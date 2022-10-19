https://ria.ru/20221019/muzyka-1825114777.html

Музей музыки организует выставки о Рахманинове и Шаляпине

Музей музыки организует выставки о Рахманинове и Шаляпине - РИА Новости, 19.10.2022

Музей музыки организует выставки о Рахманинове и Шаляпине

Выставки, приуроченные к 150-летним юбилеям со дня рождения Сергея Рахманинова и Федора Шаляпина, откроются в Российском национальном музее музыки в 2023 году,... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T14:47

2022-10-19T14:47

2022-10-19T15:41

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Выставки, приуроченные к 150-летним юбилеям со дня рождения Сергея Рахманинова и Федора Шаляпина, откроются в Российском национальном музее музыки в 2023 году, сообщает министерство культуры.Экспозиция, посвященная композитору готовится совместно с Третьяковской галереей и будет называться "Сергей Рахманинов: Я русский композитор…". Выставки с предметами из крупнейшего в стране хранилища рахманиновского наследия, находящегося в фонде музея, будут представлены в Тамбове, Ульяновске и Воронеже.Партнерами проекта о знаменитом о оперном певце стали Театральный музей имени Бахрушина, Музей кино, а также Большой и Малый театры. Выставки откроются в музее-усадьбе Шаляпина в Москве и в Литературно-музыкальном музее "Дача Шаляпина" в Кисловодске.Из крупных проектов в 2023 году Музей музыки также готовит выставку "Музыка Армении в лицах", посвященную ряду известных армянских композиторов — Араму Хачатуряну, Арно Бабаджаняну, Макаэлу Таривердиеву. Как рассказали в ведомстве, инициатива о создании проекта появилась по итогам Дней духовной культуры России в Армении, прошедшим в Ереване 6-7 октября."Совместный проект музей готовит и с Белорусской государственной филармонией", — добавили в ведомстве.Кроме того, в рамках Года педагога и наставника, объявленного указом президента Владимира Путина, музей запускает цикл цифровых выставок "Я научу тебя играть".

https://ria.ru/20221018/ulanova-1824933036.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, сергей рахманинов, федор шаляпин, арам хачатурян, тамбов, ульяновск, россия, третьяковская галерея, театральный музей имени бахрушина, музей кино, музыка, выставки