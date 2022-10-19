https://ria.ru/20221019/odkb-1825170250.html

Страны ОДКБ подготовили проект соглашения по стандартизации вооружений

Страны ОДКБ подготовили проект соглашения по стандартизации вооружений - РИА Новости, 19.10.2022

Страны ОДКБ подготовили проект соглашения по стандартизации вооружений

Межгосударственная комиссия по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ подготовила проект соглашения по стандартизации военной техники, сообщил в среду... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T17:15

2022-10-19T17:15

2022-10-19T17:15

валерий семериков

москва

армения

белоруссия

одкб

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796173699_0:60:3162:1839_1920x0_80_0_0_42490809d0678454ecdb9d6c41ae99c7.jpg

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Межгосударственная комиссия по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ подготовила проект соглашения по стандартизации военной техники, сообщил в среду заместитель генсекретаря ОДКБ Валерий Семериков.В среду в Москве прошло 20-ое заседание комиссии, в котором приняли участие представители стран-членов ОДКБ."Проект соглашения, который мы согласовали по стандартизации вооружений и военной техники… Сложный документ, международный договор подлежит ратификации, поэтому мы очень тщательно над ним работали. Сегодня нам удалось окончательно его согласовать, будем вносить на рассмотрение наших глав государств, их одобрение и подписание", - заявил Семериков журналистам по итогам заседания комиссии.Он пояснил, что когда страны ОДКБ проанализировали ситуацию со стандартизацией вооружения и техники, с производством, ремонтом, модернизацией, эксплуатацией, оказалось, что в различных государствах приняты "в целом однотипные (стандарты), но есть определенные различия в стандартах, в подходах"."Где-то это организовано на основе технических условий, где-то на основе стандартов, поэтому мы изучили эту ситуацию во всех государствах и привели к общему знаменателю. Будем руководствоваться общими подходами по вопросам вооружения и техники. Ко всем циклам каких-либо объектов - авиации, бронетанковой техники, связи", - пояснил он.В состав ОДКБ входят шесть государств - Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

https://ria.ru/20221017/ucheniya-1824534989.html

https://ria.ru/20221018/odkb-1824881280.html

москва

армения

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

валерий семериков, москва, армения, белоруссия, одкб, в мире