gosduma-1823567893.html

https://ria.ru/20221012/pomosch-1823328516.html

россия

амурская область

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общество, василий орлов (губернатор), россия, частичная мобилизация в россии, амурская область