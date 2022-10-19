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Музей музыки организует выставки о Рахманинове и Шаляпине
Музей музыки организует выставки о Рахманинове и Шаляпине - РИА Новости, 19.10.2022
Музей музыки организует выставки о Рахманинове и Шаляпине
Выставки, приуроченные к 150-летним юбилеям со дня рождения Сергея Рахманинова и Федора Шаляпина, откроются в Российском национальном музее музыки в 2023 году,... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T14:47
2022-10-19T14:47
2022-10-19T15:41
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Выставки, приуроченные к 150-летним юбилеям со дня рождения Сергея Рахманинова и Федора Шаляпина, откроются в Российском национальном музее музыки в 2023 году, сообщает министерство культуры.Экспозиция, посвященная композитору готовится совместно с Третьяковской галереей и будет называться "Сергей Рахманинов: Я русский композитор…". Выставки с предметами из крупнейшего в стране хранилища рахманиновского наследия, находящегося в фонде музея, будут представлены в Тамбове, Ульяновске и Воронеже.Партнерами проекта о знаменитом о оперном певце стали Театральный музей имени Бахрушина, Музей кино, а также Большой и Малый театры. Выставки откроются в музее-усадьбе Шаляпина в Москве и в Литературно-музыкальном музее "Дача Шаляпина" в Кисловодске.Из крупных проектов в 2023 году Музей музыки также готовит выставку "Музыка Армении в лицах", посвященную ряду известных армянских композиторов — Араму Хачатуряну, Арно Бабаджаняну, Макаэлу Таривердиеву. Как рассказали в ведомстве, инициатива о создании проекта появилась по итогам Дней духовной культуры России в Армении, прошедшим в Ереване 6-7 октября."Совместный проект музей готовит и с Белорусской государственной филармонией", — добавили в ведомстве.Кроме того, в рамках Года педагога и наставника, объявленного указом президента Владимира Путина, музей запускает цикл цифровых выставок "Я научу тебя играть".
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РИА Новости
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новости культуры, сергей рахманинов, федор шаляпин, арам хачатурян, тамбов, ульяновск, россия, третьяковская галерея, театральный музей имени бахрушина, музей кино, музыка, выставки
Культура, Новости культуры, Сергей Рахманинов, Федор Шаляпин, Арам Хачатурян, Тамбов, Ульяновск, Россия, Третьяковская галерея, Театральный музей имени Бахрушина, Музей кино, Музыка, Выставки
14:47 19.10.2022 (обновлено: 15:41 19.10.2022)
Музей музыки организует выставки о Рахманинове и Шаляпине
Музей музыки проведет в 2023 выставки к юбилеям со дня рождения Рахманинова и Шаляпина
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Выставки, приуроченные к 150-летним юбилеям со дня рождения Сергея Рахманинова и Федора Шаляпина, откроются в Российском национальном музее музыки в 2023 году, сообщает министерство культуры.
Экспозиция, посвященная композитору готовится совместно с Третьяковской галереей и будет называться "Сергей Рахманинов: Я русский композитор…". Выставки с предметами из крупнейшего в стране хранилища рахманиновского наследия, находящегося в фонде музея, будут представлены в Тамбове, Ульяновске и Воронеже.
Партнерами проекта о знаменитом о оперном певце стали Театральный музей имени Бахрушина, Музей кино, а также Большой и Малый театры. Выставки откроются в музее-усадьбе Шаляпина в Москве и в Литературно-музыкальном музее "Дача Шаляпина" в Кисловодске.
Из крупных проектов в 2023 году Музей музыки также готовит выставку "Музыка Армении в лицах", посвященную ряду известных армянских композиторов — Араму Хачатуряну, Арно Бабаджаняну, Макаэлу Таривердиеву. Как рассказали в ведомстве, инициатива о создании проекта появилась по итогам Дней духовной культуры России в Армении, прошедшим в Ереване 6-7 октября.
"Совместный проект музей готовит и с Белорусской государственной филармонией", — добавили в ведомстве.
Кроме того, в рамках Года педагога и наставника, объявленного указом президента Владимира Путина, музей запускает цикл цифровых выставок "Я научу тебя играть".