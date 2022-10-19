Рейтинг@Mail.ru
Музей музыки организует выставки о Рахманинове и Шаляпине - РИА Новости, 19.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221019/muzyka-1825114777.html
Музей музыки организует выставки о Рахманинове и Шаляпине
Музей музыки организует выставки о Рахманинове и Шаляпине - РИА Новости, 19.10.2022
Музей музыки организует выставки о Рахманинове и Шаляпине
Выставки, приуроченные к 150-летним юбилеям со дня рождения Сергея Рахманинова и Федора Шаляпина, откроются в Российском национальном музее музыки в 2023 году,... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T14:47
2022-10-19T15:41
культура
новости культуры
сергей рахманинов
федор шаляпин
арам хачатурян
тамбов
ульяновск
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152623/70/1526237040_0:121:1428:924_1920x0_80_0_0_3fb72c0c6bc5af7ad1fb8fd30b168c54.jpg
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Выставки, приуроченные к 150-летним юбилеям со дня рождения Сергея Рахманинова и Федора Шаляпина, откроются в Российском национальном музее музыки в 2023 году, сообщает министерство культуры.Экспозиция, посвященная композитору готовится совместно с Третьяковской галереей и будет называться "Сергей Рахманинов: Я русский композитор…". Выставки с предметами из крупнейшего в стране хранилища рахманиновского наследия, находящегося в фонде музея, будут представлены в Тамбове, Ульяновске и Воронеже.Партнерами проекта о знаменитом о оперном певце стали Театральный музей имени Бахрушина, Музей кино, а также Большой и Малый театры. Выставки откроются в музее-усадьбе Шаляпина в Москве и в Литературно-музыкальном музее "Дача Шаляпина" в Кисловодске.Из крупных проектов в 2023 году Музей музыки также готовит выставку "Музыка Армении в лицах", посвященную ряду известных армянских композиторов — Араму Хачатуряну, Арно Бабаджаняну, Макаэлу Таривердиеву. Как рассказали в ведомстве, инициатива о создании проекта появилась по итогам Дней духовной культуры России в Армении, прошедшим в Ереване 6-7 октября."Совместный проект музей готовит и с Белорусской государственной филармонией", — добавили в ведомстве.Кроме того, в рамках Года педагога и наставника, объявленного указом президента Владимира Путина, музей запускает цикл цифровых выставок "Я научу тебя играть".
https://ria.ru/20221018/ulanova-1824933036.html
тамбов
ульяновск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152623/70/1526237040_0:109:1428:1180_1920x0_80_0_0_c85e739c5fd54b9598d82a258b1631f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, сергей рахманинов, федор шаляпин, арам хачатурян, тамбов, ульяновск, россия, третьяковская галерея, театральный музей имени бахрушина, музей кино, музыка, выставки
Культура, Новости культуры, Сергей Рахманинов, Федор Шаляпин, Арам Хачатурян, Тамбов, Ульяновск, Россия, Третьяковская галерея, Театральный музей имени Бахрушина, Музей кино, Музыка, Выставки
14:47 19.10.2022 (обновлено: 15:41 19.10.2022)
 
Музей музыки организует выставки о Рахманинове и Шаляпине

Музей музыки проведет в 2023 выставки к юбилеям со дня рождения Рахманинова и Шаляпина

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПевец Федор Иванович Шаляпин
Певец Федор Иванович Шаляпин - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Выставки, приуроченные к 150-летним юбилеям со дня рождения Сергея Рахманинова и Федора Шаляпина, откроются в Российском национальном музее музыки в 2023 году, сообщает министерство культуры.
Экспозиция, посвященная композитору готовится совместно с Третьяковской галереей и будет называться "Сергей Рахманинов: Я русский композитор…". Выставки с предметами из крупнейшего в стране хранилища рахманиновского наследия, находящегося в фонде музея, будут представлены в Тамбове, Ульяновске и Воронеже.
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкСергей Рахманинов
РАХМАНИНОВ - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сергей Рахманинов
Партнерами проекта о знаменитом о оперном певце стали Театральный музей имени Бахрушина, Музей кино, а также Большой и Малый театры. Выставки откроются в музее-усадьбе Шаляпина в Москве и в Литературно-музыкальном музее "Дача Шаляпина" в Кисловодске.
Из крупных проектов в 2023 году Музей музыки также готовит выставку "Музыка Армении в лицах", посвященную ряду известных армянских композиторов — Араму Хачатуряну, Арно Бабаджаняну, Макаэлу Таривердиеву. Как рассказали в ведомстве, инициатива о создании проекта появилась по итогам Дней духовной культуры России в Армении, прошедшим в Ереване 6-7 октября.
"Совместный проект музей готовит и с Белорусской государственной филармонией", — добавили в ведомстве.
Кроме того, в рамках Года педагога и наставника, объявленного указом президента Владимира Путина, музей запускает цикл цифровых выставок "Я научу тебя играть".
Квартира Галины Улановой - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
Вчера, 18:05Культура
В музее-квартире Галины Улановой создается новая экспозиция
 
КультураНовости культурыСергей РахманиновФедор ШаляпинАрам ХачатурянТамбовУльяновскРоссияТретьяковская галереяТеатральный музей имени БахрушинаМузей киноМузыкаВыставки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала