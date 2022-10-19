https://ria.ru/20221019/odkb-1825170250.html
Страны ОДКБ подготовили проект соглашения по стандартизации вооружений
Страны ОДКБ подготовили проект соглашения по стандартизации вооружений - РИА Новости, 19.10.2022
Страны ОДКБ подготовили проект соглашения по стандартизации вооружений
Межгосударственная комиссия по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ подготовила проект соглашения по стандартизации военной техники, сообщил в среду... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T17:15
2022-10-19T17:15
2022-10-19T17:15
валерий семериков
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в мире
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Межгосударственная комиссия по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ подготовила проект соглашения по стандартизации военной техники, сообщил в среду заместитель генсекретаря ОДКБ Валерий Семериков.В среду в Москве прошло 20-ое заседание комиссии, в котором приняли участие представители стран-членов ОДКБ."Проект соглашения, который мы согласовали по стандартизации вооружений и военной техники… Сложный документ, международный договор подлежит ратификации, поэтому мы очень тщательно над ним работали. Сегодня нам удалось окончательно его согласовать, будем вносить на рассмотрение наших глав государств, их одобрение и подписание", - заявил Семериков журналистам по итогам заседания комиссии.Он пояснил, что когда страны ОДКБ проанализировали ситуацию со стандартизацией вооружения и техники, с производством, ремонтом, модернизацией, эксплуатацией, оказалось, что в различных государствах приняты "в целом однотипные (стандарты), но есть определенные различия в стандартах, в подходах"."Где-то это организовано на основе технических условий, где-то на основе стандартов, поэтому мы изучили эту ситуацию во всех государствах и привели к общему знаменателю. Будем руководствоваться общими подходами по вопросам вооружения и техники. Ко всем циклам каких-либо объектов - авиации, бронетанковой техники, связи", - пояснил он.В состав ОДКБ входят шесть государств - Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
https://ria.ru/20221017/ucheniya-1824534989.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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валерий семериков, москва, армения, белоруссия, одкб, в мире
Валерий Семериков, Москва, Армения, Белоруссия, ОДКБ, В мире
Страны ОДКБ подготовили проект соглашения по стандартизации вооружений
В ОДКБ заявили о подготовленном проекте соглашения по стандартизации военной техники
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Межгосударственная комиссия по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ подготовила проект соглашения по стандартизации военной техники, сообщил в среду заместитель генсекретаря ОДКБ Валерий Семериков.
В среду в Москве
прошло 20-ое заседание комиссии, в котором приняли участие представители стран-членов ОДКБ.
"Проект соглашения, который мы согласовали по стандартизации вооружений и военной техники… Сложный документ, международный договор подлежит ратификации, поэтому мы очень тщательно над ним работали. Сегодня нам удалось окончательно его согласовать, будем вносить на рассмотрение наших глав государств, их одобрение и подписание", - заявил Семериков журналистам по итогам заседания комиссии.
Он пояснил, что когда страны ОДКБ проанализировали ситуацию со стандартизацией вооружения и техники, с производством, ремонтом, модернизацией, эксплуатацией, оказалось, что в различных государствах приняты "в целом однотипные (стандарты), но есть определенные различия в стандартах, в подходах".
"Где-то это организовано на основе технических условий, где-то на основе стандартов, поэтому мы изучили эту ситуацию во всех государствах и привели к общему знаменателю. Будем руководствоваться общими подходами по вопросам вооружения и техники. Ко всем циклам каких-либо объектов - авиации, бронетанковой техники, связи", - пояснил он.
В состав ОДКБ входят шесть государств - Армения
, Белоруссия
, Казахстан
, Киргизия
, Россия
и Таджикистан
.